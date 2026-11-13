Ö3-Weihnachtswunder 2026: LIVE aus Steyr mit Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll

Wien (OTS) -

Heute (13.11.) sendet Ö3 ab 8.00 Uhr live aus Steyr und stimmt die Ö3-Gemeinde auf das Weihnachtswunder ein. Dabei präsentiert Ö3 auch das Moderationstrio für 2026: Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll werden das Ö3-Weihnachtswunder moderieren. Von 19. bis 24. Dezember wird Steyr zum Schauplatz des Ö3-Weihnachtswunders. Direkt am Stadtplatz steht dann die Ö3-Wunschhütte. Dort erfüllen Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll Musikwünsche gegen Spenden für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds.

Das Ö3-Weihnachtswunder ist der besondere Countdown zum Fest: fünf Tage voller Wunschhits, fröhlicher und lauter, aber auch leiser und nachdenklicher Momente. Mit dabei sind bekannte Gäste und natürlich wieder einzigartige Live-Musik-Sessions.

Das ganze Land ist dazu eingeladen, direkt vor Ort und auf allen Ö3-Kanälen die magische Stimmung zu spüren und ein Teil davon zu werden. Jedes Jahr schafft das Ö3-Weihnachtswunder ein ganz besonderes Gemeinschaftsgefühl, das Menschen im ganzen Land berührt. Mehr als 41 Millionen Euro für Familien in Not in Österreich ist die überwältigende Spendensumme seit der Premiere 2014.

Vorfreude live aus Steyr

Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll freuen sich auf all die wunderbaren, ausgelassenen, nachdenklichen und stimmungsvollen Momente, die in Steyr und in ganz Österreich rund um das Ö3-Weihnachtswunder entstehen werden.

Andi Knoll: „Alle Jahre wieder... mein absolutes, berufliches Highlight! Das Weihnachtswunder ist ein Gesamtkunstwerk, das auf der Zusammenarbeit zwischen Ö3-Gemeinde, Musiker:innen und Ö3-Team beruht. Wir bauen gemeinsam die Showtreppe für das Christkind und sammeln nebenbei viel Geld für Familien in Not in Österreich. Und das tun wir heuer an einem Ort, der wie kaum ein anderer in Österreich für Weihnachten steht. Vom Postamt Christkindl bis zum ersten österreichischen Weihnachtsmuseum, Steyr hat einfach alles, das die Weihnachtswunder-Bühne zum Glänzen bringen wird. Ich freu mich wie ein Sternspritzer!“

Die Vorfreude ist bereits heute (Freitag, 13.11.) auf Ö3 hör- und spürbar: Live aus Steyr nehmen die drei Ö3-Weihnachtswunder-Moderator:innen die Ö3-Gemeinde mit in den besonderen Zauber der Vorweihnachtszeit und zählen auch den Countdown hin zum Ö3-Weihnachtswunder ein. Von 8.00 bis 9.00 Uhr präsentieren sie im Ö3-Wecker „Freaky Friday“ beim Ö3-Weihnachtswunder viel gewünschte Songs. Im „Countdown ins Wochenende“ (12.00 bis 19.00 Uhr) werden dann Adventmarkt-Stimmung und Weihnachtsvorfreude pur spürbar: Die Weihnachtswunder-Moderator:innen stellen sich bei ihren zukünftigen Nachbar:innen am Stadtplatz vor, interviewen unter anderem das Christkindl höchstpersönlich und freuen sich über Gäste, die ihre speziellen Aktionen fürs Ö3-Weihnachtswunder präsentieren. Und am frühen Nachmittag kommen auch Stammgäste vom Ö3-Weihnachtswunder vorbei: Folkshilfe gehen back to the roots und machen Straßenmusik.

Wünschen & Spenden

Ob direkt in Steyr oder in ganz Österreich im Radio oder Videostream – ab 19. Dezember um 10.00 Uhr gilt: „Ihr spendet – Ö3 sendet!“ 120 Stunden lang werden Philipp Hansa, Tina Ritschl und Andi Knoll gegen eine kleine oder auch größere Spende ausschließlich die Wunschhits der Ö3-Gemeinde spielen – jeder Musikwunsch wird so zu einer Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Musikwünsche und Spenden können während der Weihnachtswundertage rund um die Uhr vor Ort und jederzeit online, per SMS oder am Spendentelefon abgegeben werden.

Schon jetzt: „Tu was fürs Ö3-Weihnachtswunder!“

Wer das Ö3-Weihnachtswunder auf ganz persönliche Art und Weise unterstützen möchte, kann schon jetzt loslegen. Ob alleine, im Freundeskreis oder in der Firma, in der Schule, in der Nachbarschaft oder im Verein: Alle Ö3-Hörer:innen sind herzlich eingeladen, ihre eigenen Ideen umzusetzen, damit noch mehr Familien in Notlagen in Österreich geholfen werden kann. Alle Infos unter oe3.orf.at/tuwas.

Alle Infos rund um das Ö3-Weihnachtswunder 2026 unter https://oe3weihnachtswunder.at/.