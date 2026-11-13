EUDI-Wallet-Pflicht 2027: sproof bringt Politik, Wirtschaft und Technologie zusammen, öffnet Testumgebung

Salzburg/Wien (OTS) -

In einer Videobotschaft wandte sich Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll an die Teilnehmer: „Spätestens Ende 2027 müssen Banken, Telekom, Energieversorger und viele andere die EUDI-Wallet akzeptieren. Wer sich jetzt schon vorbereitet, hat einen echten Vorteil. sproof zeigt dabei, was österreichische Innovationskraft im europäischen Maßstab leisten kann.“

Auf den Panels diskutierten Expertinnen und Experten von Raiffeisen Digital, George Labs (Erste Group), PwC, A-Trust und sproof die Praxis. Die zentrale Erkenntnis: Die Wallet löst fehleranfällige Verfahren wie Video-Ident endgültig ab. Gleichzeitig sichert eine rein europäische Lösung die Datensouveränität und schützt Betriebe vor US-Zugriffsrechten wie dem Cloud Act.

„Das Trust Forum schließt die Lücke zwischen regulatorischen Vorgaben und operativer IT-Sicherheit“, erklärt Dr. Fabian Knirsch, CEO und Co-Founder von sproof. „Wir bringen die maßgeblichen Akteure zusammen, um verlässliche Standards für europäische Datensouveränität gemeinsam in die Praxis zu überführen.“

Um Organisationen den Einstieg zu erleichtern, startet das von sproof initiierte EUDI-Konsortium eine offene europäische Testumgebung. In dieser Sandbox können Betriebe digitale Firmenausweise, Vertretungsrechte und Vollmachten bereits vor Inkrafttreten der Fristen praxistauglich im Alltag erproben.

„Mit der EUDI-Wallet prüfen Unternehmen Identitäten und Vollmachtenkünftig in Sekunden“, betont Dr. Clemens Brunner, CEO und Co-Founder von sproof. „Wer interne Prozesse frühzeitig anpasst, begegnet den Fristen gelassen und sichert sich entscheidende Wettbewerbsvorteile.“

Interessierte Unternehmen können dem EUDI-Konsortium ab sofort beitreten.

