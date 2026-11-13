Öffentlicher Rückruf: Plüschfigur Känguru

Wien/Vösendorf (OTS) -

Betroffenes Produkt: Plüschfigur Känguru

Chargennummer: MR235

Verkaufszeitraum: von Mai 2025 bis November 2026

Importeur: UOUOROSE GmbH

Grund für den Rückruf:

Im Rahmen einer amtlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass sich Kleinteile vom Produkt lösen können und dadurch Erstickungsgefahr besteht.

Wichtiger Hinweis:

Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter! Es besteht Gesundheitsgefahr für Kinder.

Maßnahme:

Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in unserer Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich auch ohne Kassabon erstattet.

Kontakt für Rückfragen: UOUOROSE GmbH

Tel: +43 1 2710016

E-Mail: [email protected]

Diese Warnung bedeutet nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.