Hanel-Torsch/Sima/Czernohorszky/Pipal-Leixner/Nevrivy: Mehr als 50 Obstbäume als Vorboten für neuen Stadtteil in der Donaustadt

Wien (OTS) -

Äpfel, Birnen, Kirschen, Marillen und Nüsse: Am Heidjöchl in der Donaustadt wird das erste Stück des künftigen Stadtteils nicht gebaut, sondern gepflanzt. Im Rahmen der Aktion „Frühes Grün“ werden an der Pfalzgasse auf rund 2.200 Quadratmetern mehr als 50 Obstbäume eingesetzt. Mit der gemeinsamen Baumpflanzung setzen Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch, Planungsstadträtin Ulli Sima und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky ein sichtbares Zeichen für eine Stadtentwicklung, in der Grün- und Freiräume von Anfang an mitwachsen.

Die jungen Bäume bekommen damit einen echten Vorsprung: Während die ersten Gebäude frühestens ab 2030 errichtet werden, haben sie Zeit, zu einer vielfältigen Obstwiese heranzuwachsen. Davon profitiert die bestehende Nachbarschaft ebenso wie die künftigen Bewohner*innen des Stadtentwicklungsgebiets. Sie dürfen sich auf einen attraktiven Grünraum freuen, in dem Obstnaschen ausdrücklich erwünscht ist.

Leistbar wohnen, grün leben – von Anfang an

Auf rund 39 Hektar entsteht Am Heidjöchl in den kommenden Jahren ein neuer Stadtteil: rund 5.100 Wohnungen, etwa zwei Drittel davon gefördert, für rund 11.800 Menschen. Großzügige Grün- und Freiräume, moderne Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und eine gute Öffi-Anbindung bilden die Basis für ein lebenswertes Quartier.

„Mit dem Stadtquartier Am Heidjöchl schaffen wir leistbaren, qualitätsvollen Wohnraum und hohe Lebensqualität. Dazu gehören auch attraktive Grün- und Freiräume. Dass wir bereits Jahre vor dem Bau der ersten Wohnungen Bäume pflanzen, zeigt: Wir denken Stadtentwicklung langfristig und schaffen die Voraussetzungen für ein nachhaltiges lebenswertes Quartier von Anfang an. Denn das Wohlbefinden und die Wohnqualität der Wienerinnen und Wiener muss immer im Fokus der Quartiersentwicklung stehen“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Ein Park, der bis vor jede Haustür reicht

Die frühe Begrünung ist der erste sichtbare Schritt zum im Oktober 2026 beschlossenen städtebaulichen Leitbild „The park that reaches every home“. Es sieht ein zusammenhängendes Netz aus Parks, begrünten Quartierswegen, Wohnhöfen sowie sogenannten „Grünen Fingern“, mit Bäumen und naturnahen Landschaftsräumen vor. Insgesamt sind rund zehn Hektar öffentliche Parks und Grünflächen im Gebiet und dessen Umfeld geplant.

„Am Heidjöchl zeigen wir, wie zukunftsorientierte Stadtplanung in bestmöglicher Qualität funktioniert: Wir schaffen nicht nur Platz für neue Wohnungen, sondern planen die Grün- und Freiräume von Anfang an als wesentlichen Bestandteil des neuen Stadtteils mit. So entsteht Schritt für Schritt ein neues Stück Wien, in dem kurze Wege, attraktive öffentliche Räume und viel Grün selbstverständlich zusammengehören. Ganz zentral ist auch die öffentliche Erreichbarkeit, die mit U-Bahn, S-Bahn und den Straßenbahnlinien 26 und 27 gesichert ist“, betont Planungsstadträtin Ulli Sima.

Eine Obstwiese für Artenvielfalt

Die Obstwiese ist aber weit mehr als ein erster grüner Akzent – sie ist auch ein Beitrag zur Biodiversität: „Bäume brauchen Zeit, und genau die geben wir ihnen mit der Aktion ‚Frühes Grün‘. Wenn die ersten Wohnungen bezogen werden, haben die Obstbäume schon Wurzeln geschlagen und bieten Insekten und Vögeln Lebensraum. So geben wir der Natur einen zeitlichen Vorsprung und sorgen dafür, dass sich ein klimafitter Stadtteil von Anfang an entwickeln kann“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Vorausschauende Stadtquartiersplanung heißt, die Infrastruktur zu schaffen, noch bevor die ersten Bewohner:innen einziehen. Dazu gehören Öffis, Wege und Versorgungsleitungen, aber ganz besonders auch Bäume und Wiesen. Mit den ersten 50 Obstbäumen, die wir jetzt schon pflanzen, legen wir dafür den Grundstein. Denn jede Form von Begrünung wirkt wie eine natürliche Klimaanlage, die für die Lebensqualität nicht wegzudenken ist“, so NEOS Wien Umwelt- und Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner.

