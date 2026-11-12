Gold bleibt Österreichs beliebteste Anlageform – doch Sparen wird für viele schwieriger

Wien (OTS) -

Edelmetall-Studie 2026 von Universität St. Gallen und philoro: 38 Prozent möchten in Gold investieren. Gleichzeitig ist bei 45 Prozent die mögliche Sparrate in den vergangenen drei Jahren gesunken.

Gold steht bei den Österreicher:innen hoch im Kurs: 38 Prozent würden einen größeren frei verfügbaren Geldbetrag zuerst in Gold investieren. Damit liegt das Edelmetall vor Giro- und Sparkonten (33 Prozent) und ist somit die beliebteste Anlageform. Fonds und Aktienfonds (27 Prozent) sowie Immobilien (27 Prozent) folgen auf den weiteren Plätzen. Zugleich wird das Sparen für viele zur Herausforderung: 45 Prozent geben an, dass sich ihre monatliche Sparrate in den vergangenen drei Jahren verringert hat. Rund 15 Prozent können derzeit überhaupt kein Geld zur Seite legen. Das zeigt die Edelmetall-Studie 2026 des Instituts für Marketing und Customer Insight der Universität St. Gallen (HSG) und des Edelmetallhändlers philoro.

Neben der Einstellung zu Gold und anderen Edelmetallen untersucht die Studie auch Spargewohnheiten, Anlagepräferenzen und finanzielle Erwartungen der österreichischen Bevölkerung.

Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

Bei 45 Prozent der Befragten hat sich die mögliche monatliche Sparrate in den vergangenen drei Jahren verringert.

Edelmetalle allgemein (39 %) und insbesondere Gold (38 %) zählen zu den beliebtesten Anlageformen der Österreicher:innen, gefolgt von Giro/Sparkonto (33 %)

Bedürfnis nach Sicherheit beim Anlegen in Edelmetalle ist prioritär: Ein gutes Drittel (38%) investiert aus dem Grund der Stabilität und Werterhalt.

Gold führt das Ranking der Anlageformen an

Auf die Frage, in welche Anlageformen sie einen größeren frei verfügbaren Geldbetrag investieren würden, nennen 38 Prozent Gold. An zweiter Stelle folgen Giro- und Sparkonten mit 33 Prozent, danach Fonds und Aktienfonds (27 Prozent), Immobilien (27 Prozent) und ETFs (24 Prozent). Tages- und Festgeld erreichen 18 Prozent, Einzelaktien rund 11 Prozent.

Auch die grundsätzliche Einstellung gegenüber Edelmetallen fällt positiv aus. 64 Prozent der Befragten beurteilen Gold, Silber und Platin als sehr oder eher sinnvolle Anlagemöglichkeit. Rund ein Drittel (34 Prozent) hat bereits in Edelmetalle investiert. Eine Investition in den kommenden zwölf Monaten halten 22 Prozent für eher oder sehr wahrscheinlich. Bei den 18- bis 29-Jährigen liegt dieser Anteil mit 29 Prozent über dem Durchschnitt.

Gegenüber der letzten Untersuchung im Jahr 2022 hat sich das Anlageverhalten dennoch verschoben. Gold bleibt an der Spitze. Immobilien kommen nur noch auf rund die Hälfte des Werts von 2022 (53 Prozent). Deutlich zugelegt haben Giro- und Sparkonten (2022: 21 Prozent) sowie Tages- und Festgeld (2022: 8 Prozent). Der Antwortkatalog wurde 2026 erweitert, unter anderem um ETFs.

„Gold ist hoch im Kurs! Unsere Studie zeigt, dass vor allem Sicherheit, Stabilität und langfristiger Werterhalt wichtige Gründe für eine Investition in Edelmetalle sind. Gerade wenn der finanzielle Spielraum zum Sparen kleiner wird, gewinnt die Frage an Bedeutung, wie sich Erspartes langfristig absichern lässt“, sagt Mag. Rudolf Brenner, Gründer von philoro.

Wird Sparen zum Luxus?

