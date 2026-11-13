town town – Schöne Dinge, neu entdeckt

Wien (OTS) -

Neuer Name, neue Ideen, bewährter Blick für das Besondere: Aus Lederleitner HOME in der Wiener Tuchlauben wird town town. Ein Geschäft voller Entdeckungen, in dem ausdrucksstarke Tischkultur, Textilien, Kerzen, Wohnaccessoires, Mode und originelle Geschenkideen aufeinandertreffen. Die Auswahl ist vielseitig und überraschend, mit einem feinen Gespür für Farben, Formen und Materialien. Zeitlose Klassiker stehen neben neuen Lieblingsstücken, zurückhaltendes Design trifft auf mutige Akzente. Was zählt, ist nicht der nächste Trend, sondern das gewisse Etwas, das aus Alltäglichem etwas Besonderes macht. Mit seinen Wurzeln in der Lederleitner Familie geht town town eigene Wege und bringt seine sorgfältig ausgewählte Produktwelt auch ins Netz. Zu finden ist town town weiterhin in der Tuchlauben 7a, 1010 Wien, und ab sofort auch online unter www.town-town.store.