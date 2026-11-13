Aviso: Erster Teil der Zentralen Notaufnahme Klinik Donaustadt fertiggestellt

Wien (OTS) -

Der Wiener Gesundheitsverbund lädt die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zum Medientermin anlässlich der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts der neuen Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Klinik Donaustadt ein. Mit dem ersten Bauabschnitt wird ein wichtiger Schritt in Richtung einer modernen, zukunftsorientierten Notfallversorgung gesetzt. Neue Schockräume mit einem fahrbaren Computertomographen, optimierte Raumstrukturen und kürzere Wege schaffen die Grundlage für effizientere Abläufe und eine noch bessere Zusammenarbeit der medizinischen Fachbereiche. Die Modernisierung erfolgt bei laufendem Krankenhausbetrieb und wird bis Ende 2028 fortgesetzt.

Die Sprecher*innen und ihre Themen:

Peter Hacker , Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport: Bedeutung des Wiener Rahmenbauprogramms und Sicherstellung der Versorgungssicherheit

, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport: Bedeutung des Wiener Rahmenbauprogramms und Sicherstellung der Versorgungssicherheit Evelyn Kölldorfer-Leitgeb , Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes: Entwicklung der ZNA und ihre Bedeutung für die Gesundheitsversorgung in Wien

, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes: Entwicklung der ZNA und ihre Bedeutung für die Gesundheitsversorgung in Wien Lothar Mayerhofer , Ärztlicher Direktor der Klinik Donaustadt: Medizinische Anforderungen, optimierte Abläufe und Vorteile für Patient*innen und Behandlungsteams

, Ärztlicher Direktor der Klinik Donaustadt: Medizinische Anforderungen, optimierte Abläufe und Vorteile für Patient*innen und Behandlungsteams Jing Hu , Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat sowie Bezirkssprecherin für die Donaustadt: Bedeutung der ZNA für den Bezirk und steigender Versorgungsbedarf

, Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat sowie Bezirkssprecherin für die Donaustadt: Bedeutung der ZNA für den Bezirk und steigender Versorgungsbedarf Michael Lischent, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH (PBG): Umsetzung des ersten Bauabschnitts, bauliche Eckdaten und Ausblick auf die weiteren Bauphasen

Medientermin

Datum: Dienstag, 17. November 2026

Uhrzeit: 9 Uhr

Ort: Klinik Donaustadt, Zentrale Notaufnahme



Treffpunkt 8.45 Uhr bei der Information