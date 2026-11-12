Ab 2027 kein Gewinnfreibetrag mehr für Wertpapiere: froots erklärt, was Selbstständige jetzt wissen müssen

Wien (OTS) -

Selbstständige ohne Sachinvestitionen können investitionsbedingten Gewinnfreibetrag vorerst nur noch bis Jahresende 2026 nutzen

froots rät zu rechtzeitiger Steuerberatung, Depoteröffnung bis 22. Dezember 2026

Durchschnittliche Steuerersparnis mit froots Multi Asset §14 Fonds lag 2025 laut Unternehmensangaben bei 5.300 Euro (mehr Informationen in den Fondsprospekten*)

Selbstständige, Freiberufler:innen sowie Einzelunternehmer:innen in Österreich können 2026 zum vorerst letzten Mal Wertpapiere für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag nach §10 EStG nutzen. Ab dem Jahr 2027 zählen für drei Jahre nur noch körperliche Wirtschaftsgüter wie Maschinen, Fahrzeuge oder Geräte als begünstigte Investition. Die Wiener Vermögensverwaltung froots erklärt, was Selbstständige jetzt noch beachten sollten.

Was ändert sich beim investitionsbedingten Gewinnfreibetrag mit Anfang 2027?

Der Gewinnfreibetrag erlaubt natürlichen Personen mit betrieblichen Einkünften, bis zu 46.400 Euro ihres Gewinns steuerfrei zu stellen. Diese Summe ergibt sich aus:

Grundfreibetrag bis 4.950 Euro plus

bis zu 41.450 Euro investitionsbedingter Gewinnfreibetrag

Über den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag sind bislang auch Investitionen in sogenannte §14-Fonds möglich – d.h. Investmentfonds, die die Vorgaben des § 14 Abs 7 Z 4 EStG erfüllen. Diese werden gemäß Budgetbegleitgesetz 2027–2028 ab dem Veranlagungsjahr 2027 für drei Jahre – also 2027 bis einschließlich 2029 – nicht mehr als begünstigte Investition für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag anerkannt. In diesem Zeitraum zählen nur noch körperliche Wirtschaftsgüter wie Maschinen, Fahrzeuge oder Geräte. Bereits getätigte Wertpapier-Investitionen genießen Bestandsschutz, die vierjährige Behaltefrist läuft wie bisher weiter.

Welche Selbstständigen sind besonders von der Aussetzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags betroffen?

Für viele Selbstständige ohne Investitionsbedarf in Sachanlagen – etwa Ärzte, IT-Dienstleister, Berater:innen oder Kreative – fällt der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag mit Jahresende faktisch weg. 2026 ist vorerst das letzte Jahr, in dem der Steuervorteil ohne Anschaffung eines körperlichen Wirtschaftsguts genutzt werden kann. Für viele Selbstständige sind die verbleibenden Wochen bis zum Jahresende die vorerst letzte Möglichkeit, um über den Gewinnfreibetrag in Wertpapiere zu investieren.

David Mayer-Heinisch, Gründer und CEO des Vermögensverwalters froots: „Dass Wertpapiere ab 2027 aus dem Gewinnfreibetrag herausfallen, trifft genau jene Selbstständigen, die keine Maschine oder andere Sachinvestitionen brauchen. Wer im Jahr 2026 die Voraussetzungen für den Gewinnfreibetrag erfüllt, sollte das Thema deshalb unbedingt vor Weihnachten mit seiner Steuerberatung klären.“

Wie hoch ist die Steuerersparnis mit einem §14-Fonds?

Die selbstständigen Kund:innen von froots, die 2025 den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag über den froots Multi Asset §14 Fonds genutzt haben, haben sich laut Unternehmensangaben im Durchschnitt 5.300 Euro an Steuern gespart. Wie groß die Ersparnis in einem konkreten Beispiel ist, zeigt der froots Gewinnfreibetrag-Rechner:

Rechenbeispiel: 100.000 Euro Gewinn, 13.660 Euro Freibetrag

Bei einem Gewinn von 100.000 Euro ergibt sich ein Gewinnfreibetrag von insgesamt 13.660 Euro. Dieser setzt sich aus 4.950 Euro Grundfreibetrag (15 Prozent von 33.000 Euro) und 8.710 Euro investitionsbedingtem Gewinnfreibetrag (13 Prozent von 67.000 Euro) zusammen. Die Steuerersparnis wird auf Basis des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags von 8.710 Euro berechnet: Bei einem Grenzsteuersatz von 48 Prozent ergibt sich eine Ersparnis von 4.180,80 Euro pro Jahr.

