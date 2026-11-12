Pädagog*innenbildung NEU: Österreichweit neue Studien der Lehrämter der Sekundarstufe Berufsbildung an den Pädagogischen Hochschulen

Wien/Graz/Innsbruck/Linz (OTS) -

Die Pädagogischen Hochschulen mit berufspädagogischen Zentren in Wien, Steiermark, Tirol und Oberösterreich bieten neu konzipierte Studien für berufsbildende Lehrämter an. Diese neuen Studien werden (teilweise) in Kooperation mit den Partnerhochschulen aller Bundesländern angeboten und zeichnen sich insbesondere durch ihre zukunftsorientierte Ausrichtung aus.

Mit dem Studienjahr 2026/27 starten nunmehr die dreijährigen Lehramtsstudien der Sekundarstufe Berufsbildung. Diese Studien qualifizieren für die Ausübung des Lehrerberufs an Berufsschulen sowie berufsbildenden mittleren und höheren Schulen in den fachtheoretischen und fachpraktischen Unterrichtsgegenständen. Im Anschluss an das dreijährige Bachelorstudium wird ein neu entwickeltes, zweijähriges Masterstudium mit unterschiedlichen Schwerpunksetzungen angeboten.

Bei der Konzeption der neuen Studien standen Praxisnähe, wissenschaftlich fundierte Ausbildungsqualität und gute berufsbegleitende Studierbarkeit im Mittelpunkt. Die hohe Qualität der neuen Curricula wurde auch von den Fachexpert*innen des Qualitätssicherungsrates bestätigt.

„Mit den neuen Lehramtsstudien für die Sekundarstufe Berufsbildung schaffen wir eine wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisorientierte Grundlage für die Professionalisierung von Lehrpersonen. Im Mittelpunkt steht ein Bildungsverständnis, das fachliche Expertise mit pädagogischer und fachdidaktischer Kompetenz, wissenschaftlicher Reflexion und gesellschaftlicher Verantwortung verbindet“, betont Mag.a Dr.in habil. Barbara Herzog-Punzenberger, Rektorin der PH Wien. „Im Sinne von Urban Diversity Education ist es unser Ziel, Lehrpersonen darauf vorzubereiten, die Vielfalt der Lernenden als Ressource zu begreifen, Bildungsprozesse inklusiv zu gestalten und junge Menschen nicht nur auf die Anforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt vorzubereiten, sondern sie auch zur aktiven Mitgestaltung ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Zukunft zu befähigen.“

„Die Pädagogischen Hochschulen verfügen über langjährige Erfahrung in der Ausbildung von Lehrpersonen für fachpraktische und fachtheoretische Unterrichtsfächer in der Berufsbildung. Die neu entwickelten, innovativen Curricula begegnen den globalen Herausforderungen unserer Zeit. Sie orientieren sich an einem zukunftsgerichteten Kompetenzmodell, das Future Skills mit professions- und fachspezifischen Kompetenzen verbindet. Durch die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis erwerben Lehrpersonen professionelle Handlungskompetenzen und können somit das österreichische Erfolgsmodell der Berufsbildung aktiv gestalten und weiterentwickeln.“ unterstreicht ao. Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Beatrix Karl, Rektorin der PH Steiermark.

„Wer junge Menschen auf eine zunehmend komplexe Arbeits- und Lebenswelt vorbereitet, braucht weit mehr als fachliches Wissen. Entscheidend ist die Fähigkeit, Lernprozesse professionell zu gestalten, auf unterschiedliche Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler einzugehen und das eigene pädagogische Handeln kritisch zu reflektieren. Mit den neu entwickelten Lehramtsstudien der Berufsbildung schaffen wir dafür eine fundierte Ausbildungsgrundlage, die wissenschaftliche Erkenntnisse eng mit den Erfahrungen und Herausforderungen des schulischen Alltags verknüpft. So stärken wir die pädagogische Professionalität unserer Lehrpersonen von morgen“, erklärt Rektorin HS-Prof.in Mag.a Dr.in Regine Mathies, BEd MEd, PH Tirol.

HS-Prof. DDr. Walter Vogel, Rektor der PH Oberösterreich, betont, dass „die Lehrämter der Sekundarstufe Berufsbildung den Fachexpert*innen in den berufsbildenden Schulen passgenau, kompakt, praxisnah und zielgerichtet jene pädagogischen Kompetenzen vermitteln, die sie in Ergänzung zu ihrer fachlichen Ausbildung brauchen, um ihren Schülerinnen und Schüler innovativen Unterricht zu ermöglichen und flexibel auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren zu können.“ „Damit unterstützen die Pädagogischen Hochschulen auch weiterhin das hohe Niveau des berufsbildenden Schulwesens in Österreich“, so Vogel weiter.

Alle Pädagogischen Hochschulen österreichweit freuen sich auf das Studienjahr und die erfolgreiche Umsetzung der neuen Studienangebote.



Infobox: Die Lehramtsstudien der Sekundarstufe Berufsbildung in Österreich

In Österreich können die Lehramtsstudien der Sekundarstufe Berufsbildung an den berufspädagogischen Zentren der Pädagogischen Hochschulen Wien, Steiermark, Tirol und Oberösterreich (teilweise) in Zusammenarbeit mit den Partnerhochschulen aller Bundesländer studiert werden.

Mit diesem Studienjahr 2026/27 starten folgende Bachelor-Lehramtsstudien der Sekundarstufe Berufsbildung verkürzt mit drei Studienjahren und 180 ECTS-AP: Duale Ausbildung sowie Technik und Gewerbe (Lehramt Berufsschule bzw. Fachpraxis an Berufsbildenden mittleren und höhere Schulen) (DATG), Information und Kommunikation (Angewandte Digitalisierung) (IK (AD)), Erziehung, Bildungs- und Entwicklungsbegleitung (EBE), Soziales (SOB), Ernährung (E), Mode und Design sowie Facheinschlägige Ergänzende Studien (FSES).

Im Anschluss wird ein neues Masterstudium Lehramt Sekundarstufe Berufsbildung mit zwei Studienjahren und 120 ECTS-AP mit österreichweit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten. Sie entsprechen damit nun der Systematik aller Lehramtsstudien.