  • 12.11.2026, 12:15:02
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Grüne Wien/Kickert: Fiakerpferde endlich raus aus der Stadt

Zwei Unfälle an einem Tag – Grüne fordern tier- und umweltfreundlichere Alternativen zu Pferdekutschen

Wien (OTS) - 

Zwei Unfälle mit Fiakergespannen in der Wiener Innenstadt am selben Tag müssen endlich ein Weckruf sein, fordert die Grüne Tierschutzsprecherin Jennifer Kickert: „Die jüngsten Unfälle sind schockierend und zeigen einmal mehr als deutlich, dass Fiakerpferde in der Stadt nichts mehr zu suchen haben. Ein Glück, dass nicht mehr passiert ist!”

„Die Tiere dem starken Verkehr in der Wiener City auszusetzen, ist schon lange nicht mehr mit unserem Anspruch an Tierschutz vereinbar. Es ist an der Zeit, dass wir in Wien wie in vielen anderen Städten auf tier- und umweltfreundliche Alternativen wie Elektro-Kutschen umsteigen", so Kickert weiter.

Laut Medienberichten passierte der erste Unfall bei der Operngasse Ecke Elisabethstraße, ein Pferd scheute aus unbekannter Ursache, woraufhin die Kutsche mit einem Straßenschild kollidierte. Bei der Rotenturmstraße raste ein Gespann nach wilder Fahrt gegen einen Brunnen, die Pferde kamen dabei zu Sturz. Die Grünen setzen sich schon lange für einen besseren Schutz für Fiakerpferde ein und werden im kommenden Gemeinderat einen entsprechenden Antrag einbringen.

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