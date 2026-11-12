Sport Arena Wien mit Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2026 ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Der Österreichische Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit geht 2026 an ein Projekt der Wien Holding. Die neu errichtete Sport Arena Wien am Handelskai in Wien-Leopoldstadt, eine der modernsten Sportstätten Europas, erhielt gestern Mittwoch, dem 11.11.2026, im Rahmen einer Festveranstaltung den begehrten Preis. 66 Projekte aus ganz Österreich bewarben sich ursprünglich für die renommierte Auszeichnung, die bereits zum neunten Mal vergeben wurde. 13 Projekte wurden von einer unabhängigen Jury vorausgewählt und im Rahmen einer Juryreise vor Ort besichtigt. Sieben Projekte, die sowohl mit ihrer architektonischen Qualität als auch mit ihrer nachhaltigen Ausrichtung überzeugten, schafften es schließlich in die Finalrunde.

Die sechsköpfige Jury (Juryvorsitzender Matthias Hein) hat die eingereichten Projekte gesichtet und bewertet. Das Fachgremium bestand zu gleichen Teilen aus Expert*innen der Architektur und der Nachhaltigkeit. Damit wurde gewährleistet, dass die Beurteilung beider Themenschwerpunkte in allen Bewertungsschritten gleichwertig erfolgt. Als Grundlage für die Nachhaltigkeitsbewertung wurden die hohen Anforderungen des klimaaktiv Gebäudestandards herangezogen.

Eine der modernsten Sportstätten Europas

Am Handelskai in Wien-Leopoldstadt entstand ein moderner Sportkomplex mit Platz für bis zu 3.000 Zuschauer*innen und einem Potential für 38.000 Nutzungsstunden pro Jahr. Im September 2025 wurde die Sport Arena Wien offiziell eröffnet. Sie bietet drei unabhängig voneinander bespielbare Hallen, die eine ideale Mischung aus Trainings- und Veranstaltungsstätte ermöglichen. Dank flexibler Tribünenelemente kann die Ballsporthalle sowohl für tägliche Trainingseinheiten als auch für hochkarätige Wettbewerbe genutzt werden.

Insgesamt können in der Sport Arena Wien rund 20 verschiedene Sportarten trainiert und ausgeübt werden. Neben Sportarten wie Turnen und Leichtathletik wird auch Handball, Volleyball, Fußball, Basketball, Badminton, Floorball jeweils auf Vereinsebene gespielt. Dazu kommen Angebote für verschiedene Kraft- und Kampfsportarten sowie für Yoga, Zumba oder Cheerleading genauso wie für Kinderturnen und Gesundheitssport. Darüber hinaus ist die Sport Arena Wien dank ihrer flexiblen Infrastruktur und modernen Ausstattung auch als Veranstaltungsstätte für Wettkämpfe, Turniere und sportliche Großevents konzipiert – und bietet damit Raum für sportliche Spitzenleistungen ebenso wie für publikumswirksame Events.

„Wien steht für eine Stadtentwicklung, die Lebensqualität, wirtschaftliche Stärke und ökologische Verantwortung miteinander verbindet. Die Sport Arena Wien bringt diesen Anspruch auf besondere Weise zusammen mit moderner Sportinfrastruktur, hoher Funktionalität und einer konsequent nachhaltigen Bauweise. Damit ist sie ein Zukunftsprojekt, das weit über den Sport hinaus Bedeutung für Wien hat. Umso mehr freut es mich, dass die Sport Arena Wien gestern mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde“, so Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

„Wien ist aufgrund seiner Lebensqualität seit Jahren international ein Vorbild für viele Metropolen. Das ist nicht zuletzt der hervorragenden Infrastruktur zu verdanken, deren konsequenter Ausbau ein vorrangiges Anliegen der Stadt ist. Die Auszeichnung der Sport Arena Wien mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit bestätigt einmal mehr, dass funktionale und ressourcenschonende Architektur Hand in Hand gehen können“, so Gemeinderätin Yvonne Rychly anlässlich der Preisverleihung.

Betrieben wird die neue Sport Arena Wien im Auftrag der Stadt Wien von der Wien Holding Sport GmbH. Als Bauherrin der Sport Arena Wien fungierte die Sport Wien (MA 51). Für das Projektmanagement war die WIP Wiener Infrastruktur Projekt GmbH verantwortlich, ein Unternehmen der Wien Holding-Tochter WSE Wiener Standortentwicklung GmbH. Die Generalplanung und die Architektur stammen von Karl & Bremhorst Architekten ZT GmbH.

Nachhaltige Infrastruktur für das 21. Jahrhundert

Gemeinwohl, Nachhaltigkeit, Inklusion und Daseinsvorsorge sind die Leitlinien in allen Projekten der WSE und ihrer Tochterunternehmen. Ihre Kompetenzen liegen in der Entwicklung von Bildungsinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, von Wohnraum und Gewerbeflächen, von Sportstätten und auch von Kultureinrichtungen. Das Unternehmen schafft das zeitgemäße Umfeld für Lehren und Lernen, für Wissenschaft, Kunst und Kultur und für die Branchen von morgen. Klimaschutz, Energiewende, zukunftsgerechte Mobilität, Hitzeprävention – so lauten die zeitgemäßen Herausforderungen in der Entwicklung von städtischen Ballungsräumen.