Vereinfachte Beispielrechnung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann sich ändern; froots ist nicht zur Steuerberatung befugt. (Quelle: froots.io/gewinnfreibetrag)

Das Beispiel zeigt: Wer 100.000 Euro Gewinn macht, kann sich ungefähr 4.180 Euro an Steuern sparen. Notwendig ist dafür eine Investition von 8.710 Euro. Bei einer geringeren Investition verringert sich auch der Steuervorteil. Das Geld ist nicht ausgegeben, sondern angelegt: Nach Ablauf der vierjährigen Behaltefrist kann es samt allfälliger Erträge entnommen oder in ein bestehendes Depot übertragen werden.

Was gibt es jetzt zu beachten?

Die Investition muss noch im Wirtschaftsjahr 2026 erfolgen – entscheidend ist der Zeitpunkt der Anschaffung, nicht der Steuererklärung. Der Ablauf bei froots in vier Schritten:

Gewinn ermitteln. Mit der Steuerberatung klären, welcher Teil des Gewinns genutzt werden kann. Eine erste Einschätzung liefert der froots Gewinnfreibetrag-Rechner. Rechtzeitig investieren. Depot über froots bis spätestens 22. Dezember 2026 eröffnen. Über die froots App sind Depot-Eröffnung und GFB-Investition in 10 Minuten erledigt. Bei Direkt-Investition über das froots Kundenportal fällt kein Ausgabeaufschlag an. Das Geld muss bis spätestens 23. Dezember 2026 am Konto eingelangt sein, damit die Veranlagung noch im Jahr 2026 durchgeführt werden kann. Bestätigung fürs Finanzamt erhalten. Die Investitionsbestätigung kommt automatisch: Zu Jahresbeginn 2027 wird sie per E-Mail zugeschickt. Die Steuerberatung kann sie direkt für Buchhaltung und Steuererklärung verwenden – ein eigener Zwischenschritt ist nicht nötig. Vier Jahre halten. Nach Ablauf der gesetzlichen Mindesthaltedauer kann das Kapital ausbezahlt oder in ein bestehendes froots-Depot übertragen werden.

froots rät, den Termin mit der Steuerberatung nicht auf Dezember zu verschieben: Ab November sind die meisten Kanzleien stark ausgelastet. Wer erst in den letzten Dezemberwochen anfragt und zusätzlich noch ein Depot eröffnen muss, riskiert, die Frist zu verpassen.

Über froots

froots ist eine unabhängige Vermögensverwaltung aus Österreich und eine nach dem WAG 2018 konzessionierte Wertpapierfirma mit mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Sitz in Wien. froots verbindet maßgeschneiderte Anlagestrategien mit persönlichem Service und Technologie – für alle, die ihr Vermögen professionell und unabhängig verwalten lassen möchten. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und zählt unter anderem Andreas Treichl (CEO, Erste Stiftung) und Reinhold Baudisch (Gründer, durchblicker.at) zu seinen Investoren.

Rechtliche Hinweise

Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine Marketingmitteilung der Asset Management by froots GmbH. Kapitalanlagen bergen Risiken, darunter Kurs-, Währungs-, Bonitäts-, Liquiditäts-, Zins-, Transfer- und Länderrisiken, bis hin zum Totalverlust. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Verhältnissen ab und kann sich ändern. Dies ist keine Steuerberatung. Weitere Informationen und Risikohinweise: https://www.froots.io

*Beim froots Multi Asset §14 Fonds handelt es sich um ein Eigenprodukt. Mehr Informationen zu den Fondsprospekten in deutscher Sprache und zu den Risiken unter: www.froots.io/gewinnfreibetrag.