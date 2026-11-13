Heizungsreparatur: Betrüger in Ballungsräumen „reparieren“ Gasthermen

Wien (OTS) -

Die Heizperiode hat vor kurzem begonnen. Deshalb ist es wichtig, auf Betrüger im Zusammenhang mit Reparaturarbeiten hinzuweisen und wertvolle Tipps gegen unlautere Machenschaften zu geben. Die Betrugsmasche betrifft vorwiegend bekannte Marken wie Vaillant in ganz Österreich und läuft stets nach demselben Muster ab: Unbefugte geben sich fälschlich als Mitarbeitende des Vaillant Werkskundendienstes oder Kooperationspartner von Vaillant aus und setzen dabei betrügerische Handlungen, die den betroffenen Kundinnen und Kunden meist hohe Kosten und viel Ärger bescheren.

Achtsamkeit bereits beim Erstkontakt wichtig

Bislang dokumentierte Betrugsfälle konzentrieren sich vor allem auf Ballungsräume und betreffen insbesondere Installations- und Reparaturarbeiten im Zusammenhang mit Gasthermen. Dabei wurde der Schaden meist nur vermeintlich behoben und anschließend überhöhte, in keiner Weise gerechtfertigte Rechnungen gestellt. Grundsätzlich empfiehlt es sich daher, vom Erstkontakt an wachsam zu sein und stets zu bleiben. Christian Buchbauer, Leitung Marketing bei Vaillant Österreich, gibt folgende Tipps: „Lassen Sie sich zu nichts überreden und prüfen Sie kritisch Firmenauftreten, Angebote und Vorgehensweisen. Verschaffen Sie sich auch vorab im Internet ein Bild der Firma und lesen Sie sich Empfehlungen und Kommentare durch.“ Seriöse Firmen informieren nachvollziehbar, transparent und ohne Druck.

Digitale Fallen als Erstkontakt und was man dagegen tun kann

Heute erfolgt der Erstkontakt oft digital. Deshalb schalten Betrüger gezielt Suchmaschinen-Anzeigen und betreiben Webseiten, die den Anschein einer Markenfirma beispielsweise über die Adresse erwecken und seriös wirken. Weder der Markenname in der Webadresse noch eine verschlüsselte Verbindung (erkennbar an „https:“) sind ein Nachweis für einen autorisierten Kundendienst. Im Zweifel geben ein Blick ins Impressum oder ein Anruf bei der offiziellen Hotline Sicherheit. Es wird dringend empfohlen, die Kontaktdaten des Kundendienstes ausschließlich von der offiziellen Website des Herstellers, vom Typenschild des Geräts oder aus den Geräteunterlagen zu übernehmen. Vaillant und andere Markenhersteller informieren zudem online, woran man einen seriösen Kundendienst erkennt und welche Angaben oder Handlungen als verdächtig einzustufen sind.

Betrüger meist zu zweit vor Ort, Barzahlung wird verlangt

Sind Installations- oder Reparaturanbieter bereits vor Ort im eigenen Zuhause, sollte man deren Auftreten ebenfalls kritisch hinterfragen, um seriöse Fachhandwerker von etwaigen Betrügern zu unterscheiden: Wird ein Firmenfahrzeug genutzt? Tragen die Mitarbeitenden adäquate Arbeitskleidung? Wie verhalten sie sich gegenüber der Kundschaft? „Im Rahmen einer betrügerischen Handlung werden oft sofortige Reaktionen eingefordert. Der Original Vaillant Werkskundendienst hingegen wird niemals Kunden bedrängen oder unter Druck setzen“, präzisiert Alexander Kaufmann, Leitung Kundendienst bei Vaillant Österreich. Außerdem lehnen Betrüger, trotz gegebenenfalls anderslautender Angaben auf der (gefälschten) Webseite, Kartenzahlung grundsätzlich ab und bestehen auf Barzahlung. Wenn sich eine Kundin oder ein Kunde genötigt fühlt, sollte umgehend die Polizei gerufen werden. In jedem Fall aber ist es empfehlenswert, die Zahlungsmodalitäten vor der Durchführung etwaiger Reparaturen zu klären, auf einer schriftlichen Rechnung zu bestehen und diese nach Ausstellung auf etwaige Widersprüche zu kontrollieren.

Seriöser Werkskundendienst: Konzentration auf Reparatur, kein Gerätetausch

Seriosität ist ein zentrales Merkmal, um langfristiges Vertrauen am Markt aufzubauen. Deshalb bietet Vaillant eine Reihe von zusätzlichen Merkmalen, die den Vaillant Werkskundendienst als echt identifizieren. Beispielsweise wird ein SMS kurz vor dem vereinbarten Termin versendet, um den Termin anzukündigen. Zusätzlich führen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Unternehmens-Ausweis bei sich, um sich als befugt zu legitimieren. Der Vaillant Werkskundendienst konzentriert sich auf Reparaturen und führt grundsätzlich keinen Gerätetausch durch. Sollte sich eine Kundin oder ein Kunde dennoch einmal unsicher sein, empfiehlt sich ein Anruf bei der offiziellen Hotline, um Klarheit und Sicherheit zu schaffen.

Facts: Vorsicht Falle! Ob digitaler Auftritt oder Auftreten vor Ort – ein seriöser Werkskundendienst unterscheidet sich durch vielfältige Merkmale von potentiellen Betrügern. Detaillierte Informationen dazu auf https://www.vaillant.at/service/gemeinsam-achtsam/

Fotos © Andrea Efler / Vaillant: https://www.vaillant.at/api/download/document/de/_betrueger---tipps-gegen-unlautere-machenschaften_1534043.zip

