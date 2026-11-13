Krebs dort angreifen, wo er sich bisher versteckt

Basel, Emmendingen bei Freiburg (OTS) -

BioCopy veröffentlicht wissenschaftlichen Preprint zur Plattform ValidaTe(TM) / Verfahren erkennt gefährliche Fehlbindungen von Krebswirkstoffen bereits im Labor - Jahre vor der ersten Anwendung am Menschen / Fünf präklinische Programme gegen solide Tumore - Technologie soll perspektivisch auch außerhalb der Onkologie nutzbar sein

Ein Biotechnologie-Unternehmen aus dem Breisgau hat ein Verfahren vorgestellt, mit dem sich eine neue Generation von möglichen Krebsmedikamenten deutlich früher auf Sicherheitsrisiken prüfen lässt als bisher üblich. Die BioCopy GmbH aus Emmendingen bei Freiburg veröffentlichte Ende Juli 2026 einen umfangreichen wissenschaftlichen Preprint zu ihrer Plattform ValidaTe(TM). Kernergebnis: Der aussichtsreichste Wirkstoffkandidat des Unternehmens bindet im Labor an rund 90 Prozent weniger unerwünschte Strukturen als ein etabliertes Vergleichsmolekül aus der Fachliteratur - bei unveränderter Wirkung gegen Tumorzellen.

Das Problem: Die meisten Krebs-Angriffspunkte liegen im Inneren der Zelle

Antikörper gehören zu den erfolgreichsten Medikamenten der letzten Jahrzehnte. Sie funktionieren wie ein Suchtrupp: Sie docken an eine bestimmte Struktur auf der Oberfläche einer Zelle an und markieren sie für das Immunsystem. Der Haken: Sie kommen nur an das heran, was außen sichtbar ist.

Genau dort liegt das Problem. Mehr als 73 Prozent aller Eiweiße, die für die Entstehung von Krebs eine Rolle spielen, befinden sich im Inneren der Zelle - für klassische Antikörper unerreichbar. Zu ihnen zählen einige der am längsten bekannten und am schwersten behandelbaren Treiber von Tumorerkrankungen.

Der Ausweg: Das molekulare Schaufenster der Zelle

Es gibt jedoch einen Hinweis nach innen. Jede Körperzelle zerlegt laufend einen Teil ihrer eigenen Eiweiße in kurze Bruchstücke, sogenannte Peptide, und stellt sie in einer Art molekularem Schaufenster an ihrer Oberfläche aus. Fachleute nennen dieses Schaufenster HLA, die Kombination aus Bruchstück und Schaufenster heißt Peptid-HLA-Komplex. Auf diese Weise kann das Immunsystem von außen erkennen, was im Inneren einer Zelle vor sich geht - und Zellen erfassen, die entartet sind.

BioCopy entwickelt Antikörper, die genau dieses Schaufenster ablesen können. Fachlich heißen sie TCRm-Antikörper, kurz für "T-Zell-Rezeptor-Mimetika": Sie ahmen die Erkennungsfähigkeit von T-Zellen nach, lassen sich aber wie herkömmliche Antikörper industriell herstellen, lagern und verabreichen. Damit rücken Angriffspunkte für Krebs in Reichweite, die bisher als nicht behandelbar galten.

Das Risiko: Wenn der Wirkstoff das falsche Ziel trifft

Diese Präzision hat eine gefährliche Kehrseite. Die präsentierten Bruchstücke sind sehr kurz - meist nur acht bis elf Bausteine lang. Ähnliche Abfolgen kommen deshalb auch in völlig gesunden Geweben vor. Bindet ein Wirkstoff versehentlich an eine solche ähnliche Struktur, greift er gesundes Gewebe an. Fachleute sprechen von Off-Target-Toxizität.

In der Vergangenheit hat dieses Risiko klinische Studien mit verwandten Wirkstoffklassen abrupt beendet - in einzelnen Fällen mit tödlichem Ausgang für Studienteilnehmer. Erschwerend kommt hinzu: Herkömmliche Sicherheitsprüfungen mit Zellkulturen oder Tierversuchen bilden das menschliche Schaufenster-System allein nur unzureichend ab. Solche Risiken zeigen sich deshalb häufig erst am Menschen - nach Investitionen in Höhe von zwei- bis dreistelligen Millionenbeträgen.

Die Lösung: Fünf Prüfstufen vor der ersten Anwendung am Menschen

Hier setzt die Plattform ValidaTe(TM) von BioCopy an. Sie kombiniert Computer-Vorhersagen, ein Hochdurchsatz-Messverfahren und Zellversuche zu einer fünfstufigen Sicherheitsprüfung, die vollständig vor der ersten Anwendung am Menschen durchlaufen wird.

