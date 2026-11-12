- 12.11.2026, 14:30:03
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- OTS0164
AVISO: Vor teurem Gaswinter – Chancenreport zur Windstromerzeugung 2030
Einladung zum Hintergrundgespräch
Europa ist mit den niedrigsten Gasspeicherständen seit mehr als zehn Jahren in die Heizsaison gestartet, der an den Gaspreis gekoppelte Strompreis sorgt für Preisspiralen und Unsicherheit. Gleichzeitig liegen in Österreich mehrere tausend MW an Windkraft in der Umsetzungspipeline, die Hälfte davon erstinstanzlich genehmigt. Die Ausschreibungsvolumina im EAG-Fördersystem hinken dem Potenzial indes hinterher.
Im Hintergrundgespräch präsentiert WINDKRAFT Österreich den aktuellen Chancenreport 2030 zur heimischen Windkraft und die wichtigsten Zahlen und Fakten zur Technologie.
Themen:
- Projektpipeline: Wieviele Projekte in wievielen Gemeinden?
Welcher Strommenge entsprechen diese Projekte?
- Bundesländer im Vergleich: Wer sein Potenzial nutzt, wer nicht
- Windkraft im Fördersystem: welche Auswirkungen hat dieser Ausbau?
- Ausschreibungsvolumina: Was es braucht, um die Ziele zu erreichen
- Heimische Wertschöpfung: Was bedeutet der Ausbau wirtschaftlich
Termin:
Donnerstag, 19. November 2026
09:30 Uhr
Ort:
WINDKRAFT Österreich, Franz-Josefs-Kai 13, TOP 10-11, 3.Stock, Schwedenplatz, 1010 Wien
Eine Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich. Den Zugangslink senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.
Als Gesprächspartner steht
Ihnen zur Verfügung:
- Florian Maringer, Geschäftsführer WINDKRAFT Österreich
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Hintergrundgespräch mit Interviewmöglichkeit herzlich eingeladen.
Um Akkreditierung unter [email protected] wird ersucht.
Vor teurem Gaswinter: Chancenreport zur Windstromerzeugung 2030
Europa ist mit den niedrigsten Gasspeicherständen seit mehr als zehn Jahren in die Heizsaison gestartet, der an den Gaspreis gekoppelte Strompreis sorgt für Preisspiralen und Unsicherheit. Gleichzeitig liegen in Österreich mehrere tausend MW an Windkraft in der Umsetzungspipeline, die Hälfte davon erstinstanzlich genehmigt. Die Ausschreibungsvolumina im EAG-Fördersystem hinken dem Potenzial indes hinterher. Im Hintergrundgespräch präsentiert WINDKRAFT Österreich den aktuellen Chancenreport 2030 zur heimischen Windkraft und die wichtigsten Zahlen und Fakten zur Technologie.
Datum: 19.11.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: WINDKRAFT Österreich
Franz-Josefs-Kai 13, TOP 10-11, 3.Stock
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
WINDKRAFT Österreich
Mag. (FH) Gerhard Maier
Telefon: +43 660 9199010
E-Mail: [email protected]
Website: https://wind.at
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