FW-Langthaler: WK-Reform – Wirtschaftsbund liefert Lippenbekenntnisse statt echter Veränderungen!

Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) übt scharfe Kritik am bisherigen Reformprozess der Wirtschaftskammer. Für FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler geht der vorliegende Reformantrag des Wirtschaftsbundes an den wesentlichen Reformfragen vorbei. Trotz klarer Feststellungen des Rechnungshofes und zahlreicher eingebrachten Reformvorschläge fehlen weiterhin grundlegende Strukturveränderungen, nachvollziehbare Einsparungsziele und verbindliche Umsetzungsfristen.

Besonders kritisch sieht die FW die angekündigte Strukturreform. Statt klar festzulegen, wie viele der derzeit 693 Körperschaften tatsächlich wegfallen und welche Kosten dadurch eingespart werden, verweist der Wirtschaftsbund auf weitere Evaluierungen bis 2028. Auch das angekündigte Modell „Faktor 1+2“ lässt offen, welche konkreten Einsparungen damit verbunden sind. Eine grundlegende Wahlrechtsreform sowie die Stärkung einer unabhängigen Kontrolle bleiben ebenfalls aus.

Für die Freiheitliche Wirtschaft muss der Nutzen für die Unternehmer im Mittelpunkt stehen. Die Kammer müsse endlich schlanker, sparsamer und leistungsfähiger werden. Dazu brauche es weniger Doppelgleisigkeiten und Funktionen, niedrigere Mitgliedsbeiträge, ein einfacheres und demokratischeres Wahlrecht sowie eine transparente und unabhängige Kontrolle.

Die FW fordert daher bis zur Sitzung des Wirtschaftsparlaments am 26. November 2026 einen konkreten und verbindlichen Reform- und Umsetzungsplan. Dieser müsse klare Reformmaßnahmen, nachvollziehbare Einsparungsziele, Verantwortlichkeiten und verbindliche Termine enthalten. Gleichzeitig seien weitere ernsthafte Verhandlungen über bislang ausgeklammerte Reformbereiche notwendig.

„Viel geredet, wenig entschieden! Was der Wirtschaftsbund als Reform präsentiert, sind überwiegend Lippenbekenntnisse ohne verbindlichen Umsetzungsplan. Dabei geht es um eine ganz einfache Frage: Was haben unsere Unternehmer davon? Werden die Beiträge niedriger, die Strukturen schlanker, die Kosten geringer und die Leistungen besser? Genau darauf fehlen die Antworten. Unser Grundsatz lautet Leistung statt Zwang! Die Wirtschaftskammer muss für die Unternehmer arbeiten, nicht umgekehrt. Unsere Betriebe brauchen keine weiteren Versprechen, sondern endlich Ergebnisse!“ stellt Langthaler abschließend klar.