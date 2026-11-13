ACP Graz wird zum Treffpunkt für Kreativität und Begegnung

Graz (OTS) -

Kunst, Wirtschaft und gesellschaftlicher Austausch standen im Mittelpunkt einer Vernissage in der neuen ACP-Zentrale in der Grazer Herrgottwiesgasse. Auf Einladung von ACP Süd präsentierten die Künstlerinnen Valerie Schiller, Doris Sailer und Heidi Howley ihre Arbeiten und eröffneten damit einen spannenden Dialog zwischen unterschiedlichen Positionen zeitgenössischer Kunst.

Unter den rund 130 Gästen konnte ACP-Süd-Geschäftsführer Hubertus Seeberger auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Landtagsabgeordnete Sandra Holasek als Vertreterin des Landes Steiermark sowie Stadtrat René Apfelknab und Gemeinderat Roland Zistler als Vertreter der Stadt Graz.

Ein IT-Standort als Begegnungsraum für Kunst und Gesellschaft

Ausdrucksstarke Acryl- und Mixed-Media-Arbeiten, abstrakter Expressionismus und vielschichtige Bildwelten prägten die Ausstellung. So unterschiedlich die künstlerischen Zugänge der drei Frauen auch sind, verbindet sie doch die intensive Auseinandersetzung mit Farbe, Form und persönlichem Ausdruck. Die Vernissage bot den Gästen Gelegenheit, die Künstlerinnen persönlich kennenzulernen und Einblicke in ihre Inspirationen und Arbeitsweisen zu gewinnen.

Dass zeitgenössische Kunst bei ACP einen besonderen Stellenwert einnimmt, zeigt sich auch in der Architektur und Gestaltung der neuen Zentrale. Künstlerische Elemente prägen sowohl die Fassade als auch die Innenräume des Gebäudes.

Kunst als Teil einer offenen Unternehmenskultur

Mit der neuerlichen Kunstausstellung setzt ACP Süd eine Initiative fort, die bereits bei der Eröffnung des neuen Standorts große Aufmerksamkeit fand. Das moderne Bürogebäude versteht sich nicht nur als Arbeitsplatz und IT-Kompetenzzentrum, sondern auch als offener Ort für Kreativität, Begegnung und gesellschaftlichen Austausch. „ Innovation entsteht dort, wo Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen. Genau diesen Gedanken möchten wir mit unserem neuen Standort leben. Kunst eröffnet neue Sichtweisen, regt zum Nachdenken an und schafft Verbindungen, die weit über den beruflichen Alltag hinausreichen “, so Hubertus Seeberger. Mit rund 200 Mitarbeitenden an den Standorten Graz, Klagenfurt und Feldbach zählt ACP Süd zu den wichtigsten IT-Arbeitgebern der Region.

Über ACP

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen erfolgreich umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360°-IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden mit individuellen Lösungen, modernen digitalen Services, umfassender IT-Sicherheit und innovativen Technologien.

Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 1,12 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 2.700 Mitarbeitende.

Mehr Informationen unter: www.acp-gruppe.com