Die WSE Wiener Standortentwicklung GmbH und ihre Unternehmen setzen daher auf umwelt- und klimafreundliche sowie energieeffiziente Technologien. Geothermie, Photovoltaikanlagen, Gründächer und -fassaden, Betonkernaktivierung, Wärmerückgewinnung, modernste Belüftungsanlagen, höchstwärmedämmende Materialien und höchstmögliche Ressourcenschonung sind die wichtigsten Werkzeuge bei allen ausgeführten Entwicklungs- und Bauprojekten.

„Unter dem Dach der Wien Holding ist die Sport Arena das Leuchtturmprojekt der Wiener Sportstättenoffensive und ein herausragendes Beispiel für die laufenden Investitionen und Bestrebungen, den Sportstandort Wien weiter zu stärken“, betonen Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl und Wien Holding-Geschäftsführerin Karin Ramser.

Erste energieneutrale Sporthalle in Österreich

Die Sport Arena Wien setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Als erste Sporthalle in Österreich wird sie energieneutral betrieben und ausschließlich mit erneuerbarer Energie versorgt. Sie wurde nach höchsten Umweltstandards konzipiert. Die multifunktionelle Halle ist Teil des Sportstätten-Entwicklungsplans der Stadt Wien, einem breit angelegten Investitionsprogramm zur Modernisierung und Erweiterung der Wiener Sportinfrastruktur.

„Als Betreiberin erleben wir täglich, welchen Mehrwert die Sport Arena Wien für den Wiener Sport bietet. Hier werden hervorragende Bedingungen für Vereine, Schulen sowie Sportlerinnen und Sportler geschaffen. Gleichzeitig wird dabei sportliche Qualität mit einem professionellen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb miteinander verbunden. Der Staatspreis ist eine besondere Anerkennung dafür, dass moderne Sportinfrastruktur sportliche, wirtschaftliche und ökologische Ansprüche erfolgreich vereinen kann“, betonen Sonja Zahradník-Leonhartsberger und Christoph Joklik, Geschäftsführung der Wien Holding Sport GmbH.

Die Sport Arena Wien ist Pionier in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz: Auf dem Dach befindet sich die aktuell größte Photovoltaik-Thermie-Anlage (PVT-Anlage) Europas. Insgesamt 1.125 Hybridpaneele mit einer Fläche von 2.237 m² erzeugen einen Energieertrag von 2,3 GWh. Die innovative PVT-Technologie kombiniert Photovoltaik (Strom) und Solarthermie (Wärme) in einem System und nutzt die Dachfläche besonders effizient. Ein weiteres zentrales Element ist die Bauteilaktivierung: In die Betondecken der Arena sind Heiz- und Kühlsysteme integriert, die für ein angenehmes Raumklima sorgen und den Energieverbrauch senken. Ergänzt wird das System durch Wärmepumpen und 73 Tiefensonden, dadurch erfüllt die Sport Arena Wien den Zertifizierungsstandard „klimaaktiv Gold”. Mit dieser Auszeichnung wird das Gebäude als Leuchtturmprojekt für nachhaltige Energieversorgung und innovatives Bauen in Österreich hervorgehoben und dient als Vorbild für zukünftige Stadt Wien-Projekte.

Mehrfach preisgekröntes Bauerwerk

Die Sport Arena Wien wurde zuvor bereits mit dem Österreichischen Solarpreis 2025 in der Kategorie „Solares Bauen“ ausgezeichnet. Die renommierte Auszeichnung wird von EUROSOLAR AUSTRIA vergeben und würdigt herausragende Projekte, die einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten. Im November 2025 erhielten die Planer des Gebäudes, Karl und Bremhorst Architekten ZT GmbH, zudem den Aluminium-Architektur-Preis 2025 für ihr Projekt. Auch hier honorierte die Fachjury die Sport Arena als herausragenden, wegweisenden Neubau mit hoher gesellschaftlicher und infrastruktureller Bedeutung.

13.000 Quadratmeter Sportflächen, 38.000 Nutzungsstunden pro Jahr

Insgesamt umfasst die Sport Arena Wien 13.000 Quadratmeter an Sportflächen – das Vierfache des Angebots des ehemaligen Dusika-Stadions:

· Ballsport: 3.000 m²

· Turnen: 1.500 m²

· Leichtathletik: 6.500 m²

· Sonstige Sportarten (Multifunktionsräume): 2.000 m²

Durch den Neubau steigt die jährliche Nutzungszeit für Schulen, Kindergärten und Sportvereine von 8.600 auf rund 38.000 Stunden. Gleichzeitig bleibt der Standortvorteil durch die gute öffentliche Anbindung und die Synergien mit bestehenden Sportstätten erhalten.

Pressefoto:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Weitere Bilder unter https://www.klimaaktiv.at/bildergalerie

