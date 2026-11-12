IMC Info Day: Studienvielfalt am IMC Krems erleben

Krems (OTS) -

Am Freitag, 27. November 2026, von 14 bis 18 Uhr, lädt das IMC Krems Interessierte ein, die Hochschule beim IMC Info Day kennenzulernen. Eine vielfältige Auswahl an Bachelor- und Master-Studiengängen in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Naturwissenschaften & Technik wartet auf zukünftige Studierende.

Besucher*innen erhalten wertvolle Einblicke in Studium, Forschung und das Leben in Krems. Persönliche Beratungsgespräche und Campus-Führungen runden das abwechslungsreiche Programm ab und unterstützen bei der Studienwahl.

„Praxisorientierte Ausbildung auf Hochschulniveau und angewandte Forschung sind unsere Kernaufgaben. Hier wollen wir weiterhin innovative und qualitativ hochwertige Bildungsangebote schaffen. Dabei sind wir zugleich international ausgerichtet und regional verankert. Der IMC Info Day bietet die ideale Gelegenheit, unsere Hochschule zu erkunden und direkt mit Studierenden sowie Studiengangsleitungen ins Gespräch zu kommen“ , so IMC-Geschäftsführerin Ulrike Prommer.

Die Highlights auf einen Blick

Persönliche Gespräche: Austausch mit Studierenden und Studiengangsleitungen

Austausch mit Studierenden und Studiengangsleitungen Infostände: Detaillierte Informationen zu allen Studiengängen

Detaillierte Informationen zu allen Studiengängen Informative Studiengangs-Präsentationen der Studiengangsleitungen

der Studiengangsleitungen Campus-Führungen mit Studierenden um 14:30 und 16 Uhr

mit Studierenden um 14:30 und 16 Uhr Spannende Laborbesichtigungen in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr

in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr Bewerbungstipps der IMC-Studienberatung

der IMC-Studienberatung Besichtigung des Studierendenwohnheims Kolping Campus Krems von 14:00 bis 17:00 Uhr

Kolping Campus Krems von 14:00 bis 17:00 Uhr Mobile Kaffeebar

Vorweihnachtliche Stimmung beim Glühweinstand der IMC Hochschulleitung zur Unterstützung eines karitativen Projekts

IMC Krems

Das IMC Krems ist eine international ausgerichtete „University of Applied Sciences“ im Herzen Niederösterreichs. Derzeit werden sowohl Vollzeit als auch berufsbegleitend 28 innovative Bachelor-(15) und Master-Studiengänge (13) in den Schwerpunkten Wirtschaft, Gesundheit und Naturwissenschaften & Technik angeboten. Die Zahl der Studierenden liegt bei mehr als 4.000 am Standort Krems (weitere dislozierte Standorte für den Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege sind Mistelbach und Horn) sowie bei 750 Studierenden an internationalen Standorten. Das IMC Krems ist mit 220+ Partneruniversitäten, weltweit über 1.000 Partnerunternehmen und Studierenden aus über 70 Ländern eine Hochschule mit Schwerpunkten in Internationalisierung, Praxisorientierung und Innovation.

IMC Info Day

Datum: 27.11.2026, 14:00 Uhr - 27.11.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: IMC Krems

Alauntalstraße 93

3500 Krems

Österreich

URL: https://www.imc.ac.at/imc-info-day/