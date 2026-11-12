Erzbischof Lackner: Amt des Bischofskonferenz Generalsekretärs künftig auch für Frauen offen

Salzburg (OTS) -

Der Einsatz von KI in der Kirche, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit bis hin zu den Pfarrgemeinderatswahlen und assistiertem Suizid: Mit einer großen Bandbreite an Themen haben sich Österreichs Bischöfe bei ihrer Herbstvollversammlung in Salzburg befasst. Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand aber die Wahl des neuen Generalsekretärs der Bischofskonferenz: Simon Weyringer (46) wurde im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag in Salzburg von Erzbischof Franz Lackner, dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei betonte Lackner auch, dass der Prozess einer Statutenänderung der Bischofskonferenz begonnen wurde. Damit soll das Amt des Generalsekretärs künftig auch für Frauen bzw. Laien grundsätzlich offenstehen.

Der bisherige Generalsekretär Peter Schipka legt das Amt auf eigenen Wunsch mit 30. November zurück und wechselt als Lehrender an die Kirchlich Pädagogische Hochschule Wien/Niederösterreich. Zu seinem Nachfolger ab 1. Dezember wurde Simon Weyringer gewählt. Weyringer ist Priester der Erzdiözese Salzburg mit seelsorglicher Erfahrung und Lehrtätigkeit an der Universität Salzburg und der Hochschule Heiligenkreuz.

Künftig Amt für Frauen offen

Im Zuge der Nachbesetzung sei auch die Frage aufgekommen, ob das Amt künftig für Frauen geöffnet werden solle, so Lackner. Die Bischöfe seien sich darin einig und hätten keine grundsätzlichen Vorbehalte, betonte der Erzbischof. Die Bischofskonferenz habe beschlossen, ihre Statuten zu überarbeiten. Vorgesehen sei, dass der Generalsekretär künftig nicht mehr zwingend Priester sein müsse. Diesen Passus habe man auch schon beschlossen. Der komplette Prozess der Statutenänderung werde aber einige Zeit dauern, da geänderte Statuten auch vom zuständigen vatikanischen Dikasterium für die Bischöfe anerkannt werden müssten, erläuterte Lackner.

Ob Weyringer nur bis zu einer solchen Statutenänderung im Amt bleiben werde, sei noch nicht festgelegt, erklärte der Vorsitzende auf Nachfrage. Die Bestellung sei nach den derzeit geltenden Statuten erfolgt. Welche Möglichkeiten sich nach einer Änderung ergeben würden, sei noch offen. Lackner räumte ein, dass es aus seiner Sicht ein gewisses Versäumnis gewesen sei, die Statutenänderung nicht schon früher in Angriff genommen zu haben. "Ich meinte vorher, dass sollte mein Nachfolger tun - nicht ahnend, dass ich mein eigener Nachfolger bin", so der im Juni im Amt bestätigte Bischofskonferenz-Vorsitzende.

Dank an Schipka

Weyringer erklärte, erst am Vortag von seiner künftigen Aufgabe erfahren zu haben. Wichtig als Priester sei es seinem Verständnis nach, die Bereitschaft zu zeigen, Aufgaben zu übernehmen, die an einen herangetragen werden. Er freue sich auf die Herausforderung, werde zugleich aber auch seine bisherigen Aufgaben weiterhin wahrnehmen; allerdings in wohl etwas reduzierter Form, so der designierte Generalsekretär.

Erzbischof Lackner dankte bei der Pressekonferenz auch ausdrücklich nochmals Peter Schipka für seinen langjährigen Dienst als Generalsekretär. Schipka sei für die Bischöfe zu einem äußerst kompetenten und engagierten Mitarbeiter und Ratgeber geworden. "Als Priester und Persönlichkeit, als Theologe und Jurist hast Du vieles bewirkt in Kirche und Gesellschaft", so Lackner in Richtung Schipkas. Nachsatz: "Wir Bischöfe sind Dir sehr dankbar und wünschen Dir für Deinen neuen Dienst in Lehre und Forschung alles Gute und Gottes Segen."

Hohe Erwartungen an PGR-Wahlen

Mit hohen Erwartungen blicken die Bischöfe auf die österreichweiten Pfarrgemeinderatswahlen am 7. März 2027. Der Dienst der Pfarrgemeinderätinnen und -räte sei "ein Segen für die Menschen", heißt es in einer Erklärung zum Abschluss der Vollversammlung: "Pfarrgemeinderäte verkörpern eine synodale und partizipative Kirche, die von Menschen aufgrund ihrer Taufe getragen und mitgestaltet wird." Rund 27.000 Frauen und Männer gestalten derzeit in etwa 3.000 Pfarren und elf Diözesen ehrenamtlich das kirchliche Leben vor Ort mit. Lackner betonte bei der Pressekonferenz, gelungen sei die Wahl dann, "wenn viele gewonnen werden, um für den Pfarrgemeinderat zu kandidieren".

Erstmals beschloss die Bischofskonferenz eine "Rahmenordnung über den Einsatz von KI-Systemen in der Katholischen Kirche in Österreich und ihren Einrichtungen". Maßgeblich seien das christliche Menschenbild, die unantastbare Würde jeder Person und die Achtung ihrer Freiheit. "KI soll dem Menschen dienen und ihn in seiner Verantwortung stärken, nicht ersetzen", halten die Bischöfe fest. Insbesondere in Verkündigung, Liturgie und Seelsorge müsse die Unersetzbarkeit persönlicher Begegnung und menschlicher Beziehung gewahrt bleiben. KI dürfe dort ausschließlich unterstützend eingesetzt werden. Das Ersetzen menschlicher Beziehungen, seelsorglicher Gespräche, von Gemeinschaft oder Ritualen durch KI sei ausdrücklich unzulässig.

