NEOS Wien / Arapović gratuliert Katharina Klement zur Bestellung als Direktorin von Wiener Wohnen

Wien (OTS) -

NEOS-Klubobfrau: Gemeindebauten modernisieren, leistbaren Wohnraum und qualitätsvolles Service für Mieter:innen sicherzustellen sind zentrale Aufgaben von Wiener Wohnen

NEOS-Klubobfrau Selma Arapović gratuliert Katharina Klement zu ihrer Bestellung als Direktorin von Wiener Wohnen und wünscht ihr für diese Aufgabe alles Gute: „Katharina Klement bringt viel Erfahrung und Fachkompetenz mit und kennt Wiener Wohnen aus ihrer langjährigen Tätigkeit als Vizedirektorin und interimistische Direktorin bestens. Ich freue mich, dass sie diese wichtige Aufgabe nun dauerhaft übernimmt und wünsche ihr dafür viel Erfolg.“

Der Wiener Gemeindebau ist für hunderttausende Menschen ein Zuhause. Diesen Bestand zu erhalten und weiterzuentwickeln, ist eine große Verantwortung. „Die Aufgaben sind anspruchsvoll: Gebäude müssen saniert, Heizungen umgestellt und Wohnhausanlagen besser gegen sommerliche Hitze gerüstet werden. Gleichzeitig muss Wohnen leistbar bleiben. Dafür braucht es eine vorausschauende Planung, klare Prioritäten und einen sorgsamen Umgang mit den verfügbaren Mitteln“, betont Arapović.

Auch die Umstellung auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung müsse gemeinsam mit der Sanierung geplant werden. Entscheidend sei dabei, sowohl die bauliche Qualität als auch die künftigen Wohn- und Energiekosten im Blick zu behalten.

Verlässliches Service im Alltag

„Für die Mieter zeigt sich eine gute Hausverwaltung ganz konkret: Ist jemand erreichbar? Wird ein Schaden rasch behoben? Bekomme ich eine verbindliche Auskunft, wie es weitergeht? Unser gemeinsamer Anspruch muss sein, dass Wiener Wohnen in diesen alltäglichen Fragen verlässlich funktioniert. Ich bin überzeugt, dass Katharina Klement mit ihrer Erfahrung dazu einen wichtigen Beitrag leisten kann“, so Arapović abschließend.