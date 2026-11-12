2er-Linie: Auftakt zur Neugestaltung in drei Abschnitten - Begrünung und viel Platz zum Radeln und Flanieren

Wien (OTS) -

Big Bang für die berühmte 2er-Linie: Im Zuge des aktuell auf Hochtouren laufenden U-Bahn-Baus nützt die Stadt Wien die wohl historische Chance, diesen 1,5 km langen Straßenzug zwischen Universitätsstraße und Mariahilfer Straße bis 2030 völlig neu zu gestalten. Aktuell gibt es durch die U-Bahn-Baustellen diverse Umleitungen und Provisorien, die mit dem Abschluss des U-Bahn-Baus 2030 Geschichte sein werden. Die 2er-Linie ist neben Ring und Gürtel eine zentrale Hauptverbindung. Mit der Umgestaltung bleiben einheitlich zwei Fahrspuren plus Abbiegespuren erhalten, in beide Richtungen werden neue, breitere Radwege errichtet. Auch für Fußgänger*innen gibt es Verbesserungen mit sicheren Kreuzungen, 600 qm neuen Grünflächen und 9 neue Bäumen.

Den Anfang der Umgestaltung macht ab 2027 der Abschnitt entlang von Auerspergstraße und Museumsstraße zwischen Josefsgasse und Burggasse. Damit entsteht auch ein Anschluss an die Fahrradstraße Pfeilgasse. 2028 folgt der Abschnitt von der Burggasse bis zur Mariahilfer Straße – mit Anbindung an den Radweg am Getreidemarkt, die Begegnungszone Mariahilfer Straße und den Ring. In den Folgejahren bis 2030 wird der Abschnitt in der Landesgerichtsstraße zwischen Universitätsstraße und Josefsgasse finalisiert.

„Wir nützen die historische Chance des U-Bahn-Baus, um die 1,5 km lange 2er-Linie in mehreren Abschnitten neu zu gestalten. Wir erhalten einheitlich zwei Fahrspuren und schaffen zugleich attraktive Radwege. Insbesondere entlang des Weghuberparks beim Justizministerium entspricht der ‚Slalom-Parcours‘ um die Lichtmasten wahrlich keiner zeitgemäßen Infrastruktur auf dieser wichtigen Achse Richtung Mahü, Naschmarkt und Karlsplatz. Ich danke allen beteiligten Dienststellen, der Mobilitätsagentur und auch den Bezirken für die gute Zusammenarbeit bei diesem so wichtigen Projekt“, so Wiens Mobilitätsstadträtin Ulli Sima bei der heutigen Präsentation der Pläne.

Auch Selma Arapovic, NEOS Wien Klubvorsitzende betont: „Als zentrale Hauptverbindung in Wien muss die 2er-Linie über gut ausgebaute und sichere Wege für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen verfügen. Im Zeichen nachhaltiger Stadtplanung nutzen wir den U-Bahnausbau gleich, attraktiven öffentlichen Raum zu schaffen. Neben wichtigen Verbesserungen wird die klarere Trennung von Rad- und Fußverkehr nicht nur die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer*innen, sondern auch die Übersichtlichkeit in den Kreuzungsbereichen sowie die Aufenthaltsqualität erhöhen.“

Breite Ein-Richtung-Radwege in beide Richtungen

Die Radwege entlang der Zweierlinie werden beidseitig deutlich verbreitert. Je nach Abschnitt werden sie künftig zwischen 2,40 und 2,90 Meter breit sein. Besonders stark verbessert wird die Situation beim Weghuberpark: Der derzeit sehr schmale Radweg entlang der Laternen wird von rund einem Meter auf künftig 2,90 Meter verbreitert.

Auch an den Kreuzungen bringt die Neugestaltung mehr Sicherheit. Die Konflikte zwischen rechtsabbiegenden Kfz und geradeaus fahrenden Radfahrenden – etwa bei der Neustiftgasse – werden durch getrennte Ampelphasen entschärft. Dadurch wird das Radfahren komfortabler und sicherer.

Mehr Komfort für Fußgänger*innen

Auch der Fußverkehr profitiert von der Umgestaltung. In Bereichen wie vor dem Volkstheater werden Rad- und Fußverkehr künftig klarer getrennt. Radfahrende werden nicht mehr über Flächen geführt, die stark von Fußgänger*innen genutzt werden, sondern entlang der Fahrbahn. Das schafft mehr Platz, bessere Orientierung und weniger Konflikte im öffentlichen Raum.

„Die Neugestaltung der 2er-Linie bringt wichtige Verbesserungen, insbesondere für Radfahrerinnen und Radfahrer. Das begrüßen wir ausdrücklich. Der U-Bahn-Bau bietet eine seltene Gelegenheit, einen der wichtigsten Straßenräume Wiens für die kommenden Jahrzehnte neu zu gestalten, den wir auch nützen sollten. Aus Sicht der Josefstadt ist dabei vor allem entscheidend, dass neben einer modernen Verkehrsinfrastruktur auch die Begrünung, die Entsiegelung und die Aufenthaltsqualität ausreichend berücksichtigt werden. Die vorgesehenen 9 zusätzlichen Bäume und 600 Quadratmeter an neuen Grünflächen in den ersten beiden Abschnitten sind nun ein erster Schritt. Wir freuen uns über Verbesserungen und hoffen, dass sich im Zuge der weiteren Planung noch zusätzliche Möglichkeiten ergeben, diesen wichtigen Stadtraum klimafit und lebenswert zu gestalten“, so der Bezirksvorsteher des 8. Bezirks Martin Fabisch.

