Unabhängige Lehrergewerkschafter:innen der ÖLI-UG zu Kompetenztests: „Das ist vermessen“

Wien, Graz (OTS) -

Nur jede:r vierte 14-Jährige erreicht in Deutsch und Mathematik die Bildungsstandards – und schon wieder soll die Schule es richten. Für die Österreichische Lehrer:innen-Initiative – Unabhängige Gewerkschafter:innen (ÖLI-UG) ist das die falsche Antwort auf die Ergebnisse der iKM-PLUS-Tests. Handy, KI, soziale Herkunft, 30-Millionen-Wörterlücke: Die großen Ursachen liegen zu einem guten Teil außerhalb des Klassenzimmers.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr hat in der ZIB 2 vom 10. November 2026 Handys und zu lange Bildschirmzeiten als zentrale Gründe genannt. „Da hat der Minister recht. Aber Schulen können noch so viele handyfreie Zeiten schaffen – wenn zu Hause stundenlang gescrollt wird, kann die Schule das nicht ausgleichen. Dasselbe gilt für KI: Viele Jugendliche nutzen sie längst, oft falsch. Hier sind Eltern, Politik und Plattformen genauso in der Pflicht“, sagt Claudia Astner, Vorsitzende der ÖLI-UG. “Und die 30-Millionen-Wörterlücke entsteht bis zum dritten Lebensjahr. Hier sind die Eltern gefordert ganauso wie der Bildungsminister und die verantwortlichen Bildungslandesräte- und rätinnen” ergänzt Hannes Grünbichler, Vorsitzender der Unabhängigen Gewerkschafter:innen (UGÖD).

Auch bei der Migration warnt die ÖLI-UG vor einfachen Erklärungen. Selbst von den Jugendlichen mit Deutsch als Erstsprache erreicht nur etwa ein Drittel beide Standards. Der stärkste Faktor ist die soziale Herkunft: An Schulen mit vielen Akademikerkindern schaffen sechs von zehn die Standards, an Schulen in schwierigen Lagen eine:r von zehn.

Kritisch sieht die ÖLI-UG auch die Aussagekraft der Testung selbst. „Viele Kolleg:innen erleben, dass Schüler:innen einen Test, der für die Note nicht zählt, einfach durchklicken. Und wenn ein Mathematikbeispiel nur von 16 % gelöst wird, muss man auch fragen, ob die Aufgaben zum Unterricht passen. Wir wollen keinen Notendruck, sondern Tests, deren Sinn Schüler:innen und Lehrpersonen erkennen – mit raschen, brauchbaren Rückmeldungen“, betont Bernhard Hofmann, Vorsitzender der ÖLI-UG. „Mit noch mehr Testungen wie der geplanten Mittleren Reife ist es nicht getan. Vom Messen allein wird niemand klüger.“

Die ÖLI-UG fordert:

Ressourcen nach sozialem Bedarf, kleinere Gruppen und mehr Unterstützungspersonal

den Ausbau ganztägiger Schulformen mit echter Lernzeit, damit Lernen nicht vom Elternhaus abhängt

eine spätere Trennung der Bildungswege, die auch der Bildungsminister für wichtig hält

eine gemeinsame Verantwortung von Schule, Eltern und Gesellschaft bei Bildschirmzeit und

Fokus auf vorschulische Bildungsarbeit ab dem 1. Lebensjahr

Fazit: Die Testergebnisse sind ein Alarmsignal – aber kein Zeugnis über die Arbeit der Lehrpersonen. Sie sind ein Auftrag an die Politik und an die ganze Gesellschaft. Wer die Verantwortung allein bei den Schulen ablädt, der vermisst sich.



Rückfragen & Kontakt

ÖLI-UG – Österreichische Lehrer:innen-Initiative, Unabhängige

Gewerkschafter:innen für mehr Demokratie



Claudia Astner, [email protected], 0650/2468105

Bernhard Hofmann, [email protected], 0650/4702948

Hannes Grünbichler, [email protected], 0650/9254988