- 13.11.2026, 07:46:32
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Vorschau auf die 16. Sitzung des Wiener Landtags am 16. November
Sitzung auf Verlangen der FPÖ zum Thema MA 35
Am Montag, 16. November 2026 tritt der Wiener Landtag auf Verlangen der FPÖ zu seiner 16. Sitzung in der laufenden Legislaturperiode zusammen.
Das Thema der Sitzung lautet „Ausverkauf der Staatsbürgerschaft? - Verleihungen durch die MA35 müssen umgehend geprüft werden! Landeshauptmann-Stellvertreterin Frau Mag. Emmerling hat ihr Desaster Ressort nicht mehr im Griff.“
Beginn der Sitzung im Gemeinderatssitzungsaal ist um 9 Uhr. Wie üblich bei Sitzungen auf Verlangen entfallen Fragestunde und „Aktuelle Stunde“.
Zutrittsbestimmungen
Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie.
Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter [email protected] eine Akkreditierung beantragen.
Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at
Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf presse.wien.gv.at – zudem gibt es einen Livestream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red
Rückfragen & Kontakt
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