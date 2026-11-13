WELTPREMIERE VON "KICK LIKE A WOMAN"

Köln (OTS) -

Das Musical KICK LIKE A WOMAN über die ersten Frauenfußball-Weltmeisterinnen feierte in Köln eine rauschende Premiere mit reichlich Prominenz aus Sport, Kultur und Showgeschäft - wie die TV-Moderatorin Ruth Moschner, Sängerin Sarah Engels, Schauspielerin Mirja Du Mont, Schauspieler Tom Gerhardt, sowie Ex-Fußballer Peter Peschel, Moderatorin Cathy Hummels, die Models Natascha Ochsenknecht, Diego Pooth oder der Politiker Wolfgang Bosbach.

Es war ein bewegender Abend, der Sportgeschichte, Musik und gesellschaftliche Relevanz auf besondere Weise miteinander verband.Dafür gab es anhaltende Standing Ovations von einem sichtlich mitgerissenen und restlos begeisterten Publikum. Genau so hatten es sich die Macher hinter den Kulissen - das Produzenten-Duo Frank Blase und Marc Schneider sowie Erfolgsregisseur Gil Mehmert - erhofft. Dieses Musical aus der Feder von Constanze Behrends hat mit seiner Geschichte, seinen berührenden Liedern und seiner mitreißenden Musik von Stephan Kanyar die Herzen des Publikums berührt. Es ist eine Mutmacher-Story im besten Sinne, eine Hommage an den Willen und den Teamgeist von Frauen, die für ihren Traum einstehen und sich nicht aufhalten lassen. "Es ist der Knaller. Einfach nur großartig. Wir haben die ganze Zeit geklatscht und mitgesungen. Ich liebe es! Diese Geschichte ist ein klares Ja dafür, dass Frauen sich keine Grenzen setzen lassen sollten. Ich bin ja als Feministin geboren und explodiere vor lauter Glück, dass diese ehemaligen Weltmeisterinnen nun auf die Bühne kommen und ins Scheinwerferlicht gerückt werden", fasste TV-Moderatorin Ruth Moschner, die sich auch als Botschafterin des Musicals engagiert, ihre Eindrücke und die Stimmung im Saal zusammen. "Man konnte sehen und hören, dass die Botschaft des Stückes absolut in die heutige Zeit passt."

Der Hintergrund von KICK LIKE A WOMAN ist eine reale Begebenheit:

Anfang der 1980er Jahre wurde Frauenfußball vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) belächelt. Als Taiwan die erste - inoffizielle - Frauenfußball-Weltmeisterschaft ausrichtete und auch eine deutsche Auswahl einlud, winkte der Verband ab: Eine Frauen-Nationalmannschaft gebe es schließlich nicht. Die Spielerinnen der SSG 09 Bergisch Gladbach ließen sich davon nicht aufhalten. Mit eigenen Mitteln organisierten sie Reise und Teilnahme. Und in Taipeh wurde das Wunder von "Team Germany" wahr. Die Rheinländerinnen spielten das Turnier ihres Lebens, kehrten als Fußball-Weltmeisterinnen zurück, schrieben damit ein Stück deutscher Sportgeschichte - und gerieten hierzulande fast in Vergessenheit. Zumindest bis Gil Mehmert vor einigen Jahren über einen Dokumentarfilm auf diese unglaubliche Geschichte aufmerksam wurde.

Das komplette Team der einstigen Weltmeisterinnen war zur Premiere gekommen und erlebte einen hochemotionalen Abend. "Es ist eine Auszeichnung für uns Spielerinnen, dass unsere Story als Musical auf die Bühne kommt", sagte die damalige Spielertrainerin und heute 77-jährige Anne Trabant-Haarbach. "Wir sind total stolz und dankbar, dass unsere damalige Leistung nun zu einem Kunstwerk wird. Da sind so viele Themen drin, die heute noch aktuell sind."

Wahrheit und Fiktion verschmelzen zu einer Story, die von den Top-Talenten der deutschen Musicalszene mit sportlicher Dynamik und schauspielerischer Tiefe auf die Bühne gebracht wird. Es ist ein Sinnbild für "female empowerment", für all jene Frauen, die gelernt haben, sich gegen überholte Erwartungen zu behaupten - auf dem Platz, im Alltag, im Leben generell.

