"Future on Trial” – Klimaklagen im Dialog von Kunst und Wissenschaft

Wien (OTS) -

Die Auseinandersetzung mit Klimagerechtigkeit eröffnet ein komplexes Feld unterschiedlicher Perspektiven, das sich über verschiedene Zeitlichkeiten, Geografien und ökologische Dimensionen erstreckt. Umweltzerstörung ist dabei untrennbar mit wirtschaftlichen Interessen, der ungleichen Verteilung von Risiken und Verantwortung, kolonialen Kontinuitäten, imperialistischen Machtverhältnissen und geologischen Tiefenzeitlichkeiten verflochten.

Die Ausstellung Future on Trial. Between Unruly Evidence and Unfinished Climate Justice im AIL – Angewandte Interdisciplinary Lab bewegt sich zwischen unterschiedlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit: einer, die in Gerichtssälen durch wissenschaftliche und juristische Beweise, Daten und visuelle Untersuchungen verhandelt wird, und einer anderen, die Gerechtigkeit als offenen, gemeinschaftlichen Prozess versteht. Dazwischen treten alternative Formen der Anklage und Zeugenschaft hervor, etwa Tribunale, die intergenerationelle Klimaverbrechen verhandeln und historische Verantwortung einfordern. Indigene Weltverständnisse, unterschiedliche Beziehungen zur mehr-als-menschlichen Umwelt, Perspektiven auf das Zusammenleben verschiedener Arten und die Anerkennung der Natur als Rechtssubjekt – wie sie etwa in der rechtlichen Anerkennung von Flüssen in Lateinamerika zum Ausdruck kommt – eröffnen weitere Vorstellungen von Klimagerechtigkeit.

Im Dialog zwischen künstlerischen Praktiken und wissenschaftlicher Expertise im Bereich der Klimaklagen eröffnet die Ausstellung einen Raum zwischen Evidenz und Unsicherheit, Anklage und Wiedergutmachung, institutioneller Verantwortung und kollektiver Imagination. Künstler*innen untersuchen gemeinsam mit Land- und Menschenrechtsverteidiger*innen, wie koloniale Expansion und Rohstoffausbeutung bis heute ökologische Zerstörung prägen. Die Ausstellung beleuchtet die Verflechtung von Genozide und Ökozide ebenso wie gegenwärtige Formen der Enteignung und Vertreibung im Namen des Umweltschutzes.

Darüber hinaus hinterfragen die Arbeiten ein auf den Menschen zentriertes Verständnis von Zeugenschaft und Beweisführung. Tiere treten als Zeug*innen und Figuren des Widerstands in Erscheinung, ausgestorbene Arten und Fossilien verweisen auf vergangene Lebenswelten. Frösche, deren Empfindlichkeit gegenüber Umweltveränderungen sie zu wichtigen Bioindikatoren macht, werden zugleich zu Symbolen der Hoffnung auf ökologische Regeneration.

Die Ausstellung stellt unterschiedliche Zeitlichkeiten einander gegenüber: die lineare Zeitordnung des Rechtssystems, die generationenübergreifenden Folgen historischer Emissionen und die langen Zeiträume geologischer Prozesse. Weitere Arbeiten thematisieren die zunehmende Rohstoffausbeutung in der Arktis und der Tiefsee, die Lebensgeschichten philippinischer Umweltverteidiger*innen sowie indigene andine Vorstellungen einer grundlegenden Erneuerung der Weltordnung, wie sie im Konzept des Pachakuti zum Ausdruck kommen.

Future on Trial. Between Unruly Evidence and Unfinished Climate Justice

Eröffnung: 18. November 2026, 18:00 Uhr

Laufzeit: 19. November 2026 – 29. Jänner 2027

Ort: AIL – Angewandte Interdisciplinary Lab, Otto Wagner-Postsparkasse, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien

Öffnungszeiten: Mo–Fr, 11:00–18:00 Uhr (an Feiertagen geschlossen)

Eintritt frei

Mit Beiträgen von: adO/Aptive, Beatrice Tulagan, Eline Benjaminsen, Elias Kimaiyo, Forensic Architecture, Jonas Staal, Paolo Cirio, Prin Rodriguez, Radha D’Souza, Valentino Skarwan

Kurator*innen: Adriano Vinca, Camille Belmin, Elisabeth Falkensteiner

Fachliche und wissenschaftliche Unterstützung: Inga Menke, Joy Reyes, Krishna Ariola, Michaela Krömer, Nicholas Petkov

Eine Ausstellung von Science Meets Art, einem Verein zur Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Kunst.

Finanzielle Unterstützung: European Geoscience Union, Norwegische Botschaft Wien und Stadt Wien Kultur.

Eröffnungsprogramm (18. November, 18:00 Uhr): Begrüßung durch Gerhild Steinbuch (Vorstand des AIL) und die Kurator*innen, eine Ausstellungsführung mit den Künstler*innen, anschließend ein Live-Set von Rudi Gier und ein DJ-Set von Oko Oko.

Rahmenprogramm und Details unter https://ail.angewandte.at/

Foto-Download: https://www.dieangewandte.at/presse