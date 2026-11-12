Grüne Wien/Stark zu Zweierlinie: Chance für Grüne Zweierlinie wird vergeben

Wien (OTS) -

„Statt einem Boulevard mit Bäumen und Grünflächen wird bei der Zweierlinie wieder der Autoverkehr ins Zentrum gerückt. Damit wird eine Jahrhundertchance für die Klimaanpassung der dicht bebauten Innenstadt vergeben”, kommentiert der Planungssprecher der Grünen Wien, Kilian Stark, die heute von der Stadtregierung präsentierten Pläne für den ersten Abschnitt der Zweierlinie.

Die Zweierlinie war jetzt jahrelang, bedingt durch die U-Bahn-Baustelle, nur ein- bis zweispurig befahrbar, der Verkehrskollaps ist komplett ausgeblieben. Der Autoverkehr Richtung Norden z.B. hat sich halbiert. „Es hätte jetzt die Chance bestanden, Asphalt und Beton zu reduzieren und Grünraum zu gewinnen. Breitere Radwege auf beiden Seiten sind zwar eine wichtige Verbesserung, aber der Großteil des Potenzials für Begrünung und Abkühlung der Hitzeinsel wird durch die Entscheidung verbaut, weiterhin enorme Flächen für den Autoverkehr zu reservieren. Gerade einmal zehn neue Bäume sollen auf hunderten Metern Straße dazukommen. Das Ergebnis droht eine für Jahrzehnte festgeschriebene, weitgehend baumlose Schneise durch die Innenstadt zu werden”, so Stark.

Die Grünen Wien haben schon 2023 ihre Pläne für die Zweierlinie präsentiert. Im damals untersuchten Abschnitt Lerchenfelder Straße bis Alser Straße/Universitätsstraße haben die Grünen 358 zusätzliche großkronige Bäume, 8.000 m² zusätzliches Grün, breite Radwege auf beiden Seiten und grundsätzlich eine Kfz-Spur je Richtung statt der früher bis zu sieben Spuren vorgesehen. Die Bäume waren dabei ausdrücklich zur Kühlung gedacht: Schatten und Verdunstung sollten entlang der Strecke kühle Aufenthalts- und Durchgangsräume schaffen.

2026 war der heißeste Sommer der österreichischen Messgeschichte. In Wien wurden 41 Grad gemessen. „Erst am Montag wurde die Zahl der Hitzetoten für dieses Jahr bekannt: Mehr als 1.000 Menschen sind in Österreich heuer auf Grund der Hitze gestorben. Drei Tage später präsentiert die Stadt die Neuerrichtung einer der großen innerstädtischen Hitzeachsen – mit weiterhin enormen Asphaltflächen. Wenn dieser Sommer kein Weckruf für die Wiener Stadtplanung war, was dann?”, so Stark.

„Die Zweierlinie ist heute über weite Strecken eine Asphaltwüste mit aufgeheizten Oberflächen und kaum Schatten. Das wird nach den derzeitigen Plänen der Stadtregierung leider so bleiben. Für Bäume blieb kaum Platz, weil die Stadt den Erhalt breiter Fahrbahnen vorangestellt hat", so Stark.

Kritik üben die Grünen auch an der verkehrspolitischen Wirkung der Planung. Durch den Erhalt zahlreicher Fahr- und Abbiegespuren werde der Durchzugsverkehr weiterhin in die angrenzenden Bezirke gepumpt. „Die Stadt will den Autoverkehr bis 2030 praktisch halbieren. Das wird aber nicht funktionieren, wenn sie bei großen Neuplanungen an Verkehrskonzepten der Vergangenheit festhält. Die Leidtragenden sind die Anwohner:innen der Durchzugsstraßen. Damit wird die Zweierlinie auch zu einer verpassten Chance für Verkehrsberuhigung in den Bezirken”, so Stark.

„Die Zweierlinie wird nicht für den nächsten Sommer neu gebaut, sondern für die nächsten Jahrzehnte. Genau deshalb hätten wir jetzt die Chance nutzen müssen: für deutlich mehr Bäume, weniger Durchzugsverkehr und eine Stadt, die auch in immer heißeren Sommern lebenswert bleibt”, so Stark abschließend.