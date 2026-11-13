„Sonnenweiher“ Grafenwörth: Wohnen am Wasser jetzt auch zur Miete möglich

Wien (OTS) -

Wohnen direkt am Wasser ist am Sonnenweiher in Grafenwörth ab sofort auch zur Miete möglich. Die Niederösterreichische Versicherung erweitert als Projekteigentümer das nunmehr vollständig fertiggestellte Wohnprojekt um Mietmodelle. Seehäuser mit eigenem Garten, direktem Seezugang und Privatsteg können künftig bereits ab 1.990 Euro, inklusive Umsatzsteuer und Seenutzung gemietet werden.

„Wir führten zahlreiche Gespräche mit Interessenten, deren großer Lebenstraum ‚Wohnen am Wasser‘ nicht realisiert werden konnte, weil nur mehr wenige Meter bis zur vollständigen Finanzierung des Vorhabens gefehlt haben oder weil ein reiner Mietwunsch geäußert wurde. Genau hier haken wir ein und begegnen diesen Marktanforderungen mit genau auf diese Bedürfnisse maßgeschneiderten Angebotsvarianten“, so Bernhard Lackner, Verantwortlicher für den Vertrieb des Projektes “Sonnenweiher”. Da der Sonnenweiher auch immer wieder im Blickfeld von Anlegern steht, soll es auch künftig attraktive Anlegerkonditionen geben.

Kauf oder Miete - viele Varianten zur Realisierung von „Wohnen am Wasser“

Neben dem Kauf des parzellierten Seegrundstücks inklusive Ziegelmassivhaus ist künftig auch der solitäre Erwerb des Hauses – verbunden mit einem Baurecht auf das Grundstück – möglich. „Damit erzielt der Erwerber eine Senkung seiner Investition um durchschnittlich 10 Prozent, was für viele eine Erleichterung bei der Finanzierung ihres Wohntraums darstellt“, so Lackner. Das Grundstück kann bei Interesse jederzeit nachträglich erworben werden. Da die Nachfrage nach Mietmöglichkeiten zuletzt stark angestiegen ist, hat man auf Eigentümerseite auch hier reagiert: „Viele Interessenten sind auf uns zugekommen mit dem Ansuchen, ein Seehaus am Sonnenweiher zu mieten. Deshalb haben wir nun auch die Miete in unserem Verwertungsmodell mitaufgenommen“, führt Lackner aus. Ebenso gibt es die Möglichkeit, jederzeit das Haus mit Grundstück zu einem vorweg bereits fixierten Kaufpreis erwerben zu können. Alle Häuser am Sonnenweiher sind fertig gestellt, verfügen über eine Photovoltaikanlage und sind sofort beziehbar. Jedes Haus befindet sich in erster Reihe direkt am Wasser und verfügt über einen Privatsteg.

Über das Projekt Sonnenweiher Grafenwörth

Der Sonnenweiher in Grafenwörth ist ein modernes Wohnprojekt, das naturnahes Wohnen mit hoher Lebensqualität verbindet. Rund um einen privaten Badesee sind hochwertige Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser mit acht verschiedenen Grundrisstypen und direktem Zugang zum Wasser entstanden. Großzügige Grünflächen, nachhaltige Bauweise und ein vielfältiges Freizeitangebot machen den Sonnenweiher zu einem einzigartigen Lebensraum, der Erholung, Natur und modernes Wohnen vereint. Weitere Informationen: www.mein-haus-am-see.at