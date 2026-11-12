L 87 Wiener Neustädter Straße im Gemeindegebiet von Winzendorf instandgesetzt

St. Pölten (OTS) -

Im Gemeindegebiet von Winzendorf wurde die Wiener Neustädter Straße im Zuge der Landesstraße L 87 auf einer Länge von rund 840 Metern erneuert. Die Arbeiten wurden von der Straßenmeisterei Wiener Neustadt in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt. Die Asphaltierungsarbeiten wurden von der Firma Bauunternehmung Granit durchgeführt. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung beliefen sich auf rund 161.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Aufgrund zahlreicher Fahrbahnschäden wie starken Verdrückungen, Netzrissen und Spurrinnen entsprach die Fahrbahn der Landesstraße L 87 zuletzt nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Der NÖ Straßendienst hat daher beschlossen, die Fahrbahn im Abschnitt von Kilometer 9,2 bis Kilometer 10,04 zu erneuern. Die Landesstraße L 87 weist in diesem Bereich ein durchschnittliches Verkehrsaufkommen von rund 5.000 Fahrzeugen pro Tag auf.

Im Zuge der Arbeiten wurden rund 5.100 Quadratmeter Fahrbahn abgefräst. Teilweise wurden Schadstellen mit einer acht Zentimeter starken Binderschichte saniert. Abschließend wurde über die gesamte Fläche eine 3,5 Zentimeter starke Deckschichte aufgebracht. Die Heißmischgutarbeiten wurden innerhalb einer Bauzeit von rund einer Woche unter halbseitiger Sperre des Baubereiches durchgeführt. Anschließend erfolgte die Aufbringung der erforderlichen Bodenmarkierung. Mit der Wiederherstellung der Straßenausrüstung und der Anpassung der Bankette an den Neubestand durch die Straßenmeisterei Wiener Neustadt konnten die Arbeiten abgeschlossen werden.