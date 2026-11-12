  • 12.11.2026, 14:47:32
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Brüsseler Blase: EU-Parlament behandelt Nikotinalternativen wie Zigaretten

World Vapers' Alliance protestiert mit Schaumblasen vor dem Parlament // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/160037 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Brüssel (OTS) - 

Die World Vapers' Alliance (WVA) hat die Straße vor dem Europäischen Parlament in Brüssel mit Schaumblasen gefüllt. Die Aktion ihrer Kampagne One Goal, Many Paths - Smoke-Free Europe zeigt die "Brüsseler Blase": eine EU-Politik, die Millionen Ex-Rauchern nicht zuhört. Wenige Stunden später nahm das Plenum den Bericht über die Umsetzung von Europas Plan gegen den Krebs unverändert an. Änderungsanträge, die unterschiedliche Risiken verschiedener Nikotinprodukte anerkennen wollten, fanden keine Mehrheit.

Michael Landl, Direktor der World Vapers' Alliance, sagte:

"Es hat sich gezeigt, wie die Brüsseler Blase aussieht: glänzend von innen, taub nach außen. Das Problem ist die Zigarette, nicht die Alternativen, mit denen Millionen aufgehört haben. Wer E-Zigaretten, Nikotinbeutel und Tabakerhitzer wie Zigaretten behandelt, schützt am Ende die Zigarette. Wer ein rauchfreies Europa will, darf ihnen diese Alternativen nicht wegnehmen. Sonst bleibt das Ziel eine leere Parole", so Landl.

Der Bericht fordert, dass die überarbeitete Tabakproduktrichtlinie "alle Tabak- und Nikotinprodukte" erfasst, und nennt Einheitsverpackungen, Aromenbeschränkungen und höhere Mindestverbrauchsteuern. Von unterschiedlichen Risiken ist an keiner Stelle die Rede. Dabei hat dasselbe Parlament erst im September in seinem Bericht zur Herz-Kreislauf-Strategie festgehalten, dass verschiedene Nikotinprodukte "unterschiedliche Risikoprofile aufweisen können".

Mehr als 100.000 Europäerinnen und Europäer haben die WVA-Petition für Aromen, bezahlbare Alternativen und risikobasierte Regeln unterschrieben. "Das Parlament hat sie heute einfach überhört", so Landl.

Der Bericht ist rechtlich nicht bindend. Entscheidend wird die Überarbeitung der Tabakproduktrichtlinie, die die Kommission vorbereitet. Die WVA wird dort weiter Druck für eine Regulierung machen, die sich am tatsächlichen Risiko orientiert.

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Michael Landl
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