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Studie liegt auf dem Sparverhalten. Der finanzielle Spielraum vieler Haushalte ist in den vergangenen drei Jahren kleiner geworden. 45 Prozent berichten von einer gesunkenen Sparrate, ein Drittel (33 Prozent) von unveränderten Sparmöglichkeiten. Lediglich rund 18 Prozent können heute mehr Geld zur Seite legen als noch vor drei Jahren.

Wie unterschiedlich die finanziellen Möglichkeiten verteilt sind, zeigt die Höhe der monatlich verfügbaren Sparbeträge. Knapp 15 Prozent können aktuell überhaupt nichts sparen. Weitere 44 Prozent können monatlich maximal 250 Euro zurücklegen. Mehr als 1.000 Euro pro Monat stehen nur rund sechs Prozent für zusätzliche Ersparnisse oder Investitionen zur Verfügung.

Zu den größten finanziellen Sorgen zählen Inflation und Kaufkraftverlust: Die Hälfte der Befragten (50 Prozent) nennt sie. 42 Prozent sind besorgt über steigende Steuern und Abgaben. Finanz- und Bankenkrisen sowie geopolitische Krisen beschäftigen jeweils 30 Prozent.

„Die Ergebnisse zeigen ein Spannungsfeld: Der finanzielle Spielraum vieler Haushalte ist kleiner geworden, das Sicherheitsbedürfnis aber größer. Wer weniger sparen kann, achtet umso mehr darauf, dass das Ersparte erhalten bleibt. Das erklärt, warum Gold trotz der wieder stärkeren Konkurrenz durch Spar- und Festgeldkonten an erster Stelle bleibt“, sagt Studienautor Prof. Dr. Sven Reinecke, Direktor des Instituts für Marketing und Customer Insight an der Universität St. Gallen (IMC-HSG).

Ein Notgroschen bleibt das wichtigste Sparziel

Bei den Sparzielen steht die finanzielle Absicherung im Vordergrund. 41 Prozent legen Geld für einen Notgroschen oder eine finanzielle Reserve zurück. Die Altersvorsorge folgt mit 34 Prozent, der allgemeine Vermögensaufbau mit 27 Prozent. Für Urlaub und Freizeit sparen 24 Prozent, für Familie und Kinder 23 Prozent und für größere Anschaffungen 20 Prozent.

Auch bei der Wahl einer Geldanlage spielen Sicherheit und Kapitalerhalt die wichtigste Rolle: 43 Prozent nennen diese Kriterien. Dahinter folgen geringe Kosten und Gebühren (41 Prozent) sowie die jederzeitige Verfügbarkeit des Geldes (37 Prozent). Eine möglichst hohe Rendite ist für 26 Prozent ausschlaggebend.

Werterhalt und Stabilität sprechen für Edelmetalle

Wer bereits in Edelmetalle investiert hat, nennt am häufigsten Stabilität und Werterhalt als Motiv (38 Prozent). 35 Prozent nennen Wertsteigerung und Gewinn, 34 Prozent die Vorsorge vor Wirtschaftskrisen. Auch der allgemeine Vermögensaufbau (29 Prozent) und greifbare Sachwerte (26 Prozent) spielen eine Rolle. 68 Prozent bevorzugen physische Barren oder Münzen.

Beim Erwerb bleibt die Hausbank die bevorzugte Ansprechpartnerin. 41 Prozent würden Edelmetalle am liebsten über die Hausbank kaufen, 25 Prozent bei einem Edelmetallhändler mit Filiale. Bei den tatsächlichen Käufen ist der Anteil der Hausbank seit 2022 aber von 43 auf 36 Prozent gesunken.

Für Personen ohne Investitionserfahrung ist vor allem die finanzielle Leistbarkeit eine Hürde: 41 Prozent geben an, sich eine Investition in Edelmetalle nicht leisten zu können. Rund 22 Prozent fehlt das Wissen, wie der Kauf funktioniert. Gleichzeitig würden 23 Prozent aller Befragten bis zu 1.000 Euro in Edelmetalle investieren.