Herzstück ist ein Messverfahren namens HighSCORE: Auf einem briefmarkengroßen Chip werden bis zu 5.000 verschiedene Peptid-HLA-Kombinationen gleichzeitig aufgebracht. In rund drei Stunden misst das System, an welche davon ein Antikörper bindet und wie fest - eine Datenmenge, für die klassische Verfahren Monate benötigen würden. Die Messdaten fließen anschließend in lernende Modelle zurück, die auch für nicht getestete Bruchstücke Risiken vorhersagen.

Das Ergebnis: 38 gegen 4 Fehlbindungen

Wie stark sich das auswirkt, zeigt der direkte Vergleich. Das Team prüfte einen in einer Fachveröffentlichung beschriebenen Antikörper gegen dasselbe Ziel und stellte ihm zwei eigene Kandidaten gegenüber. Gezählt wurden jeweils die sequenzähnlichen Bruchstücke, an die der Antikörper messbar fest bindet (Bindungsstärke unter einem Mikromol pro Liter) - also die potenziellen Gefahrenquellen im gesunden Gewebe.

Der Leitkandidat VR-6 bindet damit an rund 90 Prozent weniger potenziell gefährliche Strukturen als das Vergleichsmolekül. Entscheidend ist: Dieser Unterschied wurde nicht nur im Computer vorhergesagt, sondern experimentell bestätigt - im Zellversuch zerstörte der potentielle Wirkstoff VR-6 Tumorzellen zuverlässig, ohne gesunde Vergleichszellen anzugreifen.

Zweite Sicherheitsebene: Zwei Antikörper statt einem

Zusätzlich verfolgt BioCopy ein Prinzip, das das Unternehmen WiFi(TM) nennt (für "Widened Fingerprint", also "verbreiterter Fingerabdruck"). Dabei werden zwei unterschiedliche Antikörper zu einem Wirkstoff verbunden, die zwar dasselbe Tumorziel erkennen, aber jeweils andere Fehlbindungen aufweisen.

Der Effekt ähnelt einer Zwei-Faktor-Authentifizierung: Nur dort, wo beide Antikörper gleichzeitig andocken können - also auf der Tumorzelle - entsteht eine ausreichend feste Bindung für die volle Wirkung. Gesundes Gewebe, das nur eine der beiden Strukturen trägt, bleibt unterhalb der Wirkschwelle. Das theoretische Risiko sinkt so noch einmal um Größenordnungen.

Die Pipeline: fünf solide Tumorarten

Die Plattform ist wie ein Entwicklungsmotor: Auf ihrer Grundlage entwickelt BioCopy derzeit fünf eigene Wirkstoffprogramme, sämtlich gegen solide Tumore: nicht-kleinzelliger Lungenkrebs, Eierstockkrebs, Harnblasenkrebs, Leberzellkrebs und das triple-negative Mammakarzinom. Es sind Erkrankungen, für die es bislang wenige zielgerichtete Behandlungsmöglichkeiten gibt und bei denen die Prognose entsprechend ungünstig ist.

Die Wirkstoffe sind als sogenannte T-Zell-Engager angelegt: Moleküle mit zwei Enden, von denen das eine die Tumorzelle erkennt und das andere eine körpereigene Immunzelle heranführt, die den Tumor dann zerstört. Am weitesten fortgeschritten ist das Programm gegen das Tumormerkmal MAGE-A4 bei Lungenkrebs. Dieser Entwicklungskandidat befindet sich in der präklinischen Phase.

Ausblick einer noch schnelleren Entwicklung

Den nächsten Entwicklungsschritt sieht BioCopy in einer Verlagerung der Sicherheitsprüfung nach vorn - vom Labor in ein mit KI betriebenen selbstlernenden Rechner: Bislang liefert das Chip-Verfahren HighSCORE die Messdaten, aus denen die Modelle lernen. Je größer dieser Datenbestand wird, desto früher lassen sich aussichtslose Kandidaten aussortieren: Statt Hunderttausende möglicher Zielstrukturen empirisch durchzutesten, soll die Software in Zukunft eine Vorauswahl treffen, die im Labor nur noch bestätigt werden müsste. Der Weg von der Zielsuche bis zum fertigen Kandidaten könnte sich dadurch erheblich verkürzen. Das wäre ein Meilenstein in der Krebsforschung.

