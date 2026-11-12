  • 12.11.2026, 16:25:32
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  • OTS0183

Schmotzers Gesetz offiziell registriert: Neues Volksbegehren fordert deutlich stärkeren Tierschutz in Österreich

Innenministerium registriert „Schmotzers Gesetz“ unter der Nummer 020/2026 – Zehn Forderungen für einen stärkeren Tierschutz in Österreich.

Achau (OTS) - 

„Schmotzers Gesetz“ offiziell registriert – Unterstützung ab sofort möglich

Das Bundesministerium für Inneres hat das Volksbegehren „Schmotzers Gesetz“ zugelassen und unter der Registrierungsnummer 020/2026 im Zentralen Wählerregister registriert.

Bürgerinnen und Bürger können das Volksbegehren bereits jetzt über das offizielle Portal des Innenministeriums unterstützen.

Der Schmotzers Unterstützungsverein für Tierschutz setzt sich mit dieser Initiative für einen stärkeren gesetzlichen Schutz von Tieren in Österreich ein.

Das Volksbegehren umfasst zehn konkrete Forderungen – darunter härtere Strafen bei Tierquälerei, konsequentere Tierhalteverbote, bessere behördliche Kontrollen, die Übernahme von Tierarztkosten durch verurteilte Täter sowie die Verankerung des Tierschutzes im Lehrplan. Auch eine Begrenzung der staatlichen Parteienförderung zugunsten zusätzlicher Tierschutzmittel wird gefordert.

Alle zehn Forderungen und den vollständigen Text des Volksbegehrens finden Sie hier:

https://schmotzersgesetz.at/flyer/volksbegehren.html

„Tierschutz darf nicht bei schönen Worten stehen bleiben. Wir brauchen klare Gesetze, wirksame Kontrollen und konsequente Maßnahmen gegen Tierquälerei. Tiere brauchen eine starke Stimme.“

Jetzt unterstützen: Schmotzers Gesetz – Registrierungsnummer 020/2026.

Jetzt Schmotzers Gesetz unterstützen!

Setzen Sie ein Zeichen für einen stärkeren Tierschutz in Österreich und geben Sie jetzt Ihre Unterstützungserklärung ab.

Rückfragen & Kontakt

Schmotzers Unterstützungsverein für Tierschutz

Helmut Hermann Purzner
Telefon: 06764056276
E-Mail: [email protected]

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