Christian Lausch als Bezirksobmann der FPÖ Hollabrunn wiedergewählt!

Hollabrunn (OTS) -

NAbg. Christian Lausch wurde am Donnerstag mit 95,24 Prozent als Bezirksparteiobmann der FPÖ Hollabrunn wiedergewählt. „Mit großer Demut nehme ich diesen Vertrauensbeweis in unsere bisherige Arbeit an und bedanke mich auch für den Vertrauensvorschuss. Wir werden in Hollabrunn unseren eingeschlagenen Weg mit den Menschen und für die Menschen weitergehen. Unsere Landsleute stehen im Mittelpunkt unserer politischen Tätigkeit - das werden wir auch in Zukunft in das Zentrum unseres Handelns stellen. Mit uns haben die Hollabrunner eine echte politische Heimat, die für sie kämpft“, erklärte Bezirksparteiobmann Christian Lausch nach seiner deutlichen Wiederwahl.

Michael Sommer, Stadtparteiobmann der FPÖ Hollabrunn, wurde im Anschluss als geschäftsführender Bezirksparteiobmann wiedergewählt. „Unsere Doppelspitze hat sich in den letzten Jahren bewährt und erfolgreiche Arbeit im Bezirk geleistet. Und diesen Weg wollen wir jetzt weitergehen. Gemeinsam werden wir mit voller Kraft und Entschlossenheit für ein starkes freiheitliches Ergebnis bei der Landtagswahl 2028 für Udo Landbauer und die Menschen in Hollabrunn sorgen“, so Lausch und Sommer unisono.

Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer gratulierte NAbg. Christian Lausch: „Du wurdest heute zum siebenten Mal zum Bezirksparteiobmann gewählt, stehst somit seit dem Jahr 2008 an der Spitze dieses Bezirkes: Ein Beweis deiner Treue, Standfestigkeit und vor allem deiner guten, konstanten Arbeit für unsere Landsleute. Danke, Christian und danke und Respekt allen Funktionären und Mitstreitern für eure tolle Arbeit für den Bezirk Hollabrunn.“

In seiner Rede davor hatte der Landesparteiobmann unterstrichen: „Wenn wir Freiheitliche alle zusammenhalten und gemeinsam nach vorne marschieren, dann macht uns das stärker als jedes politische System dieses Landes. Ich freue mich darauf, weiter gemeinsam mit euch dieses Land wieder nach vorne zu bringen und die freiheitliche Kraft stärker als jemals zuvor zu machen. Ganz nach dem Motto: Niederösterreich zuerst.“