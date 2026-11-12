European Staal Austria: Hoffnung für 180 Arbeitsplätze bei Linzer Stahlhändler

LINZ/GRAZ (OTS) -

Zu den Fotos (honorarfrei, Credit: ESA). Der Linzer Stahlhändler European Staal Austria GmbH (ESA) hat im Ringen um seine rund 180 Arbeitsplätze einen wichtigen Schritt gesetzt: Gemeinsam mit seinem Rechtsvertreter Michael Stummvoll hat das Unternehmen bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) Sondergenehmigungen zur Auszahlung von Löhnen, Gehältern und Abgaben beantragt. Sämtliche Unterlagen wurden nach einem ausführlichen Gespräch mit der Behörde noch am Mittwoch übermittelt. „Die FMA hat sehr rasch und mit großem Verantwortungsbewusstsein reagiert. Man hat gespürt, dass der Behörde bewusst ist, was für den Wirtschaftsstandort auf dem Spiel steht: 180 Arbeitsplätze, ein traditionsreiches Unternehmen und viele Betriebe, die von den Lieferungen der European Staal Austria abhängen. Die notwendigen Schritte wurden uns klar aufgezeigt und wir haben sie umgehend gesetzt“, sagt Stummvoll.

„Vorgezogenes Weihnachtswunder“

„Die Entscheidung liegt nun bei der Behörde – wir respektieren dieses Verfahren. Unser Ziel ist klar: Wir arbeiten an einem vorgezogenen Weihnachtswunder, damit 180 Menschen ihren Arbeitsplatz an den Standorten Linz, Traiskirchen, Graz, Salzburg und Klagenfurt behalten können. Gerade jetzt, in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, in der in Österreich viele Arbeitsplätze verloren gehen.“ Nach demselben Schema bereitet die ESA nun Sondergenehmigungen für Zahlungen an ihre Lieferanten vor. Zuständig sind dafür das Finanz- bzw. das Wirtschaftsministerium, an die sich das Unternehmen parallel wendet. Kunden werden laufend und direkt über den Stand ihrer Aufträge informiert. „Die Zeit drängt. Ohne rasche Genehmigungen der Ministerien gerät ein gesundes Unternehmen allein durch einen Verdacht in existenzielle Bedrängnis“, erläutert der Jurist.

Zahlungsverkehr eingeschränkt, Projekte gestoppt

Seit dem Vermerk im Firmenbuch ist der Zahlungsverkehr der ESA eingeschränkt. Transaktionen sind nur noch mit behördlicher Sondergenehmigung möglich. Das bremst den Geschäftsbetrieb und führt derzeit auch zu Verzögerungen bei Lieferungen. Die Folgen reichen weit über das Unternehmen hinaus: Bei Kunden würden derzeit zahlreiche Baustellen und Projekte still stehen, weil Material fehle, hebt der Anwalt hervor: „Der volkswirtschaftliche Schaden ist groß. Hier geht es nicht nur um die Beschäftigten der ESA. Betroffen sind auch Betriebe und Arbeitsplätze bei unseren Kunden in ganz Österreich.“

Rechtliche Schritte gesetzt

Vergangene Woche hatte das Landesgericht Linz eingetragen, dass das Vermögen der ESA nach EU-Sanktionsrecht eingefroren sei. Grundlage ist eine Mitteilung des Innenministeriums. Sie geht davon aus, dass eine auf der EU-Sanktionsliste geführte Person das Unternehmen über die niederländische Konzernmutter beeinflusse. Die Konzernspitze weist das weiterhin entschieden zurück. Das österreichische Unternehmen selbst ist nicht auf der EU-Sanktionsliste geführt. Ein an das Unternehmen gerichteter Sanktionsbescheid existiert nicht. European Staal Austria hat inzwischen Rekurs beim Oberlandesgericht Linz eingebracht und beim Landesgericht Linz die vorrangige Löschung der Eintragung beantragt. Parallel geht der Eigentümer in den Niederlanden rechtlich gegen die zugrunde liegende Eintragung vor. Die angekündigte Treuhandlösung bereitet das Unternehmen in Abstimmung mit den Behörden weiter vor: Ein unabhängiger Treuhänder soll sämtliche Gesellschafterrechte ausüben und das österreichische Unternehmen vom Konzern abschirmen.

Volle Transparenz

„Wir haben den Behörden von Beginn an angeboten, jedes Dienstverhältnis und jeden Zahlungsfluss offenzulegen und prüfen zu lassen. Kontrollen sind daher ausdrücklich in unserem Sinne“, betont Stummvoll. Dies gelte auch für die heutige routinemäßige Überprüfung der Finanzpolizei an den Unternehmensstandorten. Die ESA hat diese vollumfänglich unterstützt und begrüßt. „Seit über 230 Jahren steht dieses Unternehmen für Stahlhandel aus Linz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den vergangenen Tagen enorme Haltung bewiesen. Diese 180 Arbeitsplätze geben wir nicht kampflos auf“, so Stummvoll.

Über die European Staal Austria GmbH

Die European Staal Austria GmbH zählt zu den ältesten Stahlhändlern Österreichs. Sie geht auf eine 1789 in Linz eröffnete Eisenwarenhandlung zurück und war später Teil des Stahlhandels der VOEST-ALPINE. Rund 180 Beschäftigte arbeiten an den Standorten Linz, Traiskirchen, Graz, Salzburg und Klagenfurt. Das Unternehmen bildet Lehrlinge aus, beliefert Industrie, Bau und Gewerbe und erzielt einen Jahresumsatz von knapp 200 Millionen Euro.