European Manufacturing Survey 2026 gestartet: Wie zukunftsfit ist Österreichs Industrie?

Wien (OTS) -

Der European Manufacturing Survey (EMS) 2026 ist gestartet. Die österreichweite Erhebung untersucht, wie Unternehmen ihre Produktion modernisieren, welche Technologien und Innovationen sie einsetzen und vor welchen Herausforderungen sie stehen. Die Ergebnisse liefern eine wichtige Grundlage, um die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Österreich zu stärken.

Wie verändert sich die industrielle Produktion? Welche Rolle spielen Digitalisierung, Automatisierung und neue Produktionstechnologien? Und wie gut sind Österreichs Unternehmen auf die Herausforderungen des strukturellen Wandels vorbereitet? Der European Manufacturing Survey (EMS) geht diesen Fragen auf den Grund und erhebt aktuelle Entwicklungen in der Sachgütererzeugung.

Im Mittelpunkt der Erhebung 2026 stehen die Modernisierung von Produktionsprozessen, der Einsatz neuer Technologien und digitaler Lösungen, Veränderungen in der Arbeitsorganisation sowie Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Durch die systematische Erfassung dieser Entwicklungen entsteht ein differenziertes Bild davon, wie österreichische Produktionsunternehmen auf technologische und wirtschaftliche Veränderungen reagieren.

Fundierte Daten für einen wettbewerbsfähigen Industriestandort

Die Ergebnisse des EMS schaffen eine wichtige Wissensgrundlage für Unternehmen und politische Entscheidungsträger:innen. Sie zeigen, wo die österreichische Industrie bei der Modernisierung ihrer Produktion steht, welche technologischen und organisatorischen Entwicklungen an Bedeutung gewinnen und wo Handlungsbedarf besteht. Damit unterstützt die Erhebung die evidenzbasierte Gestaltung von Innovations- und Industriepolitik und trägt dazu bei, Potenziale für Produktivität, Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit sichtbar zu machen.

Der European Manufacturing Survey wird seit 2001 von einem internationalen Netzwerk aus Forschungsinstituten und Universitäten durchgeführt. Die gemeinsame Erhebungsmethodik ermöglicht internationale Vergleiche und macht Entwicklungen sowie Unterschiede zwischen Unternehmen, Branchen und Ländern sichtbar. Das AIT Austrian Institute of Technology beteiligt sich bereits seit 2003 an der Erhebung. Die österreichische Durchführung wird vom AIT Center for Innovation Systems & Policy koordiniert.

Österreichische Unternehmen sind eingeladen, teilzunehmen

Die Erhebung 2026 richtet sich an Unternehmen und Betriebe der Sachgütererzeugung (ÖNACE 2025, Abteilungen 10–33) mit mindestens 20 Beschäftigten. Die Teilnahme erfolgt online über einen persönlichen Befragungslink, den die eingeladenen Unternehmen per E-Mail erhalten.

Auch Unternehmen, die nicht alle abgefragten Technologien oder Maßnahmen einsetzen, leisten mit ihrer Teilnahme einen wertvollen Beitrag. Die Angaben werden vertraulich behandelt und ausschließlich in zusammengefasster Form ausgewertet und veröffentlicht. Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen sind nicht möglich.

Unternehmen, die teilnehmen möchten, aber keine Einladung erhalten haben oder ihren persönlichen Befragungslink nicht mehr finden, können diesen unter [email protected] anfordern.

Weitere Informationen: European Manufacturing Survey – Erhebung 2026

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