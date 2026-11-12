Aviso, 17.11. – Was können Städte und Gemeinden 2027 noch finanzieren?

Wien (OTS) -

Wie haben sich die Finanzen der österreichischen Städte und Gemeinden 2025 entwickelt? Welche Faktoren prägten ihre Einnahmen und Ausgaben? Und was bedeutet das für das laufende Finanzjahr 2026 und die Budgetplanung für 2027?

Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung hat im Auftrag des Österreichischen Städtebundes und des Österreichischen Gemeindebundes die neu vorliegenden Finanzdaten der Statistik Austria für 2025 ausgewertet. Bei der gemeinsamen Pressekonferenz stellt das KDZ die wichtigsten Ergebnisse vor und zeigt, wie sich Investitionen und finanzielle Spielräume gegenüber den Vorjahren verändert haben.

Die Auswertung kommt mitten in der Budgetplanung für 2027. In den Städten und Gemeinden im ganzen Land geht es jetzt darum, wie sich der laufende Betrieb der Kindergärten finanzieren lässt und welche Straßen oder Trinkwasserleitungen saniert werden können. Städtebund und Gemeindebund erläutern, was die Zahlen für diese Entscheidungen bedeuten und welche Schritte sie von Bund und Ländern erwarten.

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Wann: Dienstag, 17. November 2026, 10:00 Uhr

Wo: Österreichischer Städtebund, Stiege 5, Hochparterre, Rathaus (Eingang Lichtenfelsgasse), 1010 Wien oder online unter www.staedtebund.gv.at/livestream

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