„Die 2er-Linie ist eine wichtige Verkehrsachse in Wien und ihre Infrastruktur muss mit den Veränderungen im Mobilitätsverhalten Schritt halten. Gerade beim Weghuberpark als auch vor der Einfahrt ins Museumsquartier haben wir als Bezirk lange darauf gedrängt, die Unfallhäufungsstellen zu entschärfen und den Radverkehr sicherer zu führen. Die Pionierleistung meines Vorgängers Thomas Blimlinger vor über 20 Jahren, erstmals einen Radweg auf der 2er-Linie zu bauen, war eine Reaktion auf die wachsende Bedeutung des Radverkehrs. Jetzt geht es darum, diesen Weg weiterzuführen und damit einen weiteren Beitrag zur Stärkung des Umweltverbunds und zur Smart Klima City Strategie zu leisten. Als Bezirk haben wir eigene Vorschläge eingebracht. Dass wir diese Veränderungen gemeinsam mit der Stadt weiterentwickeln und Kompromisse finden, ist wichtig: Gute Lösungen für den öffentlichen Raum entstehen im Zusammenspiel und müssen die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer*innen berücksichtigen“, betont der Bezirksvorsteher des 7. Bezirks Markus Reiter.

Die Bezirksvorsteherin aus dem 6. Bezirk Julia Lessacher freut sich über eine bessere Anbindung: „Der neue Radweg an der ehemaligen 2er-Linie ist für Mariahilf ein Gewinn: Er wird breiter und damit komfortabler, und er schließt direkt an den Radweg am Getreidemarkt an. Radfahrende aus dem 6. Bezirk gelangen auf einer durchgehenden, baulich getrennten Verbindung vom 8. Bezirk in die Gumpendorfer Straße oder zum Naschmarkt. Das erhöht die Leistungsfähigkeit der Radverbindung und stärkt das Sicherheitsgefühl der Radfahrenden.“

Vorplatz des MuseumsQuartier wird zukunftsfit gestaltet

Mit der Neugestaltung der Zweier-Linie bietet sich die Gelegenheit, auch den Vorplatz des MuseumsQuartier weiterzuentwickeln. Im Zuge der umfassenden Nachhaltigkeitsinitiative „MQ goes Green“, die von MQ Direktorin Bettina Leidl im Jahr 2023 gestartet wurde, soll nun der MQ Vorplatz zukunftsfit gestaltet werden. Hierfür wird im Frühjahr 2027 ein Landschafts- und Architekt:innenwettbewerb ausgelobt.

Besonderes Augenmerk gilt dem Altbaumbestand im sogenannten „Wäldchen“ sowie der Allee entlang der Zweier-Linie. Die Bäume sollen nach und nach durch klimafitte Bäume ersetzt und die wassergebundene Decke geöffnet werden. Barrierefreie Wege, mehr Sitzmöglichkeiten und Schattenplätze sowie verbesserte Wegeverbindungen für Fußgänger:innen sollen die Aufenthaltsqualität verbessern.

Mit rund 14.334 m2 Freifläche ist der MQ Vorplatz die größte Fläche des siebten Bezirks. Insgesamt 69 Bäume prägen schon heute den Platz. Von 5 Millionen Besucher:innen jährlich, passieren über 3 Millionen Menschen den MQ Vorplatz jährlich, um das MQ zu besuchen.

„Ein historisch gewachsener Ort wie das MQ, der zugleich ein zeitgenössischer Kulturraum ist, muss immer weitergedacht werden. Die Neugestaltung der Zweier-Linie eröffnet die Chance, den MQ Vorplatz mit verbesserter Infrastruktur und mehr Freizeitangeboten weiterzuentwickeln. Mit dem Landschafts- und Architekt:innenwettbewerb stellen wir heute die Weichen dafür, dass dieses Areal auch für kommende Generationen ein offener, vielfältiger und lebendiger Kunst- und Kulturort bleibt,“ erklärt Bettina Leidl, Direktorin MuseumsQuartier Wien.

Mit der Nachhaltigkeitsstrategie „MQ goes Green“ formuliert das MuseumsQuartier die Vision eines energieeffizienten und umweltbewussten Kunst- und Kulturareals mit dem Ziel, bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. Klimafitte Außenräume und die Förderung der Biodiversität sind dabei zentrale Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie.

Zwei Fahrspuren pro Richtung bleiben erhalten

Für den Kfz-Verkehr bleiben durchgehend zwei Fahrspuren pro Richtung erhalten. In Kreuzungsbereichen werden zusätzliche Spuren für abbiegende Fahrzeuge und den nötigen Stauraum vorgesehen.

Zeitplan im Überblick:

Umgestaltung 1. Abschnitt:

Ab Frühjahr 2027: entlang Auerspergstraße/Museumstraße zwischen Josefs- und Burggasse

Umgestaltung 2. Abschnitt:

Ab Frühjahr 2028: entlang Museumstraße/Museumsplatz zwischen Burggasse und Mariahilfer Straße

Umgestaltung 3. Abschnitt:

Mit Abschluss U-Bahn-Bau: entlang Landesgerichtsstraße zwischen Universitätsstraße und Josefsgasse

2030 Eröffnung U-Bahn

Die Projekte der großen Wiener Radwegeoffensive finden Sie hier:

https://www.fahrradwien.at/projektkarte

Die Highlights der „Raus aus dem Asphalt“-Offensive finden sich hier:

https://wienwirdwow.at/raus-aus-dem-asphalt/

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/