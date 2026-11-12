  • 12.11.2026, 11:59:32
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  • OTS0124

Käthe Leichter-Preis 2026 geht an FmB Co-Vorsitzende Heidemarie Egger

Ausgezeichnet für den Einsatz für Frauen* mit Behinderungen und intersektionalen, inklusiven Feminismus

Denkt uns Frauen* mit Behinderungen mit. Holt uns in eure Gremien, in eure Projekte, auf eure Bühnen, in eure Teams. Schaffen wir gemeinsam Gleichstellung für alle, auch für und mit Frauen* mit Behinderungen

Heidemarie Egger, Co-Vorsitzende FmB

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Wien (OTS) - 

Heidemarie Egger, Co-Vorsitzende von FmB – Interessensvertretung Frauen* mit Behinderungen, erhielt am 11. November 2026 bei der Verleihung des Österreichischen Frauenpreises in Wien den vom Bundesministerium für Bildung gestifteten Käthe Leichter-Preis. Eine Vertreterin des Bildungsministeriums übergab die Urkunde, Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner gratulierte. Heidemarie Egger wird laut Begründung der Jury für ihr „herausragendes Engagement für Frauen mit Behinderungen“ und ihren „Einsatz für einen intersektionalen, inklusiven Feminismus“ ausgezeichnet. Der mit Ꞓ 2.500,00 dotierte Preis erinnert an die Sozialwissenschaftlerin, Frauenforscherin und Widerstandskämpferin Käthe Leichter (1895–1942), die 1942 von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Insgesamt wurden heuer zwölf Frauen-Preise vergeben.

Denkt uns Frauen* mit Behinderungen mit. Holt uns in eure Gremien, in eure Projekte, auf eure Bühnen, in eure Teams. Schaffen wir gemeinsam Gleichstellung für alle, auch für und mit Frauen* mit Behinderungen“, appellierte Heidemarie Egger auf der Bühne an die Frauenbewegung.

Der Vorstand von FmB gratuliert Heidemarie Egger herzlich zu dieser Auszeichnung. Der Preis würdigt ihren jahrelangen und konsequenten Einsatz und ist zugleich ein starkes Signal für alle Frauen* mit Behinderungen in Österreich, die sich für Feminismus und Inklusion einsetzen.

Über FmB:

FmB – Interessensvertretung Frauen* mit Behinderungen wurde 2023 gegründet und ist die erste unabhängige, community-basierte Interessensvertretung von Frauen* mit Behinderungen in Österreich. FmB steht für Anti-Ableismus, Feminismus und Intersektionalität und wird im Shared Leadership von Heidemarie Egger und Julia Moser geleitet.

Rückfragen & Kontakt

FmB - Interessensvertretung Frauen* mit Behinderungen
Mag.a Heidemarie Egger
Telefon: +43 660 48 38 548
E-Mail: [email protected]

www.fmb-frauenmitbehinderungen.at

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