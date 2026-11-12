Wien (OTS) -





Pressekonferenz am 18.11. um 10 Uhr im Amerlinghaus, Stiftgasse 8, 1070 Wien

Mit Vertreter*innen des Kulturzentrums im Amerlinghaus, der Vereinigung für Frauenintegration sowie der Kindergruppe im Amerlinghaus

Nachdem die Magistratsabteilung 13 unter Leitung von Stadträtin Bettina Emmerling bereits im Jahr 2026 die Subvention für das Kulturzentrum im Amerlinghaus um weit mehr als die Hälfte gekürzt hat, wurde uns heuer nach längeren Verhandlungen per Mail mitgeteilt, dass wir für das Jahr 2027 überhaupt keine Subvention erhalten werden. Bereits jetzt im zweiten Halbjahr 2026 sind alle Dienstnehmerinnen außer der Putzarbeiterin gekündigt und die Büroarbeiten werden ebenso wie die Hauserhaltungsarbeiten ehrenamtlich in Selbstverwaltung erledigt. Für 2027 bedeutet die Kürzung auf 0, dass nicht einmal die Miete bezahlt werden kann. Damit sind neben dem Kulturzentrum im Amerlinghaus auch die Räume der von der Stadt Wien anerkannten und geförderten Einrichtungen Vereinigung für Frauenintegration und Kindergruppe Amerlinghaus gefährdet.

„Das Amerlinghaus darf nicht dem Sparstift zum Opfer fallen“, sagt Lisa Grösel. „Hier treffen einander Menschen aller Altersgruppen, Migrant_innen, Künstler_innen, politisch Aktive ebenso wie Selbsthilfegruppen. Hier gibt es Deutschunterricht, Kinderbetreuung, Ausstellungen, Theateraufführungen, Diskussionsveranstaltungen, Senior_innentreffen und vieles mehr ... “

Amerlinghaus droht das Aus! Keine Subvention für das Jahr 2027 von der Stadt Wien!

Mit Vertreter*innen des Kulturzentrums im Amerlinghaus, der Vereinigung für Frauenintegration sowie der Kindergruppe im Amerlinghaus

Datum: 18.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Kulturzentrum Spittelberg im Amerlinghaus

Stiftgasse 8

1070 Wien

Österreich

URL: https://www.amerlinghaus.at