GLOBAL 2000 macht seinen gesamten Markenauftritt barrierefrei

Wien, am 13.November (OTS) -

Die größte österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 hat ihren Markenauftritt erneuert. Neu ist das Logo, die Farbwelt und eine eigene Schrift. Ziel war, die Kommunikation von GLOBAL 2000 möglichst barrierefrei und zugänglich für alle Menschen zu machen. “Wir haben das Barrierefreiheitsgesetz zum Anlass genommen, unsere visuelle Kommunikation so zu gestalten, dass so viele Menschen wie möglich an unseren Umweltschutzanliegen teilhaben können”, erklärt Nikolai Miron, Leiter der Kommunikation bei GLOBAL 2000.

Barrierefreiheit beginnt beim Design

Auslöser für den kompletten Refresh war der nicht ausreichende Kontrast der Brandfarben Blau und Grün. Schnell war aber klar, dass Barrierefreiheit viel mehr beinhaltet. "Wir denken nun bei allen Texten für unsere Website oder den Newsletter, aber auch für Videos Barrierefreiheit von Beginn an mit. Das war für die gesamte Organisation natürlich eine große Umstellung”, so Miron weiter. Für die strategische und gestalterische Entwicklung sowie die Umsetzung des neuen Markenauftritts arbeitet GLOBAL 2000 mit Studio FREUDE zusammen.

Der Weg zum neuen Auftritt

GLOBAL 2000 und Studio FREUDE haben den Prozess von Beginn an nicht als reine Design-Überarbeitung, sondern als gemeinsame Markenaufgabe angelegt. Menschen aus unterschiedlichen Bereichen von GLOBAL 2000 haben sich an einer breit besetzten Arbeitsgruppe beteiligt. “Gemeinsam haben wir die Stärken der bestehenden Marke, die Anforderungen an eine zugängliche Kommunikation und die künftige Ausrichtung diskutiert. Die Ergebnisse waren dann die Grundlage von Tonalität und Design”, erzählt Simon Pointner, Co-Founder und Creative Director von Studio FREUDE.

Einladung zum Mitmachen

Dabei ging es zusätzlich zur Barrierefreiheit auch um die Frage, wie GLOBAL 2000 Menschen anspricht und zur Beteiligung motiviert. Der Einsatz für Umwelt und Klima bleibt konsequent und klar in der Haltung. In der Kommunikation soll jedoch weniger das “Kämpfen”, das bisher Teil des Claims war, im Mittelpunkt stehen, sondern stärker das, wofür sich GLOBAL 2000 einsetzt: eine lebenswerte Zukunft, die viele Menschen gemeinsam gestalten können. Damit wird aus der Konfrontation als vorherrschendem Ton die Einladung zum Mitmachen.

“Wir haben diesen Prozess bewusst mit vielen Menschen unterschiedlicher Departements von GLOBAL 2000 gestartet und nicht mit einer fertigen Designidee begonnen. Uns war wichtig, zuerst gemeinsam zu klären, wofür die Marke steht und wie sie künftig sprechen will. Die Haltung bleibt klar. Und wie treten wir auf: klar. Wir wollen zeigen, wofür sich der Einsatz lohnt, und im Auftritt und Claim eine Einladung auszusprechen, Teil dieser Veränderung zu werden. GLOBAL 2000 - Für das Schöne”, ergänzt Pointner.

Stolperstein: Wiedererkennung

Auf dieser Grundlage entwickelte Studio FREUDE das neue visuelle Erscheinungsbild. Die vertrauten Markenfarben Blau und Grün wurden mit Blick auf bessere Kontraste weiterentwickelt. Eine eigens angepasste Variante der Schrift Stolzl unterstützt einen klaren und eigenständigen Auftritt. Besonders wichtig war dabei die Wiedererkennbarkeit. Seit dem Gründungsjahr 1982 gab es fünf Logo-Versionen, das bisherige Zeichen prägte GLOBAL 2000 neun Jahre lang.

“Die charakteristische Form und die Kombination aus Blau und Grün bleiben bestehen, die stilisierte Weltkugel hingegen lassen wir künftig weg”, erklärt Kommunikationsleiter Miron. Das neue Logo ist dadurch klarer und ausgewogener, ohne seine Verbindung zur bisherigen Identität zu verlieren. Das gesamte Designsystem verbindet Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und Wiedererkennbarkeit über unterschiedliche Medien hinweg.

Aufwand, der sich auszahlt

Der gesamte Prozess für eine barrierefreie Kommunikation hat beinahe ein Jahr und viele Ressourcen in Anspruch genommen. Für eine spendenfinanzierte Organisation wie GLOBAL 2000 war aber von Beginn an klar, dass der Aufwand gerechtfertigt ist. "Über eine Million Menschen in Österreich haben Lese-oder Sprachprobleme, mehr als 300.000 Menschen sind sehbeinträchtigt und auch viele ältere Personen sind betroffen. Inklusion ist für GLOBAL 2000 nicht nur ein Schlagwort, sie ist Teil unserer DNA. Diese Barriere haben wir beseitigt, denn Umweltschutz betrifft uns am Ende alle", freut sich Miron über das Ergebnis.

Über GLOBAL 2000

GLOBAL 2000 ist die größte österreichische Umweltschutzorganisation mit Sitz in Wien. Sie setzt sich für eine intakte Natur und Umwelt sowie eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen ein, benennt Probleme, deckt Missstände auf und zeigt Lösungen für eine nachhaltige Zukunft auf. GLOBAL 2000 ist politisch unabhängig, großteils spendenfinanziert und aktiver Teil von Friends of the Earth International (FOEI).