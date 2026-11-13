Welt-Diabetes-Tag: Ein kleiner Test mit großer Wirkung – Früherkennung in der Apotheke

Wien (OTS) -

Anlässlich des Welt-Diabetes-Tags am Samstag ruft die Österreichische Apothekerkammer alle Menschen dazu auf, ihre Zuckerwerte einfach, schnell und ohne Wartezeit in der Apotheke ums Eck bestimmen zu lassen. Fast eine Million Österreicherinnen und Österreicher haben Prädiabetes – und wissen es nicht. Dabei ließe sich mit einer einfachen Blutmessung früh eingreifen, bevor aus einem erhöhten Blutzucker ein handfester Typ-2-Diabetes wird.

„Zuckererkrankungen beginnen schleichend und verlaufen anfangs oft unbemerkt. Viele Betroffene wissen nicht, dass ihre Zuckerwerte erhöht sind. Ein Test in der Apotheke verschafft Klarheit und erhöht die Lebensqualität. Apotheken sind durch ihren niederschwelligen Zugang und ihre langen Öffnungszeiten eine wichtige Anlaufstelle für die Früherkennung. Wir laden die Bevölkerung ein, die Angebote zur Blutzuckermessung in ihrer Apotheke zu nutzen“, appelliert Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer.

Der Wert HbA1c ist auch als Blutzuckergedächtnis oder Langzeitzuckerwert bekannt und gibt Aufschluss über den durchschnittlichen Blutzuckerwert der letzten 8 bis 12 Wochen. Er ist damit ein zuverlässiges Frühwarnsignal für Diabetes.

Jüngste Vorsorgeaktion in Kärnten mit alarmierenden Zahlen

Hinter diesem Appell stehen alarmierende Zahlen: Die Diabetes-Vorsorgeaktion des Landes Kärnten und der Kärntner Apothekerkammer ergab bei rund 43 Prozent der 5.869 getesteten Personen erhöhte Langzeitblutzuckerwerte. Knapp 38,8 Prozent der Teilnehmenden wiesen Werte auf, die auf Prädiabetes hindeuten, weitere 6,6 Prozent hatten Werte im Diabetesbereich. Männer waren häufiger betroffen als Frauen.

Großes Entlastungspotenzial für das Gesundheitssystem

Eine gesundheitsökonomische Analyse der Österreichischen Apothekerkammer auf Grundlage der Kärntner Testergebnisse zeigt: Eine frühzeitige Erkennung und anschließende Behandlung könnte das Gesundheitssystem über fünf Jahre um rechnerisch rund 8,7 Millionen Euro entlasten. Die mögliche Einsparung steigt von rund 158.000 Euro im ersten auf 3,05 Millionen Euro im fünften Jahr. Denn durch rechtzeitige Behandlung und gezielte Vorsorgemaßnahmen können schwere Folgeerkrankungen und kostenintensive Krankenhausaufenthalte reduziert werden. Die Modellrechnung berücksichtigt sowohl die Test- als auch die anschließenden Behandlungskosten.

Präventive Tests in Apotheken als Erfolgsgeschichte

Die jüngste Vorsorgeaktion in Kärnten knüpft an zahleiche sehr erfolgreiche Initiativen der Apothekerschaft in allen Bundesländern zur Krankheitsfrüherkennung an. Die hohen Beteiligungszahlen zeigen anschaulich, wie gut die Bevölkerung wohnortnahe und niederschwellige Gesundheitsangebote in Apotheken annimmt.

Apothekerkammer fordert persönliches Präventionskonto

Heute müssen Menschen selbst herausfinden, welche Vorsorge für sie sinnvoll ist. Das soll sich ändern. Die Apothekerkammer fordert für jede Versicherte und jeden Versicherten ein persönliches Präventionskonto, das über die e-card nutzbar sein soll. Angebunden an bestehende eHealth-Strukturen soll es auf Basis evidenzbasierter Kriterien Vorschläge für individuell passende Gesundheitsmaßnahmen bieten. Der Datenschutz muss dabei strikt gewahrt bleiben. Ein jährliches, zweckgebundenes Guthaben soll für Impfungen, Screenings, Blutzucker- und Cholesterinmessungen sowie Beratung eingesetzt werden können. „Die Angebote sollen dort in Anspruch genommen werden können, wo sie qualitätsgesichert erbracht werden und gut erreichbar sind – in der Arztpraxis, im Labor oder in der Apotheke“, so die Apothekerkammer-Präsidentin abschließend.