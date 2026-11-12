  • 12.11.2026, 13:58:04
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SPÖ-Frauen und SPÖ-Parlamentsklub luden zur Buchpräsentation „Schwindelfrei“

Lesung und Gespräch mit Filmemacherin und Autorin Käthe Kratz: „Das Private ist politisch“

Wien (OTS) - 

Die SPÖ-Frauen und der SPÖ-Parlamentsklub luden Mittwochabend zur Buchpräsentation von „Schwindelfrei“ der Filmemacherin und Autorin Käthe Kratz ins Palais Epstein. „Käthe Kratz hat so viele Frauen bewegt, inspiriert und uns Mut gemacht“, so SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger bei der Eröffnung. Mit ihrem Buch legt Käthe Kratz eine sehr persönliche Chronik vor, die gleichzeitig eine kollektive Geschichte erzählt und die Parole der Frauenbewegung „Das Private ist politisch“ greifbar macht. Moderiert wurde die Veranstaltung von Andrea Hladky. ****

Käthe Kratz, 1947 in Salzburg geboren, studierte als erste Frau Regie an der Filmakademie Wien und war die erste weibliche TV-Spielfilmregisseurin Österreichs. Mit ihrer Arbeit legte sie einen Grundstein für das zeitgenössische feministische Filmschaffen in Österreich. Mit der Filmserie „Lebenslinien“ hat sie mit Themen wie Arbeitslosigkeit, Abhängigkeit und Abtreibung ein Tabu gebrochen. Die Frauenbewegung der 70-er Jahre war ein Aufbruch. „Die Frauenbewegung schenkte den Frauen euphorische Lebensfreude. Vieles was wir damals erkämpft haben, müssen wir heute wieder neu diskutieren“, so Käthe Kratz. Mit der „Aktion Filmfrauen“ setzte sich Käthe Kratz für eine stärkere Beteiligung von Frauen in Gremien der Filmförderung ein. 1997 war sie eine der Initiator*innen des ersten Frauenvolksbegehrens.

Ihr Buch sieht Käthe Kratz als Kampf gegen das Vergessen. Persönliche Erfahrungen müssen mit kollektiven Erfahrungen in Beziehung gesetzt werden, so Kratz. Für ihr Werk als Filmemacherin, Regisseurin, als Buch-, Theater- und Drehbuchautorin wurde Käthe Kratz von der Republik Österreich mit dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet.

Fotos der Veranstaltung: https://www.flickr.com/photos/47388021@N08/albums/72177720336869057

(Schluss) eb/lw

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