- 13.11.2026, 08:00:33
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- OTS0008
Termine am 13. November 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, PK der Wiener FPÖ mit nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp und Abgeordnetem Maximilian Krauss zum Thema „Ausverkauf der Staatsbürgerschaft muss gestoppt werden“ (1., Rathaus, FPÖ-Wien Landtagsklub, 2. Stock, Zimmer 452)
- 13.30 Uhr, Präsentation der neu errichteten Wohnhausanlage der „Wien-Süd“ mit Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch und Bezirksvorsteher Georg Papai (21., Simone-Veil-Gasse 6–6B)
- 17.30 Uhr, Eröffnung des Wiener Christkindlmarkts und Illuminierung des Christbaums durch Bürgermeister Michael Ludwig und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (1., Rathausplatz)
(Schluss) red
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