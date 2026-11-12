ORF-Landkrimi-Premieren „Steirerbiest“ und „Steirerhass“ am 24. November und 1. Dezember mit Maya Unger als neuer Ermittlerin

Wien (OTS) -

Die Steiermark-Fälle 15 und 16 der erfolgreichen ORF-Landkrimi-Reihe bringen am Dienstag, dem 24. November und 1. Dezember 2026, jeweils um 20.15 Uhr als ORF-1-Premiere und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON eine neue Kollegin mit sich: Maya Unger nimmt als Lena Herzog an der Seite von Hary Prinz die Ermittlungen auf. Im ersten gemeinsamen Einsatz rund um das „Steirerbiest“ (24. November), dem 15. Steiermark-Film der ORF-Erfolgsreihe, ist auch gleich die Expertise des Neuzugangs gefragt, denn ein tödlicher Messerstich bringt die beiden in die Welt der Sammelkartenspiele, wo sich Lenas Insiderwissen als entscheidender Vorteil erweist. Der „Steirerhass“ (1. Dezember) führt das neuformierte Ermittlerdoppel im 16. Steiermark-Landkrimi nach einem Leichenfund in eine Holzfabrik und auf die Spur einer Verschwörung, die von Industriespionage über Erpressung bis zu einem Jahre zurückliegenden Drogenschmuggel reicht. Bei den Dreharbeiten in Graz und Umgebung standen von August bis Oktober 2025 für beide Filme neben Hary Prinz und Maya Unger in weiteren Rollen erneut Christoph Kohlbacher, Bettina Mittendorfer und Helmut Köpping sowie für „Steirerbiest“ Ulrike C. Tscharre, Bernhard Schir, Lili Winderlich, Tünde Bornemisza, die beim ESC 2025 als Teil des Duos Abor & Tynna für Deutschland an den Start ging, Felix Schwarz, Alexander Suppan – Teilnehmer des inklusiven ORF-Castings „Mach dich sichtbar“ –, Tilman Tuppy, Samouil Stoyanov und Abdul Samiu Saliou bzw. für „Steirerhass“ Sönke Möhring, Caroline Frank, Susi Stach, Karl Fischer, Matthias Böhm und Joseph Cyril Stoisits vor der Kamera. Im Regiesessel nahm erneut Wolfgang Murnberger Platz, der auch bei diesen beiden neuen Filmen gemeinsam mit seiner Frau Maria Murnberger für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. „Steirerbiest“ und „Steirerhass“ basieren auf Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“. Weitere Informationen zu den Filme sind auf presse.ORF.at zu finden.

Ein erstes Kennenlernen mit der neuen Landkrimi-Ermittlerin Maya Unger gab es heute, am Donnerstag, dem 12. November 2026, im Rahmen von Pressegesprächen im Café Stein in Wien.

Maya Unger: „Hat etwas von einer Vater-Tochter-Beziehung, die gleichzeitig kollegial und freundschaftlich ist“

Ihren Landkrimi-Charakter beschreibt Maya Unger als „getrieben, ehrgeizig und immer auf der Suche nach der Wahrheit, vielleicht auch, um dabei ihre eigenen inneren Fragen zu beantworten. Sie hat eine gute Spürnase, ist neugierig und lässt sich nicht so leicht von ihrem Weg abbringen. Gleichzeitig hat sie große Freude daran, Bergmann auf freundschaftliche Weise zu sticheln und sich mit ihm kleine Wortgefechte zu liefern.“ Zu den neuen Filmen: „Es ist mein erster Fall als Ermittlerin und somit ist alles neu für mich. Auch mit Sascha Bergmann alias Hary Prinz darf ich zum ersten Mal so richtig zusammenarbeiten. Dabei entstehen eine ganz eigene Dynamik und Beziehung, die ich sehr mag. Und wie es bei den Steirerkrimis immer der Fall ist, tauchen wir in verschiedene Welten ein, die mir persönlich zuvor teilweise völlig unbekannt waren. ‚Steirerbiest‘ ist, denke ich, sehr jung, lebendig, frech, aber auch lustig und hat jede Menge Schmäh. ‚Steirerhass‘ hingegen ist eher ein richtig düsterer Krimi mit einer fantastischen Besetzung. Aber natürlich gibt es auch hier eine gute Prise Humor. Das macht die Steirerkrimis wohl auch aus: dass sie diese beiden Elemente so wunderbar miteinander verbinden können.“ Auf die Frage, was die Landkrimi-Reihe besonders macht, sagt sie: „Der Humor! Ich liebe Harys Rolle sehr. Er spielt diesen alteingesessenen Kommissar, der durchaus einige Laster hat und es trotzdem schafft, mit seiner feinen, empathischen Art einen sensiblen Mann zu zeichnen, der vor allem die Menschen versteht und hinter ihre Fassaden blicken kann. Es hat großen Spaß gemacht, neben und mit ihm zu spielen, unsere Beziehung entstehen zu lassen und herauszufinden, wie wir uns als Figuren ergänzen und was meine Figur in diese Konstellation einbringen kann. Ich glaube, für mich persönlich ist es vor allem diese Beziehung, die die beiden Filme so besonders macht. Sie hat etwas von einer Vater-Tochter-Beziehung, ist gleichzeitig kollegial und freundschaftlich, eine schöne Mischung aus all diesen Facetten.“

„Steirerbiest“ und „Steirerhass“ sind Koproduktionen von Allegro Film, ORF und ARD Degeto mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Film Commission Graz.



Die neuen ORF-Landkrimis online first auf ORF ON

Die neuen ORF-Landkrimis stehen jeweils bereits 24 Stunden vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zum Streamen zur Verfügung, wo auch weitere Filme der ORF-Erfolgsreihe abrufbar sind.