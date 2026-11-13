„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Marterbauer überzeugt auch FPÖ-Wählerschaft bei Asyl und Arbeit

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:55 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 9. bis 12. November 2026 in einer Online-Befragung wissen, wie ihre Zustimmung zur Aussage von Finanzminister Markus Marterbauer in Bezug auf Asylberechtigte am Arbeitsmarkt aussieht. Die konkrete Fragestellung lautete: „Finanzminister Markus Marterbauer sagt zu diesem Thema, es sei ihm 'jedenfalls lieber, die Leute sind in Beschäftigung und dadurch integriert, als sie lungern irgendwo herum‘. Stimmen Sie dieser Aussage zu oder nicht zu?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt ein deutliches Bild: Insgesamt 82 Prozent der Befragten stimmen der Aussage von Markus Marterbauer zu. 48 Prozent stimmen „sehr zu“, weitere 34 Prozent „eher zu“. Lediglich 12 Prozent lehnen die Aussage ab, davon 5 Prozent eher und 7 Prozent stimmen gar nicht zu. 6 Prozent wissen es nicht oder machen keine Angabe.



Bemerkenswert ist die breite Zustimmung über die Parteigrenzen hinweg. Bei den NEOS-Wähler:innen stimmen der Aussage insgesamt 100 Prozent sehr oder eher zu. Bei den Grün-Wähler:innen liegt die Zustimmung bei 89 Prozent (43 Prozent stimmen sehr zu, 46 Prozent stimmen eher zu). Aufgrund der geringen Fallzahl sind die Werte allerdings mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren.



Unter ÖVP- und SPÖ-Wähler:innen findet die Aussage eine klare Mehrheit: 86 Prozent der ÖVP-Wähler:innen stimmen sehr oder eher zu, bei den SPÖ-Wähler:innen sind es 84 Prozent. Dabei äußert jeweils mehr als die Hälfte sogar starke Zustimmung: 55 Prozent bei der ÖVP und 56 Prozent bei der SPÖ.



Auch bei den FPÖ-Wähler:innen ist die Zustimmung deutlich: Insgesamt 76 Prozent unterstützen die Aussage, davon 46 Prozent sehr und 30 Prozent eher. 18 Prozent der FPÖ-Wähler:innen stimmen eher nicht oder gar nicht zu.



Meinungsforscher Peter Hajek: „In der Migrationspolitik wird meist darüber gestritten, ob und wie man Zuwanderung begrenzen kann. Dass Integration durch Arbeit selbst bei drei Viertel der FPÖ-Wähler auf Zustimmung stößt, zeigt, dass es in dieser Frage einen breiten gesellschaftlichen Konsens geben könnte.



„Aktuell: Die Woche“ am Freitag um 22:55 Uhr auf JOYN & ATV