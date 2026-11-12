DIE WOHNKOMPANIE feiert Spatenstich für ihr Wohnbauprojekt SUBIN23 in Wien-Siebenhirten

Wien (OTS) -

Gemeinsam mit Vertretern des Generalunternehmers PORR, Projektpartnern sowie Gästen aus Wirtschaft und Immobilienbranche erfolgte heute der offizielle Baustart für das Projekt.

Nachhaltiges Wohnen mit Gemeinschaftsgedanken

SUBIN23 steht für modernes Wohnen in einer gewachsenen Wohngegend von Wien-Liesing. Das Projekt umfasst insgesamt 38 Wohneinheiten, die sich auf 20 Wohnungen und 18 Reihenhäuser verteilen. Ergänzt wird das Angebot durch eine attraktive Gewerbefläche im Erdgeschoss des straßenseitigen Gebäudes. Die rund 92 m² sind flexibel nutzbar und bei Bedarf teilbar. Damit eignet sich die Fläche ideal für eine Ordination, Büroräumlichkeiten oder andere dienstleistungsorientierte Nutzungen. Großzügige Eigengärten, Balkone, Terrassen und Loggien schaffen private Rückzugsorte, während ein begrünter Innenhof mit Spielplatz und Aufenthaltsbereichen das gemeinschaftliche Zusammenleben fördert. Die nachhaltige Energieversorgung erfolgt unter anderem über Photovoltaikanlagen kombiniert mit Luftwärmepumpen

Stimmen zum Baubeginn

„Mit SUBIN23 schaffen wir Wohnraum für Menschen, die Wert auf Lebensqualität und Nachhaltigkeit legen. Das Projekt verbindet die Vorzüge einer ruhigen Wohnlage mit der hervorragenden Infrastruktur des Bezirks Liesing und bietet sowohl Familien als auch Eigennutzern ein attraktives Zuhause“, erklärt Roland Pichler, geschäftsführender Gesellschafter von DIE WOHNKOMPANIE.

Auch seitens des Generalunternehmers blickt man dem Bauprozess positiv entgegen: „SUBIN23 vereint hochwertige Architektur, nachhaltige Bauweise und eine anspruchsvolle technische Umsetzung. Wir freuen uns, dieses Projekt gemeinsam mit DIE WOHNKOMPANIE zu realisieren und unsere Kompetenz im Wohnbau einzubringen“, so Martin Schilling von der PORR .

Attraktive Lage im Wiener Süden

Die Lage in der Ketzergasse zählt zu den gefragtesten Wohngebieten des 23. Bezirks. Die fußläufig erreichbare U6-Station Siebenhirten, zahlreiche Busverbindungen, Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten sorgen für kurze Wege im Alltag. Darüber hinaus profitieren die zukünftigen Bewohner von einem vielfältigen Freizeit-, Entertainment- und Shoppingangebot in unmittelbarer Umgebung. Das Shopping City Süd (SCS), die Pyramide Vösendorf mit ihren Veranstaltungs- und Freizeitangeboten sowie Topgolf Wien sind in wenigen Minuten erreichbar und bieten zahlreiche Möglichkeiten für Freizeitgestaltung, Kulinarik und Einkaufen. Gleichzeitig sorgen die umliegenden Grünräume und Heurigengebiete für hohe Lebensqualität und Erholungsmöglichkeiten.

Fact-Box: SUBIN23

Projekt: SUBIN23

Bauherr: DWK Die Wohnkompanie GmbH

Standort: Ketzergasse 96, 1230 Wien

Wohnform: 20 Eigentumswohnungen und 18 Reihenhäuser

Baubeginn: November 2026

Fertigstellung: Herbst 2028

Generalunternehmer: PORR Bau GmbH

Wohnnutzfläche: rund 3.339 m²

Stellplätze: 41 PKW-Stellplätze

Gewerbefläche: flexibel teilbar, ideal für Ordination oder Büro

Über DIE WOHNKOMPANIE: DIE WOHNKOMPANIE ist als Projektentwickler und Bauträger am österreichischen Wohnbaumarkt tätig. Kerngeschäft ist die Entwicklung und Realisierung freifinanzierter Eigentumswohnungen sowie großvolumiger Wohnprojekte für Privatanleger und Investoren. Als Teil der Zech Group steht DIE WOHNKOMPANIE für umfassende Kompetenzen, Nachhaltigkeit und sichere Bonität. Das Unternehmen ist Mitglied bei namhaften Institutionen wie ÖGNI, VÖPE und ÖVI.