Ärztinnen- und Ärztekammer für NÖ zeichnet zum zweiten Mal außergewöhnliche Jungärzt:innen mit Forschungspreis aus

Wien (OTS) -

Die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich (ÄKNÖ) hat zum zweiten Mal ihren Jungärzt:innen-Forschungspreis vergeben. Ausgezeichnet wurden zwei herausragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten im Bereich Humanmedizin: Dr. Lena Tschare erhält den Preis für die beste Diplomarbeit bzw. Master-These, Dr. Kenneth Chen, PhD, wird für die beste Dissertation bzw. PhD-These ausgezeichnet. Eine unabhängige Expertenjury hat die eingereichten Arbeiten geprüft und die beiden Preisträger ausgewählt.

„Wir freuen uns sehr, auch heuer wieder junge Ärztinnen und Ärzte auszeichnen zu können, die mit ihrer Forschung aktuelle medizinische Fragen aufgreifen und neue Wege aufzeigen. Die beiden prämierten Arbeiten stehen beispielhaft dafür, wie vielfältig medizinische Forschung in Niederösterreich ist, von der Reproduktionsmedizin bis zum Einsatz künstlicher Intelligenz. Mit dem Forschungspreis wollen wir wissenschaftliches Engagement sichtbar machen und junge Kolleginnen und Kollegen darin bestärken, diesen Weg weiterzugehen“, betont die Initiatorin des Jungärzt:innen-Forschungspreises und Finanzreferentin der ÄKNÖ, Dr. Krista Ainedter-Samide. Der Preis ist mit jährlich 8.000 Euro dotiert: 5.000 Euro entfallen auf die beste Dissertation bzw. PhD-These, 3.000 Euro auf die beste Diplomarbeit bzw. Master-These.

Masterarbeit: Wenn das Aussehen eines Embryos nicht alles verrät

Dr. Lena Tschare wurde für ihre Forschungsarbeit zur frühen Embryonalentwicklung nach künstlicher Befruchtung ausgezeichnet. In der Reproduktionsmedizin werden Embryonen für einen Transfer unter anderem danach ausgewählt, wie sie sich in den ersten Tagen entwickeln und wie sie morphologisch, also anhand äußerlich beurteilbarer Merkmale, einzuschätzen sind. Lena Tschare untersuchte, ob ein morphologisch besonders gut entwickelter Embryo tatsächlich auch chromosomal unauffällig sein muss.

Dafür verknüpfte sie bei 930 Eizellen von 151 Patientinnen die morphologische Beurteilung der Embryonen mit genetischen Ergebnissen. Ihre Arbeit zeigt, dass sich auch Embryonen mit chromosomalen Fehlverteilungen morphologisch sehr gut entwickeln können. Diese Erkenntnisse sind gerade vor dem Hintergrund einer zunehmend späteren Familienplanung und der wachsenden Bedeutung reproduktionsmedizinischer Behandlungen von hoher Relevanz. Die Ergebnisse der Masterarbeit wurden unter Lena Tschares Erstautorenschaft im renommierten Journal of Assisted Reproduction and Genetics publiziert.

PhD-Arbeit: Künstliche Intelligenz für präzisere orthopädische Diagnostik

Dr. Kenneth Chen, PhD, erhält den Forschungspreis für seine Arbeit „Artificial Intelligence in Orthopedic Radiography Analysis“. Darin beschäftigt er sich mit der Frage, wie künstliche Intelligenz die Analyse orthopädischer Röntgenbilder automatisieren und Ärztinnen und Ärzte bei diagnostischen und klinischen Entscheidungen unterstützen kann.

Viele radiologische Messungen an Hüfte, Becken oder Beinachse werden bislang manuell durchgeführt. Das braucht Zeit und kann je nach Untersucher zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. In mehreren Studien entwickelte und untersuchte Kenneth Chen Deep-Learning-Modelle, die solche Messungen automatisiert durchführen. Die Ergebnisse zeigen eine mit menschlichen Referenzmessungen vergleichbare Genauigkeit bei sehr hoher Reproduzierbarkeit und deutlich kürzerer Messdauer.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Forschung liegt auf der Analyse der Beinachse, die unter anderem bei Kniearthrose, in der Knorpel- und Meniskuschirurgie und bei der Planung von Korrekturoperationen eine wichtige Rolle spielt. Ein von Kenneth Chen entwickeltes Deep-Learning-Modell kann mechanische Beinachsenabweichungen bereits anhand gewöhnlicher Knieröntgenbilder abschätzen, ohne dafür zwingend eine Ganzbeinaufnahme zu benötigen. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten für Screening, klinische Studien und künftig möglicherweise auch für diagnostische Entscheidungsprozesse.

Die besondere Stärke der Arbeit liegt in ihrer unmittelbaren Nähe zur klinischen Anwendung: KI soll ärztliche Expertise nicht ersetzen, sondern Routineprozesse standardisieren, diagnostische Abläufe beschleunigen und Ärztinnen und Ärzte bei ihrer Arbeit unterstützen.

Jury und Ausblick

Die Auswahl der ausgezeichneten Arbeiten erfolgte durch eine hochkarätige Jury mit Vertreterinnen und Vertretern der Karl Landsteiner Privatuniversität, der Danube Private University, der Universität für Weiterbildung Krems, der Karl Landsteiner Gesellschaft sowie der Medizinischen Gesellschaft Niederösterreich.

ÄKNÖ-Präsident Dr. Harald Schlögel betont: „Die beiden ausgezeichneten Arbeiten zeigen eindrucksvoll, welches wissenschaftliche Potenzial in unserem ärztlichen Nachwuchs steckt. Entscheidend ist für uns, dass Forschung nicht Selbstzweck bleibt, sondern medizinisches Wissen erweitert und letztlich einen Beitrag zu einer besseren Versorgung unserer Patientinnen und Patienten leisten kann. Genau dafür stehen die Arbeiten von Dr. Lena Tschare und Dr. Kenneth Chen.“

Der Jungärzt:innen-Forschungspreis der ÄKNÖ richtet sich an junge Ärztinnen und Ärzte mit Tätigkeitsbezug zu Niederösterreich. Ausgezeichnet werden Arbeiten, die zukunftsweisend und innovativ sind und das wissenschaftliche Potenzial sowie die Expertise im Bereich Humanmedizin in Niederösterreich stärken.

Details zum Forschungspreis und den nächsten Einreichmöglichkeiten stehen auf www.arztnoe.at/forschungspreis.

Fotos von der Verleihung finden Sie auf https://www.arztnoe.at/presseinformationen.