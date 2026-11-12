AVISO PK mit LH-Stv. Landbauer - B260 Umfahrung Airport Region: Weniger Verkehr in den Ortskernen. Mehr Kraft für die Wirtschaft.

St. Pölten (OTS) -

Geschätzte Medienkollegen!

Ich darf Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz zum Thema „B260 Umfahrung Airport Region: Weniger Verkehr in den Ortskernen. Mehr Kraft für die Wirtschaft.“ einladen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer, Bürgermeister Werner Herbert und NÖ Straßenbaudirektor DI Rainer Irschik zur Verfügung.

Zeit: Montag, 16. November 2026, 09:00 Uhr

Ort: Level 22, Airport Tower, Flughafen Wien, Towerstraße, 1300 Schwechat

Thema: B260 Umfahrung Airport Region: Weniger Verkehr in den Ortskernen. Mehr Kraft für die Wirtschaft.

Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung zur Pressekonferenz bis Samstag, 14. November .

Wichtiger Hinweis: Ein Lichtbildausweis ist aufgrund der Sicherheitsbestimmungen vor Ort für die Teilnahme an der Pressekonferenz zwingend erforderlich.

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Anmeldung unter: [email protected]