Damit ändert sich auch die Rolle der Plattform ValidaTe(TM): Sie wäre dann nicht mehr nur ein Prüfinstrument für einzelne Moleküle am Ende eines Prozesses, sondern der Motor am Anfang, wie ein Entwicklungsmotor, der fortlaufend neue Kandidaten hervorbringt, selektiert, bewertet und die vielversprechendsten herausfiltert und sie reproduzierbar bis zur Entwicklungsreife führt - reproduzierbar und in Serie. Aus einzelnen Molekülen wird so eine skalierbare Pipeline.

Der Markt für Therapien gegen Zielstrukturen im Zellinneren wird auf rund 45 Milliarden US-Dollar geschätzt und ist bislang weitgehend unbesetzt.

Über die Onkologie hinaus

Das Prinzip, auf dem die Technologie beruht, ist nicht auf Krebs beschränkt. Jede Körperzelle stellt Bruchstücke ihrer inneren Eiweiße in dem beschriebenen molekularen Schaufenster aus - kranke wie gesunde. Überall dort, wo eine Erkrankung im Zellinneren beginnt und sich in diesem Schaufenster abbildet, ließe sie sich im Grundsatz auf demselben Weg von außen adressieren.

Das Unternehmen nennt dafür ein interessantes Feld: Bei Autoimmunerkrankungen greift das Immunsystem körpereigenes Gewebe an, weil es bestimmte präsentierte Bruchstücke fälschlich als fremd einstuft; ein Antikörper, der genau diese Kombination erkennt, könnte gezielt die fehlgeleiteten Immunzellen blockieren - statt, wie heutige Medikamente, das Immunsystem als Ganzes zu dämpfen.

Beides sind bislang Perspektiven, keine Programme: BioCopy derzeit arbeitet ausschließlich in der Onkologie, Projekte außerhalb der Krebsforschung sind in Prüfung. Der Nutzen einer belastbaren Sicherheitsprüfung könnte dort allerdings vielleicht fast noch größer als in der Krebstherapie sein - denn bei Erkrankungen, die nicht unmittelbar lebensbedrohlich sind, werden an die Verträglichkeit eines Medikaments deutlich strengere Maßstäbe angelegt.

Wer hinter der Technologie steht

Geführt wird BioCopy von Dr. Matthias Wiedenfels, zuvor Vorstandsvorsitzender der STADA Arzneimittel AG und seit über zwanzig Jahren in internationalen Führungspositionen der Pharmaindustrie. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei Dr. Jörg Birkenfeld, der zuvor bei Sanofi die Abteilung für biologisches Wirkstoff-Screening verantwortete. Dem wissenschaftlichen Beirat gehört unter anderem der Chemie-Nobelpreisträger Prof. Hartmut Michel an, der 1988 für die Aufklärung der Struktur membrangebundener Proteine ausgezeichnet wurde - also für Arbeiten an genau jener Molekülklasse, um die es auch hier geht. Ebenfalls im Beirat vertreten ist Dr. Rainer Boehm, zuvor als CEO in leitender Funktion bei Novartis.

Einordnung und nächste Schritte

Die Veröffentlichung fällt in eine Phase, in der der Pharmastandort Deutschland vor allem mit Rückzugsmeldungen in den Schlagzeilen steht: Boehringer Ingelheim hat Investitionen in Milliardenhöhe zurückgestellt, Eli Lilly sein Vorhaben im rheinland-pfälzischen Alzey deutlich verkleinert. Umso bemerkenswerter ist, dass ein Unternehmen mit 36 Beschäftigten im Breisgau eine methodische Grundlage vorlegt, die international Beachtung finden dürfte.

Einzuordnen ist der Stand der Arbeit im Gesamtkontext der Entwicklung von Arzneimitteln: Es handelt sich um präklinische Daten. Ein Preprint ist noch nicht durch unabhängige Gutachter geprüft, das Peer-Review-Verfahren läuft. Bis zur ersten Anwendung an Patientinnen und Patienten sind regulatorische Prüfungen und klinische Studien erforderlich. Was die Arbeit zeigt, ist nicht ein fertiges Medikament, sondern ein Weg, gefährliche Kandidaten früher auszusortieren - und aussichtsreiche schneller voranzubringen.

Als nächste Schritte nennt das Unternehmen die Ausweitung der Plattform auf weitere Zielstrukturen und HLA-Varianten, die Fertigstellung des vollständigen präklinischen Sicherheitspakets für den Leitkandidaten sowie Partnerschaften mit Pharmaunternehmen und akademischen Zentren. Einen ersten Wirkstoffkandidaten will BioCopy bis 2027 so weit entwickeln, dass er für die Beantragung einer klinischen Prüfung bereitsteht und an einen Entwicklungspartner spätestens dann auslizenziert werden kann.