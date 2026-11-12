FPÖ-Kainz/FPÖ-Schnabel: „Wirtschaftsfeindliche Politik der Bundesregierung trifft nun mit voller Härte auch das Waldviertel“

Bezirk Zwettl, St. Pölten (OTS) -

„Die Folgen der wirtschaftsschädlichen Standortpolitik machen jetzt auch vor dem Waldviertel nicht mehr Halt. Die völlig überforderte Bundesregierung fährt mit dem Auto ständig im Kreis und ständig greift jemand unüberlegt ins Lenkrad“, kommentiert FPÖ Zwettl Bezirksparteiobmann NAbg. Alois Kainz die aktuellen negativen Entwicklungen im Waldviertel.

„Der massive Stellenabbau bei Stora Enso in Brand, die Krise beim Automobilzulieferer Pollmann mit Sitz in Karlstein oder die geplante Einstellung des Kindergarten-Transportes ab dem Kindergartenjahr 2027/28 in Zwettl. Das sind alles die Folgen der katastrophalen Standortpolitik der Bundesregierung“, erklärt Kainz weiter. Die klaren Forderungen: Abschaffung der CO2-Steuer, günstige Energie, Absenken der Lohnnebenkosten, Bürokratieabbau.

Auch FPÖ Niederösterreich Land- und Forstwirtschaftssprecher LAbg. Schnabel stößt in dasselbe Horn betreffend Stora Enso: „Die Schließung einer Produktionslinie und der Abbau von 115 Mitarbeitern im Waldviertel bedeuten natürlich auch ein herber Schlag für die Forstwirtschaft in der gesamten Region. Die Gründe liegen auf der Hand: Hohe Produktionskosten, hohe Energiekosten, Bürokratiewahnsinn, Standortnachteile. Es ist kein Wunder, wenn Betriebe reihenweise abwandern. Und die unfähige Bundesregierung betreibt weiterhin Showpolitik.“