FPÖ – Mahdalik: Zweierlinie darf nicht zum Radhighway verkommen

Wien (OTS) -

„Die Zweierlinie ist schon jetzt ein Stau-Hotspot und eine der wichtigsten Entlastungsstraßen für den Ring. Wer hier auch nur eine Fahrspur streicht, provoziert das nächste Verkehrschaos“, kritisiert der Zweite Wiener Landtagspräsident und FPÖ-Wien Verkehrssprecher Toni Mahdalik die präsentierten Umbaupläne. Für ihn steht fest: „Alle Fahrspuren und Parkplätze müssen ausnahmslos erhalten bleiben!

Auf beiden Seiten der Zweierlinie gibt es bereits sichere Radwege. Trotzdem will Sima wieder Steuermillionen für noch breitere Radwege ausgeben und den Radfahrern die nächste Luxuslösung auf dem Silbertablett servieren. Die Frau soll ihren Radwegfimmel endlich entsorgen und mit dem permanenten Autofahrer-Bashing aufhören.

Wenn Sima unbedingt ein paar zusätzliche Bäume pflanzen will, kann sie diese gerne gemeinsam mit ihrem grünen Stadtrat-Kollegen Czernohorszky feierlich eröffnen. Aber eine der wichtigsten Verkehrsadern Wiens darf nicht für ideologische Radwegexperimente geopfert werden. Die Zweierlinie muss eine leistungsfähige Durchzugsstraße bleiben und darf keinesfalls zum Radhighway verkommen“, stellt Mahdalik abschließend klar.