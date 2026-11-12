Totschnig: 1.500 Projekte für eine klimafitte Wasserinfrastruktur

Wien (OTS) -

Die anhaltende Trockenheit in Österreich verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig eine sichere und widerstandsfähige Wasserversorgung ist. Das Jahr 2026 ist von außergewöhnlich geringen Niederschlägen geprägt. Damit gewinnen Investitionen in die Sicherung der Trinkwasserressourcen, eine leistungsfähige Versorgungsinfrastruktur und die Anpassung an den Klimawandel weiter an Bedeutung.



Bundesminister Norbert Totschnig:

„Die außergewöhnliche Trockenheit dieses Jahres zeigt deutlich: Eine sichere Wasserversorgung ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb setzen wir konsequent auf Investitionen in eine zukunftsfitte Wasserinfrastruktur. Bei der heutigen Sitzung der Kommission Wasserwirtschaft konnten wir weitere 171 Millionen für eine nachhaltige Wasserinfrastruktur mit über 1.500 Projekten neu genehmigen. Damit können wir in den Gemeinden die Versorgungssicherheit mit Trinkwasser langfristig stärken, den Hochwasserschutz verbessern und unsere Regionen widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels machen. Wir investieren heute, damit die Menschen in Österreich auch morgen auf eine sichere und qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung vertrauen können.“



Der Vorsitzende der Kommission, Niederösterreich LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf erklärt: „Das Ziel ist glasklar: Unser Wasser für die Zukunft sichern, schützen und sinnvoll nützen. Ich habe daher den Auftrag gegeben, massiv in Wasserprojekte zu investieren, in die Sicherung der Trinkwasserversorgung, in den Ausbau der überregionalen Vernetzung sowie in Wasserrückhalt. Der Regentropfen soll möglichst dort gehalten werden, wo er fällt. Dazu müssen wir unseren Gewässern wieder mehr Platz geben und Wasser stärker in der Fläche zurückhalten. Und auch jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten, indem wir Wasser sparsam einsetzen und, wo es möglich ist, wiederverwenden.“



66 Millionen für kommunale Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung

Für 915 Projekte der kommunalen Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung werden bei der aktuellen Kommissionssitzung 66 Millionen Euro bereitgestellt. Gerade längere Trockenperioden stellen regional neue Anforderungen an Wasserversorgungssysteme. Zusätzliche Wasserressourcen müssen erschlossen, Versorgungsnetze verbunden, Speicher geschaffen und bestehende Leitungsnetze erneuert werden.



So wurden in Vorarlberg Maßnahmen für die dauerhafte Sicherung der Wasserversorgung der Mitgliedsgemeinden Düns, Dünserberg, Röns und Schnifis des Trinkwasserverbandes Mittlerer Walgau gefördert. Die Maßnahmen sind Teil eines zukunftsfähigen regionalen Verbundkonzepts, das die Notwasserversorgung sicherstellt. Im Rahmen des Projekts werden unter anderem Hochbehälter, Pumpwerke und Verbundleitungen neu errichtet. Die Maßnahmen kosten in Summe 2,8 Millionen Euro und werden vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) mit rund 480.000 Euro mitfinanziert.



14 Millionen Euro für naturnahe Fließgewässer

Für die Ökologisierung der Flüsse stellt das BMLUK 14 Millionen Euro für 37 Projekte bereit. „Wir setzen laufend Maßnahmen zur Ökologisierung, um unsere Flüsse als wichtige Lebensräume zu sichern und zu verbessern“, betont Umweltminister Totschnig.



Beispielsweise wird in der Marktgemeinde Schwertberg in Oberösterreich durch gewässerökologische Maßnahmen die Aist im Bereich zwischen km 8,3 und 9,5 renaturiert. Dazu werden Strukturen aus Totholz, Wurzelstöcken, Holzpiloten und Flussbausteinen innerhalb des Abflussprofils zur Ausbildung von Gewässerstrukturen wie Furten, Kolke, Schotterbänke etc. errichtet. Die Projektkosten von rund 1,1 Millionen Euro werden zu 60 % vom BMLUK übernommen.



91 Millionen Euro für den Hochwasserschutz

Auch der Schutz vor Naturgefahren bleibt in Zukunft ein zentrales Thema. 559 Projekte für einen vorbeugenden Hochwasserschutz bzw. zur Instandhaltung von bestehenden Anlagen werden mit 91 Millionen Euro aus Mitteln des BMLUK finanziert.



„Seit Jahrzehnten investieren wir konsequent in den Hochwasserschutz. Jeder Euro, den wir in den Hochwasserschutz investieren, ist eine Investition in mehr Sicherheit“, so Umweltminister Totschnig.



Ein Beispiel ist der Hochwasserschutz der Stadt Villach in Kärnten. Bei den geplanten Schutzbauwerken handelt es sich im Wesentlichen um Linearmaßnahmen in Form von Dämmen und Stahlbetonmauern. Zusätzlich sind umfangreiche gewässerökologische Verbesserungsmaßnahmen in Form von Aufweitungen und Uferabsenkungen an der Drau geplant. Das BMLUK unterstützt das Projekt mit rund 4,1 Millionen Euro.



Verteilung der Finanzmittel auf die Bundesländer

Burgenland: 7,4 Millionen Euro

Kärnten: 15,9 Millionen Euro

Niederösterreich: 42,4 Millionen Euro

Oberösterreich: 25,4 Millionen Euro

Salzburg: 19,2 Millionen Euro

Steiermark: 19,9 Millionen Euro

Tirol: 12,5 Millionen Euro

Vorarlberg: 26 Millionen Euro

Wien: 1,8 Millionen Euro

Weitere Informationen: www.bmluk.gv.at/wasser

Infografiken: https://we.tl/t-x4Y9gGgMWMTq1cpU