- 13.11.2026, 08:00:36
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Aviso: Erster Teil der Zentralen Notaufnahme Klinik Donaustadt fertiggestellt
Der Wiener Gesundheitsverbund lädt die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zum Medientermin anlässlich der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der neuen Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Klinik Donaustadt ein. Mit dem ersten Bauabschnitt wird ein wichtiger Schritt in Richtung einer modernen, zukunftsorientierten Notfallversorgung gesetzt. Neue Schockräume mit einem fahrbaren Computertomographen, optimierte Raumstrukturen und kürzere Wege schaffen die Grundlage für effizientere Abläufe und eine noch bessere Zusammenarbeit der medizinischen Fachbereiche. Die Modernisierung erfolgt bei laufendem Krankenhausbetrieb und wird bis Ende 2028 fortgesetzt.
Die Sprecher*innen und ihre Themen:
- Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport: Bedeutung des Wiener Rahmenbauprogramms und Sicherstellung der Versorgungssicherheit
- Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes: Entwicklung der ZNA und ihre Bedeutung für die Gesundheitsversorgung in Wien
- Lothar Mayerhofer, Ärztlicher Direktor der Klinik Donaustadt: Medizinische Anforderungen, optimierte Abläufe und Vorteile für Patient*innen und Behandlungsteams
- Jing Hu, Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat sowie Bezirkssprecherin für die Donaustadt: Bedeutung der ZNA für den Bezirk und steigender Versorgungsbedarf
- Michael Lischent, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH (PBG): Umsetzung des ersten Bauabschnitts, bauliche Eckdaten und Ausblick auf die weiteren Bauphasen
Medientermin
Datum: Dienstag, 17. November 2026
Uhrzeit: 9 Uhr
Ort: Klinik Donaustadt, Zentrale Notaufnahme
Treffpunkt 8.45 Uhr bei der Information
Rückfragen & Kontakt
Mag. Lisa Grüner
Wiener Gesundheitsverbund Generaldirektion
Kommunikation Bauprojekte Klinik Donaustadt
Mobil: +43 664 2232303
Mail: [email protected]
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