„Viele glauben noch, Gold sei nur etwas für große Vermögen. Dabei lässt sich schon mit kleinen Beträgen regelmäßig ansparen“, so Rudolf Brenner abschließend.

Über die Edelmetall-Studie

Die Edelmetall-Studie 2026 wurde vom Institut für Marketing und Customer Insight der Universität St. Gallen (HSG) in Zusammenarbeit mit dem Edelmetallhändler philoro durchgeführt. Zwischen 2. und 16. Oktober 2026 wurden in Österreich 3.193 Personen ab 18 Jahren aus allen Bundesländern online zu ihren Spargewohnheiten, Anlagepräferenzen, finanziellen Erwartungen und ihrer Einstellung gegenüber Edelmetallen befragt. Die Befragung erfolgte durch Bilendi. Die Vorgängerstudie für Österreich stammt aus dem Jahr 2022 (1.004 Befragte).

Die vollständigen Studienergebnisse zum Download finden sich unter: https://philoro.at/wissen/studien

Über Universität St. Gallen (HSG)

Die Universität St.Gallen (HSG) ist die Universität des Kantons St.Gallen und die Wirtschaftsuniversität der Schweiz. Internationalität, Praxisnähe und eine integrative Sicht zeichnen die Ausbildung an der HSG seit ihrer Gründung im Jahr 1898 aus. Heute bildet die Universität rund 10’000 Studierende aus rund 100 Staaten in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Rechts- und Sozialwissenschaften, Internationalen Beziehungen und Informatik aus. Mit Erfolg: Die HSG gehört zu den führenden Wirtschaftsuniversitäten Europas. Im European Business School Ranking der «Financial Times» 2025 ist sie unter den Top Ten auf Rang 8. Zudem hat die «Financial Times» den Master in «Strategy and International Management» (SIM-HSG) 2026 zum fünfzehnten Mal als weltweit besten Management-Master bewertet. Für ihre ganzheitliche Ausbildung auf höchstem akademischem Niveau trägt die HSG mit der EQUIS-, AACSB- und AMBA-Akkreditierung internationale Gütesiegel. Studienabschlüsse sind auf Bachelor-, Master- und Doktorats-Stufe möglich. Zudem bietet die HSG erstklassige und umfassende Angebote zur Weiterbildung für jährlich über 6000 Teilnehmende. Kristallisationspunkte der Forschung an der Universität St.Gallen sind ihre rund 40 Institute, Forschungsstellen und Centers, welche einen integralen Teil der HSG bilden. Die weitgehend autonom organisierten Institute finanzieren sich zu einem großen Teil selbst, sind aber eng mit dem Universitätsbetrieb verbunden. Weitere Informationen auf unisg.ch

Über philoro

philoro wurde im März 2011 in Wien als bankenunabhängiges Edelmetall-Handelshaus gegründet und zählt heute zu den führenden europäischen Anbietern für die Veranlagung in Gold und andere Edelmetalle. Das Familienunternehmen betreut private und institutionelle Kunden und ist neben seinem Online-Shop mit Filialen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein sowie Niederlassungen in Hongkong und New York international vertreten.

Das Leistungsspektrum von philoro umfasst den An- und Verkauf von Edelmetallen, die persönliche Beratung, sichere Lagerungsmöglichkeiten sowie Edelmetallsparpläne. Mit dem 2023 eröffneten GOLDWERK in Korneuburg verfügt das Unternehmen über eine eigene Scheideanstalt und Schmelze und deckt damit den gesamten Edelmetallkreislauf von der Verarbeitung bis zur Herstellung eigener Gold- und Silberbarren ab.

philoro setzt höchste Standards bei Sicherheit, Service und Produktqualität. Das Qualitätsmanagement ist nach ISO 9001 zertifiziert. Darüber hinaus wurde das Unternehmen wiederholt in unabhängigen Tests ausgezeichnet, zuletzt 2026 von FOCUS MONEY mit fünf Auszeichnungen im Bereich Goldsparpläne, unter anderem als „Bester Anbieter von Goldsparplänen“ und für seinen Service.

Weitere Informationen unter www.philoro.at.