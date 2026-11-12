- 12.11.2026, 15:02:03
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AVISO PK mit LH-Stv. Landbauer - B260 Umfahrung Airport Region: Weniger Verkehr in den Ortskernen. Mehr Kraft für die Wirtschaft.
am Montag, 16. November um 09:00 Uhr
Geschätzte Medienkollegen!
Ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz zum Thema „B260 Umfahrung Airport Region: Weniger Verkehr in den Ortskernen. Mehr Kraft für die Wirtschaft.“ einladen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Bürgermeister Werner Herbert und NÖ Straßenbaudirektor DI Rainer Irschik zur Verfügung.
Zeit: Montag, 16. November 2026, 09:00 Uhr
Ort: Level 22, Airport Tower, Flughafen Wien, Towerstraße, 1300 Schwechat
Thema: B260 Umfahrung Airport Region: Weniger Verkehr in den Ortskernen. Mehr Kraft für die Wirtschaft.
Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung zur Pressekonferenz bis Samstag, 14. November.
Wichtiger Hinweis: Ein Lichtbildausweis ist aufgrund der Sicherheitsbestimmungen vor Ort für die Teilnahme an der Pressekonferenz zwingend erforderlich.
Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Anmeldung unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Büro LH-Stellvertreter Udo Landbauer
Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Alexander Murlasits
Telefon: +43 676 812 13 742
E-Mail: [email protected]
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