Warnung vor Akzeptanz von Suizidbeihilfe

Ihre klare Positionierung bekräftigen die Bischöfe zum assistierten Suizid. Dieser sei und bleibe für die katholische Kirche "keine akzeptable Option". Mit Sorge beobachten sie, dass diese Form der Lebensbeendigung rund fünf Jahre nach Inkrafttreten des Sterbeverfügungsgesetzes zunehmend als selbstverständliche Möglichkeit eines behaupteten "würdevollen Sterbens" dargestellt werde - häufig mit manipulativer Sprache und einseitigen Informationen. Damit werde das Recht auf Leben als fundamentaler Wert des Zusammenlebens geschwächt.

Zugleich verweisen die Bischöfe auf die Bedeutung von Hospiz- und Palliativversorgung, die Betroffenen Alternativen eröffnen und Schmerzen lindern könnten. Sie warnen davor, das Alter als solches zu pathologisieren und dadurch den sozialen Druck auf ältere und pflegebedürftige Menschen zu erhöhen. "Altsein ist keine Krankheit, der assistierte Suizid keine 'Therapie', Lebensbeendigung ist keine ärztliche Aufgabe", heißt es in ihrer Erklärung. Katholische Einrichtungen würden deshalb keine Suizidassistenz anbieten.

"Die alten Menschen sind uns wichtig"

Bei der Pressekonferenz hob Lackner die Bedeutung einer guten Begleitung von Menschen in schwierigen Lebenssituationen hervor. Die Kirche sei stark in der Hospizbewegung engagiert. "Die alten Menschen sind uns wichtig", betonte Lackner und hob hervor, dass dies auch gegenüber älteren und sterbenden Menschen zum Ausdruck kommen müsse. "Das Leben ist wie der Herbst: Da zeigt uns der Baum noch die schönsten Farben. Auch das Leben hat in den letzten Phasen eine besondere Schönheit, selbst wenn es mühevoll und schwer ist", sagte Lackner.

Der Erzbischof sprach sich dafür aus, das gesellschaftliche Bewusstsein zu stärken, damit sich Menschen nicht in eine bestimmte Richtung gedrängt fühlten. Die Kirche verurteile Menschen mit Sterbewunsch nicht, müsse aber ihre Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft gegenüber Menschen in schwierigen Lebenssituationen verstärken.

Keine Politik gegen kinderreiche Familien

Kritik üben die Bischöfe an geplanten Änderungen bei der Sozialhilfe, die "deutliche Verschlechterungen für kinderreiche Familien" mit sich bringen könnten. Die Bundesregierung habe sich ursprünglich die Einführung einer Kindergrundsicherung und die Halbierung der Kinderarmut zum Ziel gesetzt. Rund 62.000 Kinder unter 15 Jahren lebten in Familien, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Besonders kinderreiche Familien würden durch degressive Kinderrichtsätze zu den Verlierern zählen. Dass auch die geplante Teilhabekarte zur Unterstützung von Bildungs- und Freizeitaktivitäten Kindern in Sozialhilfefamilien nicht zugutekommen soll, sei eine "unverständliche und kontraproduktive" Benachteiligung. Jedes Kind sei gleich viel wert.

Lackner verwies auch auf die besorgniserregende demografische Entwicklung und den historischen Tiefstand der Geburtenrate in Österreich. Die Ursachen hätten auch mit wirtschaftlichen Unsicherheiten von Familien und jungen Menschen mit Kinderwunsch zu tun. Mit Blick auf die geplanten Änderungen bei der Sozialhilfe warnte er: "Die Budgetsanierung ist wichtig, sie darf aber nicht auf dem Rücken Bedürftiger und kinderreicher Familien erfolgen."

Klimaneutrales Österreich

Angesichts der laufenden UN-Klimakonferenz drängen die Bischöfe auf rasche Verabschiedung des geplanten Klimaschutzgesetzes. Positiv bewerten sie, dass darin das Ziel der Klimaneutralität Österreichs bis 2040 festgeschrieben ist. Das Gesetz müsse möglichst bald beschlossen und durch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu zählen sie einen raschen und sozialverträglichen Abbau fossiler Subventionen. Für die Klimakonferenz COP 31 in der Türkei fordern sie konkrete Schritte zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und einen Fahrplan für das Ende der Förderung und Nutzung fossiler Energie.

Die klimafreundliche Transformation der Wirtschaft müsse sozial und gerecht erfolgen. Zudem fordern die Bischöfe mehr finanzielle und technologische Unterstützung für ärmere Länder des Globalen Südens. Auch die katholische Kirche in Österreich setze Klimaschutzmaßnahmen um. Ziel sei unter anderem, die CO2-Emissionen bis 2030 um 60 Prozent zu reduzieren. Zu den Maßnahmen zählten Photovoltaik-Initiativen, Energiesparmaßnahmen und der Austausch fossil betriebener Heizungsanlagen. Lackner verwies zudem auf die "Klimaoasen" der Caritas in zahlreichen Pfarren.

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