Schutz und Förderung der Artenvielfalt bleiben auch bei der weiteren Entwicklung Am Heidjöchl zentral: Bestehende hochwertige Lebensräume sollen geschützt, Biotope gezielt geschaffen werden, etwa durch artenreiche Wiesen, naturnahe Vegetationsflächen und begrünte Dächer. Versickerungsfähige Flächen sowie Maßnahmen zum Regenwasserrückhalt tragen zusätzlich zur Klimaanpassung bei.

Stadtforscher*innen – Citizen Science Am Heidjöchl

Wie vielfältig die Natur im Gebiet schon heute ist, haben auch Anrainer*innen und Naturinteressierte miterforscht: Im Projekt „Citizen Science Am Heidjöchl“ konnten sie ihre Beobachtungen von Pflanzen und Tieren vor Ort dokumentieren. Die gesammelten Erkenntnisse sind eine wertvolle Grundlage für die weitere Grün- und Freiraumplanung und helfen dabei, bestehende Lebensräume gezielt zu berücksichtigen.

„Das Stadtentwicklungsgebiet Am Heidjöchl ist eine große Chance für die Donaustadt. Unser Anspruch ist es, einen lebenswerten Stadtteil mit viel Grünraum und guter Infrastruktur zu entwickeln - unter Einbindung der Donaustädterinnen und Donaustädter. Denn; Stadtentwicklung gelingt nur gemeinsam“, betont Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt.

Qualität vom ersten Planungsschritt an

Der wohnfonds_wien nimmt bei der Entwicklung des neuen Stadtquartiers Am Heidjöchl gleich mehrere zentrale Rollen ein: Als größter Grundeigentümer des Entwicklungsgebiets, als Gesellschafter der gemeinsam mit den Wiener Stadtwerken getragenen Projektentwicklungsgesellschaft HEG und als verantwortliche Stelle für den Qualitätsbeirat. Diese unterschiedlichen Funktionen ermöglichen es, die Entwicklung des Quartiers sowohl strategisch als auch inhaltlich und qualitativ aktiv mitzugestalten.

„Die Entwicklung von Großquartieren wird zunehmend komplexer und stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Umso wichtiger sind verlässliche Partner, die ihre Kompetenzen bündeln, gemeinsam Verantwortung übernehmen und eine langfristige Perspektive verfolgen. Nur so können wir anspruchsvolle Stadtentwicklungsprojekte wie Am Heidjöchl erfolgreich umsetzen“, erklärt Gregor Puscher, Geschäftsführer des wohnfonds_wien.

22., Am Heidjöchl im Überblick

Rund 39 Hektar Gesamtfläche

Rund 5.100 Wohnungen für etwa 11.800 Menschen

Rund zwei Drittel geförderter Wohnbau

Rund zehn Hektar öffentliche Parks und Grünflächen im Gebiet und dessen Umfeld

Konsequenter Fokus auf Biodiversität und Klimaanpassung

Straßenbahnlinie 27 mit zwei Stationen im Gebiet

Zwei U-Bahn- und eine S-Bahn-Station in der Umgebung

AHS, Bildungscampus und drei zusätzliche Kindergärten

Erste Gebäude frühestens ab 2030 geplant

Über den wohnfonds_wien

Der wohnfonds_wien wurde 1984 gegründet, mit dem Ziel, im Auftrag des Landes Wien die geförderten Sanierungen zu begleiten und abzuwickeln und den geförderten Wohnungsneubau durch den Kauf, die Verwaltung und Bevorratung von Grundstücken voranzutreiben. Nachhaltige Quartiersentwicklung nimmt bei den vom wohnfonds_wien durchgeführten qualitätssichernden Instrumenten – Bauträgerwettbewerb und Grundstückbeirat – seit jeher eine wesentliche Rolle ein. Der im Jahr 2021 eingeführte Qualitätsbeirat befasst sich mit ganzheitlicher und bauplatzübergreifender Qualitätssicherung in großen Stadtentwicklungsgebieten.

Über die Heidjöchl Entwicklungsgesellschaft (HEG)

Die Heidjöchl Entwicklungsgesellschaft (HEG) wurde im Mai 2025 gemeinsam vom wohnfonds_wien und den Wiener Stadtwerken gegründet, um die Entwicklung des neuen Stadtteils „Am Heidjöchl“ in Wien-Donaustadt voranzutreiben. Als Projektentwicklungsgesellschaft übernimmt sie zentrale Aufgaben bei der Planung und Koordination des rund 39 Hektar großen Stadtentwicklungsgebiets. Dazu zählen die Abstimmung mit den beteiligten Grundeigentümer*innen und weiteren Projekt­partner*innen, die Vorbereitung der künftigen Baufelder sowie die Koordination und Planung der erforderlichen Infrastruktur.