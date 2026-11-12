Produktrückruf Fini's Feinstes Bio-Weizenkeime (150g)

Schwechat (OTS) -

Um der Sorgfaltspflicht nachzukommen, wird im Sinne der Lebensmittelsicherheit und des konsequenten Verbraucherschutzes das Produkt

Fini's Feinstes Bio-Weizenkeime

zurückgerufen.

Dies betrifft die Chargen:

GM3051, MHD: 03.12.2026

GM3053, MHD: 31.12.2026

Im oben genannten Artikel kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine mikrobielle Kontamination in Form von Schimmel auftreten kann.

Kundinnen und Kunden, die die Fini's Feinstes Bio Weizenkeime mit diesem MHD zu Hause haben, sollten diese nicht mehr verzehren.

Die betroffenen Chargen des Produktes Fini's Feinstes Bio-Weizenkeime können in den Filialen der Handelsketten, in denen das Produkt gekauft worden ist, zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen die Kundinnen und Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte stehen für uns an erster Stelle und haben höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall sehr und entschuldigen uns bei allen Kundinnen und Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Andere Produkte der Marke Fini's Feinstes sind vom Rückruf nicht betroffen.

Die GoodMills Österreich kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und veranlasst einen Rückruf des Produkts. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht worden ist.