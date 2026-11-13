das praginski eröffnet: kaffee. menschen. momente.

Graz (OTS) -

Nach einer 10-monatigen Umbauphase eröffnet am 13.11.2026 das „praginski“.

Die Inhaberin und Künstlerin Alexandra Zsolnai erfüllte sich damit ihren großen Traum eines kleinen Cafés in der Grazer Innenstadt. Bereits unter dem Vorgänger, der „Mészáros Macaron & Dessert Boutique“, war Alexandra Zsolnai 6 Jahre lang tätig. So lernte sie auch hier im Jahr 2016 ihren heutigen Lebensgefährten Hannes Prager kennen. Der damals 30-jährige Hannes Prager übernahm nach seiner Rückkehr aus Deutschland die Traditions-Münzhandlung des Vaters Helmut Prager in der Herrengasse 19.

Als Namensgeber des Cafés ist die Familie Prager zu nennen, die maßgeblich an der Entstehung und Umsetzung beteiligt war. "praginski“ bedeutet „kleiner Prager“ und ist der Spitzname Zsolnais Schwiegervaters Helmut Prager.

Damals verbrachten Vater und Sohn viele gemeinsame Stunden in den Räumlichkeiten des Vorgängerbetriebes.

Die aus Ungarn stammende Inhaberin Alexandra Zsolnai, kam nach einem universitären Aufenthalt in Budapest zum Entschluss ihren Lebensmittelpunkt nach Graz zu verlegen, um dort ihr Kunststudium zu einem Abschluss zu bringen.

Anfang des Jahres gelang es Frau Zsolnai nun ihren zuvor erwähnten Traum umzusetzen und eine passende Räumlichkeit für ihr Café zu finden. In diesem wird sie nun für das Wohl der Gäste sorgen.

Neben Kaffee werden auch Kleinspeisen angeboten, dazu zählen eine Vielzahl von regionalen Produkten, selbstgemachte Speisen und Getränke. Die von der Grazer Gesellschaft heiß geliebten Macarons des Vorgängerbetriebes werden ebenfalls wieder im Sortiment erhältlich sein.

Ab dem Frühjahr, mit Beginn der warmen Jahreszeit, soll es auch zu einer Erweiterung der Gegebenheiten in Form eines Gastgartens kommen.

Hinter dem Entwurf des Cafés steht David Haas, der bereits seit einigen Jahren für die Familie Prager tätig ist. Gemeinsam mit Alexandra Zsolnai und Hannes Prager entwickelte er Zsolnais Wunsch eines kleinen Gastronomiebetriebes. Ziel des Entwurfs bestand darin, Vorhandenes weitgehend zu erhalten und fachgerecht zu restaurieren. Im Vordergrund stand dabei die Verwendung von Naturmaterialien, sowie historischer Baumaterialien und Antiquitäten.

Besonders hervorzuheben sind unter anderem ein handgeschlagenes Natursteinmosaik, Tafelparkett aus dem ersten Wiener Gemeindebezirk sowie zwei frühbarocke Kristallluster.

Der Architekturschaffende David Haas begleitete die gesamte Bauphase mit 103 erlesenen Professionisten aus 33 heimischen Betrieben. Die wiederverwendeten historischen Baumaterialien stammen zum größten Teil aus seinen Lagerbeständen.

Durch die Leidenschaft und die Liebe zum Detail gelang es Zsolnai, Haas und Prager die Professionisten zu Höchstleistungen anzuspornen und mitzureißen. So kam es im Laufe des Bauprozesses zu zahlreichen gemeinsamen Überstunden und Nachtschichten.

Ergebnis ist das „praginski“ - ein Ort des Wohlfühlens und Verweilens.

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