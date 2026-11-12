Helga Krismer: „Beim Klimaschutz bekommt die Landesregierung ein klares Ungenügend“

St. Pölten (OTS) -

„1.008 Hitzetote in Österreich, davon 223 in Niederösterreich. Eine Milliarde Euro Schäden in der Landwirtschaft und laut IHS-Modellrechnungen drei Milliarden Euro wirtschaftliche Einbußen durch Hitze. Das sind die erschreckenden Folgen des Hitzesommers 2026. Die Klimakrise ist längst keine abstrakte Bedrohung mehr, sondern betrifft unsere Gesundheit, unsere Wasserversorgung und unseren Wohlstand. Doch wo bleibt der Plan der Landesregierung für eine gute Zukunft? Mein Zeugnis für ÖVP, FPÖ und SPÖ im Klimaschutz ist klar: Ungenügend“, erklärt Helga Krismer, Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich, anlässlich der Weltklimakonferenz.

Wie ernst die Lage ist, zeigen die Trinkwasserprobleme in Gemeinden wie Artstetten und Pöggstall. Selbst im November wird über Wasserknappheit diskutiert. Gleichzeitig blockiert Schwarz-Blau die Renaturierung, setzt weiterhin auf neue Straßenprojekte und vernachlässigt den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Während Öffi-Tickets teurer werden, wird über die Abschaffung der Flugabgabe diskutiert. Auch auf Bundesebene wird beim Klimaschutz gekürzt, auf EU-Ebene werden wichtige Klimaziele aufgeweicht.

„Wer angesichts dieser Entwicklungen glaubt, ein bisschen Kosmetik reicht aus, hat den Ernst der Lage nicht verstanden. Auf einem sinkenden Schiff hilft es nicht, die Liegestühle umzustellen. Wir brauchen einen echten Kurswechsel. Doch die verantwortungsvollen Kapitäne fehlen derzeit in Niederösterreich, im Bund und auf europäischer Ebene“, kritisiert Helga Krismer.

Fünf konkrete Forderungen für Niederösterreich

Die Grünen Niederösterreich fordern einen Kurswechsel mit fünf Maßnahmen, die den Menschen unmittelbar zugutekommen:

Hitzeschutz für alle: Ein wirksamer Hitzeschutzplan für den Sommer 2027 und weniger Bürokratie bei Beschattung und Sonnenschutz an Gebäuden. Trinkwasser sichern: Den Wasserverbrauch in Landwirtschaft und Industrie konsequent erfassen. Dass die Messung in der Landwirtschaft erst ab Juli 2029 stufenweise beginnen soll, ist viel zu spät. Erneuerbare Energien ausbauen: Mehr Windkraft und Photovoltaik ermöglichen und endlich den notwendigen Ausbau der Stromnetze vorantreiben. Öffis und Radwege statt Beton: In den öffentlichen Verkehr und sichere Radverbindungen investieren, statt immer neue Straßenprojekte zu forcieren. Renaturierung vorantreiben: Flüssen, Böden und Grünräumen wieder mehr Platz geben. Das schützt vor Hitze und Hochwasser und verbessert die Lebensqualität in den Gemeinden.

„Niederösterreich hätte längst viel weiter sein können. Beim Ausbau der Erneuerbaren wurde zu lange gebremst, die Stromnetze wurden vernachlässigt und beim Radverkehr wird gespart. Gleichzeitig macht man es den Menschen sogar schwer, einfache Beschattungen an ihren Häusern anzubringen. So schaut kein ernst gemeinter Klimaschutz aus“, betont Helga Krismer.

„Wir liefern Antworten, wo andere mauern“

„Die gute Nachricht ist: Wir haben es selbst in der Hand, das Ruder herumzureißen. Wir wissen, was zu tun ist, und wir können das Leben der Menschen damit leichter, gesünder und leistbarer machen. Wir Grüne setzen auf konkrete Lösungen. Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wir werden weiter Antworten liefern, wo andere nur mauern. Denn wenn es dem Klima gut geht, geht es den Menschen gut und damit auch unserer Wirtschaft. Darauf können sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verlassen, damit das Leben in unserem Bundesland leichter, fairer und gesünder wird“, so Helga Krismer abschließend.