Das sei, so auch Ruth Moschner, eine Geschichte, die auch heute noch dringend erzählt werden muss. "Mein Wunsch ist es, dass Frauen irgendwann eben nicht mehr stark sein müssen, sondern dass wir frei entscheiden dürfen, welchen Weg wir gehen. Und auf diesem Weg kann man sich über so ein Stück und über solch eine Premiere nur freuen."

Ähnlich äußerten sich auch andere prominente Zuschauer aus Sport, Showgeschäft und Politik.

Sarah Engels, Sängerin von DSDS bis ESC: "Sehr cool. Sehr stark. Ein ganz tolles Stück. Nicht nur weil es um Frauenfußball geht, sondern es geht um so viel mehr. Es geht darum, dass wir Frauen groß träumen dürfen, es geht um Gleichberechtigung und darum, dass wir uns gegenseitig empowern."

Henning Krautmacher, ehemaliger Sänger der Höhner: "Die Story wird im Stück super umgesetzt. Einige Lieder, vor allem der Titelsong, haben regelrecht Ohrwurm-Charakter. Und das Bühnenbild mit der LED-Technik ist sensationell und setzt Maßstäbe. Das ist bahnbrechend, was da passiert."

"Ich gucke immer gerne Frauenfußball. Und von diesem Musical bin ich begeistert." So die holländische TV-Moderatorin Marijke Amado.

Wolfgang Bosbach, CDU-Politiker: "Ich lebe ja in Bergisch Gladbach und habe damals schon das Wunder von Taipeh mitbekommen. Unsere Frauen-Mannschaft war ja damals das, was die Bayern heute bei den Herren sind."

"Die Show ist emotional, authentisch, inspirierend. Ich finde es super, dass so ein Thema auf der Bühne realisiert wird, in dem es um Mut und Zusammenhalt geht", resümiert TV-Moderatorin Cathy Hummels begeistert. "Themen, die heute genauso wichtig sind wie damals."

Natascha Ochsenknecht, Model: "Als Kind habe ich in unserem Dorf sogar selber Fußball gespielt. Es ist schön zu sehen, dass es da auch Vorreiterinnen gibt. Und deren Rolle wird im Musical gut dargestellt. Es ist total super - mit sensationellen Effekten. Und man hat ständig das Gefühl, live dabei zu sein."

"Es ist der Hammer. Sensationell. Tolle Musik und das Bühnenbild ist ganz, ganz großartig", erklärt Schauspielerin Tina Ruland.

"Das ist schon auch nostalgisch mit den Kostümen und den Sounds der 80er Jahre. Anheimelnd und charmant. Frauenfußball habe ich damals, wie viele andere auch, nicht ernst genommen", gesteht Tom Gerhardt, Schauspieler und Komiker.

Am Premierenabend waren natürlich auch Vertreterinnen und Vertreter des 1. FC Köln zu Gast. So Präsident Jens Stobbe: "Die Umsetzung ist einfach großartig: Die LED-Kulisse auf der Bühne ist schon eine ganz neue Dimension. So etwas habe ich noch nie gesehen!"

"Die damaligen Weltmeisterinnen waren meine großen Vorbilder. Für die bin ich dankbar. Warum wurde derenGeschichte nicht groß öffentlich in die Welt getragen? Bis jetzt. Und dann gleich mit solch einem Knaller-Stück. Aber das ist auch genau richtig so", beschreibt Trainerin Britta Carlson.

Martina Hegering, Fußball-Nationalspielerin und derzeit Kapitänin: "Es ist eine sehr besondere Geschichte. Die Grundlage für unsere aktuelle Karriere."

Michael Trippel, Stadionsprecher schließt sich an: "Dieses sehr unterhaltsame Musical mit all seinen Darstellern kann ich nur mit einem meiner Standardsätze kommentieren: Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Es ist sehr wichtig, diese Geschichte auf die Bühne zu bringen. Eine Werbung für den Frauenfußball."

SPIELZEIT 12. November 2026 bis 11. April 2027

ORT Depot 1, Schanzenstraße 6-20, 51063 Köln-Mülheim

TICKETS Ab sofort unter www.kicklikeawoman.de